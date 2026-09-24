Giménez, el séptimo centenario blanquiazul

Josema Giménez, con el brazalete de capitán, presiona a Takefusa Kubo en el encuentro amistoso entre Japón y Uruguay disputado en Miyagi EFE/EPA/JIJI PRESS

José María Giménez ha entrado en una de las listas más exclusivas del fútbol. El central que esta temporada juega en el Deportivo cedido por el Atlético de Madrid disputó este jueves ante Japón su partido internacional número 100. A lo largo de toda la historia, 692 futbolistas han logrado tal hazaña, aunque Giménez es solamente el noveno uruguayo y el séptimo deportivista en alcanzar esa mágica cifra.

El defensor deportivista saltó al terreno de juego en el minuto 68 en lugar de Ronald Araujo. La selección nipona se impuso a los charrúas (3-1) en el encuentro amistoso celebrado en el estadio Q&A de la ciudad de Miyagi.

Moses Simon y Alex Iwobi (Nigeria, 99 caps), Aymen Hussein (Irak, 98), Andy Robertson (Escocia, 97), Pierre-Emile Hojbjerg (Dinamarca, 97) y Virgil van Dijk (Países Bajos, 96) tienen a tiro de piedra ampliar la lista a 698 centenarios en esta ventana FIFA.

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La plusmarca uruguaya la ostenta otro central y exjugador del Atlético de Madrid. Diego Godín disputó 161 encuentros con la camiseta celeste entre 2005 y 2022. Por detrás de él se sitúan el delantero Luis Suárez (143, entre 2007 y 2024), el portero Fernando Muslera (137, desde 2009 a la actualidad), el ariete Edinson Cavani (136, 2008-2002), el carrilero derecho Maxi Pereira (125, 2005-2018), el defensa Martín Cáceres (116, 2007-2022), el goleador y actual seleccionador Diego Forlán (112, 2002-2014) y el extremo Cristian ‘Cebolla’ Rodríguez (110, 2003-2018).

A ellos se suma Giménez, cuyo debut con el combinado uruguayo absoluto se produjo hace poco más de trece años, el 10 de septiembre de 2013. Óscar Washington Tabárez dio la titularidad al central en el segundo partido de su primera convocatoria, frente a Colombia en el estadio Centenario de Montevideo. El duelo correspondía a la decimosexta jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2014. Uruguay se impuso por 2-0, con tantos de Cavani y Stuani, y Giménez disputó los 90 minutos.

Seis precedentes

La lista de jugadores del Deportivo convocados por su selección durante su paso por el club coruñés no es demasiado extensa. Por supuesto, ninguno de ellos sumó el centenar de entorchados mientras perteneció al conjunto blanquiazul. Pero sí lo sumaron seis futbolistas que, en su mayoría, defendieron la camiseta de su país en algún momento de su paso por A Coruña.

El recordman es Andrés Guardado. El zurdo mexicano, jugador blanquiazul entre 2007 y 2012, se retiró con 180 caps, que lo sitúan, además, en el top 10 histórico. Solo han disputado más partidos con Cristiano Ronaldo (Portugal, 233), Lionel Messi (Argentina, 207), Luka Modric (Croacia, 202), Bader Al-Mutawa (Kuwait, 202), Soh Chin Ann (Malasia, 195), Ahmed Kano (Omán, 193), Hassan Al-Haydos (Catar, 188) y Ahmed Hassan (Egipto, 184). Con la misma cifra del ‘Principito’ cierra el top 10 el español que más veces ha sido internacional, Sergio Ramos.

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El segundo deportivista también ocupa un lugar de privilegio en la lista, al borde de los 30 primeros. Se trata de Celso Borges. El mediocentro jugó 160 encuentros con la selección de Costa Rica, muchos de ellos durante sus dos etapas blanquiazules (2015-18 y 2020-21). En algunas listas aparece con 164 caps, pero esos cuatro encuentros, dos ante Guadalupe y dos contra Martinica, no fueron considerados oficiales, ya que estos dos países todavía no se habían afiliado a la FIFA. Borges debutó en 2008 y jugó su último encuentro hace algo menos de un año.

Mucho más lejos se quedó Noureddine Naybet. El central marroquí totalizó 117 apariciones con los Leones del Atlas entre 1990 y 2006. El jugador deportivista, entre 1996 y 2004, capitaneó a la selección de Marruecos en numerosas ocasiones, incluido el Mundial 98. Naybet es el plusmarquista marroquí. Solo hay otro centenario en su país, Achraf Hakimi, que no está lejos de superarlo con sus 102 internacionalidades.

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Tres partidos menos que Naybet (114) disputó Stipe Pletikosa. El portero croata ostentó durante largo tiempo el récord croata, aunque ahora le superan el ya mencionado Modric, Ivan Perisic (158) y Darijo Srna (134) y Andrej Kramaric (119) y Mateo Kovacic (116). Retirado de los Vatreni tras el Mundial 2014, jugó en el Dépor la última temporada de su carrera profesional, la 2015-16.

El caso más curioso es el de José Manuel Rey Cortegoso. El cuarto jugador más veces internacional por Venezuela (111) nunca jugó en el Deportivo, pero sí lo hizo en el Fabril. El central militó en el filial blanquiazul en la temporada 1994-95, en Tercera División. Rey jugó 14 partidos junto a, por ejemplo, José Manuel Aira –actual técnico del Penafiel–, Miguel Figueira –ahora entrenador del Juvenil A del Deportivo– o Braulio Vázquez, recién fichado por el Valencia como director deportivo. Dos años después de salir del Fabril, Rey debutó con la Vinotinto, que no abandonó hasta catorce años más tarde, en 2011.

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Sí jugó en el Dépor, aunque no demasiado, el sexto centenario del Dépor. Roberto Miguel Acuña cerró su carrera con 100 internacionalidades con la camiseta de Paraguay –la tierra de su padre– pese a que nació en Argentina. El Toro Acuña, como era conocido, perteneció al Deportivo durante cuatro temporadas (2002-2006), en las que solo completó 31 apariciones y vivió sendas cesiones al Elche y al Al-Ain, el mismo equipo emiratí al que acaba de salir a préstamo Teun Gijselhart.