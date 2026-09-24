Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Giménez, el séptimo centenario blanquiazul

El uruguayo jugó los últimos minutos del amistoso de Uruguay en Japón (3-1) e ingresa en la escueta lista de deportivistas que jugaron cien partidos internacionales

Lois Novo
Lois Novo
24/09/2026 14:52
Josema Giménez, con el brazalete de capitán, presiona a Takefusa Kubo en el encuentro amistoso entre Japón y Uruguay disputado en Miyagi
Josema Giménez, con el brazalete de capitán, presiona a Takefusa Kubo en el encuentro amistoso entre Japón y Uruguay disputado en Miyagi
EFE/EPA/JIJI PRESS
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

José María Giménez ha entrado en una de las listas más exclusivas del fútbol. El central que esta temporada juega en el Deportivo cedido por el Atlético de Madrid disputó este jueves ante Japón su partido internacional número 100. A lo largo de toda la historia, 692 futbolistas han logrado tal hazaña, aunque Giménez es solamente el noveno uruguayo y el séptimo deportivista en alcanzar esa mágica cifra.

El defensor deportivista saltó al terreno de juego en el minuto 68 en lugar de Ronald Araujo. La selección nipona se impuso a los charrúas (3-1) en el encuentro amistoso celebrado en el estadio Q&A de la ciudad de Miyagi.

Moses Simon y Alex Iwobi (Nigeria, 99 caps), Aymen Hussein (Irak, 98), Andy Robertson (Escocia, 97), Pierre-Emile Hojbjerg (Dinamarca, 97) y Virgil van Dijk (Países Bajos, 96) tienen a tiro de piedra ampliar la lista a 698 centenarios en esta ventana FIFA.

Josema Giménez (a la derecha), a su llegada a la concentración de Uruguay

11 partidos en 12 días: este es el menú internacional de los jugadores del Deportivo

Más información

La plusmarca uruguaya la ostenta otro central y exjugador del Atlético de Madrid. Diego Godín disputó 161 encuentros con la camiseta celeste entre 2005 y 2022. Por detrás de él se sitúan el delantero Luis Suárez (143, entre 2007 y 2024), el portero Fernando Muslera (137, desde 2009 a la actualidad), el ariete Edinson Cavani (136, 2008-2002), el carrilero derecho Maxi Pereira (125, 2005-2018), el defensa Martín Cáceres (116, 2007-2022), el goleador y actual seleccionador Diego Forlán (112, 2002-2014) y el extremo Cristian CebollaRodríguez (110, 2003-2018).

A ellos se suma Giménez, cuyo debut con el combinado uruguayo absoluto se produjo hace poco más de trece años, el 10 de septiembre de 2013. Óscar Washington Tabárez dio la titularidad al central en el segundo partido de su primera convocatoria, frente a Colombia en el estadio Centenario de Montevideo. El duelo correspondía a la decimosexta jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2014. Uruguay se impuso por 2-0, con tantos de Cavani y Stuani, y Giménez disputó los 90 minutos.

Seis precedentes

La lista de jugadores del Deportivo convocados por su selección durante su paso por el club coruñés no es demasiado extensa. Por supuesto, ninguno de ellos sumó el centenar de entorchados mientras perteneció al conjunto blanquiazul. Pero sí lo sumaron seis futbolistas que, en su mayoría, defendieron la camiseta de su país en algún momento de su paso por A Coruña.

El recordman es Andrés Guardado. El zurdo mexicano, jugador blanquiazul entre 2007 y 2012, se retiró con 180 caps, que lo sitúan, además, en el top 10 histórico. Solo han disputado más partidos con Cristiano Ronaldo (Portugal, 233), Lionel Messi (Argentina, 207), Luka Modric (Croacia, 202), Bader Al-Mutawa (Kuwait, 202), Soh Chin Ann (Malasia, 195), Ahmed Kano (Omán, 193), Hassan Al-Haydos (Catar, 188) y Ahmed Hassan (Egipto, 184). Con la misma cifra del ‘Principito’ cierra el top 10 el español que más veces ha sido internacional, Sergio Ramos.

