Davo: "Fue la época más bonita de mi vida"

Antonio David Álvarez Rey 'Davo' (Vilariño, Ourense; 1994) no es uno más en la historia reciente del Deportivo. Estuvo dos años en el club, jugó uno y medio y no le faltaron críticas de parte de la afición por su fútbol. Y aun así fue determinante. Sus goles salvaron la cabeza de Imanol Idiakez y marcaron el punto de inflexión de una 2023-24 que acabó en el sueño del ascenso. Ahora, en el Penafiel portugués —vinculado al Dépor por su máximo accionista— ha arrancado su segunda campaña como un tiro, con tres goles y dos asistencias que sitúan al equipo en puestos de ascenso a la Primeira Liga. Davo, un tipo peculiar en la historia reciente del deportivismo, se reencuentra este viernes con su pasado en el estadio 25 de Abril.

¿Cómo se encuentra después de un año y poco en el Penafiel?

Al principio me costó un poco adaptarme a todo lo que es el fútbol portugués, al idioma... aunque con el gallego tenía algo de ventaja. Pero en lo deportivo, que al final es lo que importa, sí me costó adaptarme. Ahora ya le voy pillando el truco a la competición, a la gente, y estoy muy contento.

Eso se nota también en cómo ha empezado la liga, tanto a nivel personal como el propio Penafiel.

Comenzamos muy bien, ya acabamos bastante bien la temporada pasada. Éramos muchísima gente nueva, veníamos de una situación complicada con el tema de André Silva y eso afectó bastante a la gente. Esa parte fue clave. Pero la vida sigue. El equipo que se hizo el año pasado y este es bastante bueno y ahora mismo estamos compitiendo muy bien.

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¿Cómo se compara el nivel de la segunda división portuguesa con España? ¿Más cerca de la Primera RFEF o de la Segunda?

Es un punto intermedio, dependiendo del rival. El nivel aquí es bastante alto, sobre todo en competitividad, y técnica y físicamente también es difícil. Luego hay ciertos errores y decisiones que determinan muchos partidos, pero es bastante similar a ese nivel.

Es pronto, pero habiendo vivido varios ascensos, imagino que es una sensación que un futbolista siempre quiere repetir.

Cuando empieza la liga y estamos todos ahí metidos, parejos, todo el mundo sueña con acabar lo más arriba posible. Todos conocemos a Escotet y a los que forman el proyecto, sabemos que son ambiciosos, que no vinieron a ‘tirar el dinero’, sino a hacer las cosas bien e intentar dejar la entidad lo más alta posible. Eso se acabará viendo con el tiempo, los resultados hablarán por sí solos.

Davo, ex del Dépor, durante un partido con su actual equipo, el Penafiel portugués Penafiel

El viernes, reencuentro. Aún quedan compañeros con los que se vivió el ascenso y el primer año en Segunda. ¿A quién hay ganas de ver?

Con los que estuve tanto en Primera RFEF como en Segunda: Villares, Mario Soriano, Germán, Mella, Yeremay... tengo ganas de verlos a todos. Si me queda alguno por mencionar, le pido disculpas.

¿Hay ganas de rememorar algún pique de entrenamientos, meterle un gol a Germán o tirarle un caño a alguno?

Eso no, que me cuelgan (ríe). Pero sí es verdad que todo eso se recuerda con mucho cariño. Seguro que el partido contra el Barça B del ascenso sale en algún momento de la conversación. Tengo muchísimas ganas de verlos y de que vean lo que tenemos aquí. Al final los que estuvimos en el Dépor, vamos a ser del Dépor para toda la vida, con todo lo que eso conlleva. Veo todos los partidos que puedo, no me pierdo ni un minuto.

Veo todos los partidos del Dépor que puedo, no me pierdo ni un minuto"

¿Qué es lo que más llama la atención de estos primeros partidos en Primera y del mercado que ha hecho el Dépor?

Sinceramente me sorprende poco, porque sé cómo trabajan, son todos supercurrantes y buena gente. Tenía claro que lo que tienen en mente es llevar al Dépor lo más arriba posible cuanto antes, pero todo lleva su tiempo. El arranque de liga sí creo que es increíble. Ahora los equipos lo toman en serio, viendo la plantilla que tienen y los fichajes que hicieron. Es un equipo para tener muy en cuenta.

¿Qué se siente al ver al Dépor siendo una de las primeras revelaciones de Primera, después de haber pasado por el club hace poco?

La palabra que diría es orgullo. Venir de donde viene el Dépor y estar donde están ahora es para valorarlo de verdad, me parece un mérito increíble de todos los que forman parte de ello. No hay que ponerse límites. Mientras haya ganas, se puede hacer.

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Fue parte importante de esa escalada del Dépor en los últimos años. Eso ya no se borra. ¿Qué le hace sentir eso?

Por Coruña la gente me dice lo del gol al Barça B, y la verdad que cada vez que llega noviembre me acuerdo. Además coincidió con el nacimiento de mi hija esa misma semana. Es una semana que no voy a olvidar en la vida, porque tanto en lo deportivo como en lo personal fue la época más bonita de mi vida. Fue un cúmulo de cosas que se dieron, parece que estaba escrito. Saber que eso fue parte de la historia que se recuerda del Dépor es superbonito.

¿Sin esos goles contra el Barça B y el Arenteiro cree que no se habría conseguido el ascenso?

El equipo ya estaba empezando a demostrar lo que era. Jugaba los partidos y los veía repetidos una y mil veces, y me daba la sensación de que dominábamos de principio a fin. Al principio la suerte no nos acompañaba, pero cuando carburamos y conseguimos ese puntito de confianza, prácticamente no teníamos rival.

Momento del golpeo de Davo en el gol de la victoria a domicilio ante el Barça Atlètic en la 2023-24 Archivo DXT

Su gol al Barça B es un momento icónico del deportivismo: por salvar a Idiakez, por la asistencia de Lucas, por ver a Cubarsí en la jugada, por la celebración deslizándose, por los compañeros corriendo como locos en varias direcciones.

Sí, sí. Me acuerdo sobre todo de una imagen, de Pablo Vázquez y José Ángel, que se chocaron cabeza con cabeza. Cada vez que lo veo me río un montón. Todo lo que se dio ese día fue la hostia, no hay otra palabra para definirlo. Está mal dicho, pero no hay otra palabra.

Aun así, está infravalorado su segundo gol contra el Arenteiro: partido difícil, campo impracticable, obligación de remontar, tensión por la situación de Idiakez y un balón suelto que convierte en una vaselina con la pierna no dominante a dos metros de la portería. ¿Cómo se pasa por la mente hacer eso en ese momento?

Fue precisamente por no pensar. Si piensas en ese momento, eso no se hace, en ninguna circunstancia. Al final, cuando te estás jugando tanto y viéndote en esa situación, me salió solo, no te voy a mentir, ni pensé.

La expulsión ante el Fuenlabrada fue el error más gordo de mi carrera"

¿Siente que la expulsión ante el Fuenlabrada fue