Aubameyang celebra con Quagliata su gol al Valencia

Los parones de selecciones mitigan el impacto de la baja de Aubameyang

Más información

El segundo deportivista también ocupa un lugar de privilegio en la lista, al borde de los 30 primeros. Se trata de Celso Borges. El mediocentro jugó 160 encuentros con la selección de Costa Rica, muchos de ellos durante sus dos etapas blanquiazules (2015-18 y 2020-21). En algunas listas aparece con 164 caps, pero esos cuatro encuentros, dos ante Guadalupe y dos contra Martinica, no fueron considerados oficiales, ya que estos dos países todavía no se habían afiliado a la FIFA. Borges debutó en 2008 y jugó su último encuentro hace algo menos de un año.

Mucho más lejos se quedó Noureddine Naybet. El central marroquí totalizó 117 apariciones con los Leones del Atlas entre 1990 y 2006. El jugador deportivista, entre 1996 y 2004, capitaneó a la selección de Marruecos en numerosas ocasiones, incluido el Mundial 98. Naybet es el plusmarquista marroquí. Solo hay otro centenario en su país, Achraf Hakimi, que no está lejos de superarlo con sus 102 internacionalidades.

Once inicial del Deportivo en el partido de la séptima jornada en Riazor contra el Betis (1-1), cuarto empate de la temporada

Un plácido parón de octubre

Más información

Tres partidos menos que Naybet (114) disputó Stipe Pletikosa. El portero croata ostentó durante largo tiempo el récord croata, aunque ahora le superan el ya mencionado Modric, Ivan Perisic (158) y Darijo Srna (134) y Andrej Kramaric (119) y Mateo Kovacic (116). Retirado de los Vatreni tras el Mundial 2014, jugó en el Dépor la última temporada de su carrera profesional, la 2015-16.

El caso más curioso es el de José Manuel Rey Cortegoso. El cuarto jugador más veces internacional por Venezuela (111) nunca jugó en el Deportivo, pero sí lo hizo en el Fabril. El central militó en el filial blanquiazul en la temporada 1994-95, en Tercera División. Rey jugó 14 partidos junto a, por ejemplo, José Manuel Aira –actual técnico del Penafiel–, Miguel Figueira –ahora entrenador del Juvenil A del Deportivo– o Braulio Vázquez, recién fichado por el Valencia como director deportivo. Dos años después de salir del Fabril, Rey debutó con la Vinotinto, que no abandonó hasta catorce años más tarde, en 2011.

Iano Simao, el quinto internacional del Dépor

Más información

Sí jugó en el Dépor, aunque no demasiado, el sexto centenario del Dépor. Roberto Miguel Acuña cerró su carrera con 100 internacionalidades con la camiseta de Paraguay –la tierra de su padre– pese a que nació en Argentina. El Toro Acuña, como era conocido, perteneció al Deportivo durante cuatro temporadas (2002-2006), en las que solo completó 31 apariciones y vivió sendas cesiones al Elche y al Al-Ain, el mismo equipo emiratí al que acaba de salir a préstamo Teun Gijselhart.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Adama Traoré, extremo del Deportivo, durante el Dépor-Betis en Riazor

Penafiel- Deportivo: horario, dónde ver y cómo seguir online el partido amistoso
Eder Pereira
Zakaria Eddahchouri se lamenta tras errar una ocasión durante el Dépor-Elche

Al Dépor se le acumulan las lesiones: Zaka también pasará por el quirófano
Eder Pereira
Josema Giménez, con el brazalete de capitán, presiona a Takefusa Kubo en el encuentro amistoso entre Japón y Uruguay disputado en Miyagi

Giménez, el séptimo centenario blanquiazul
Lois Novo
Aubameyang realiza un disparo durante el Dépor-Betis, partido en el que se lesionó el menisco externo de su rodilla derecha

Aubameyang confía en el buen hacer del Dépor en su ausencia: "Los chicos están listos"
Eder Pereira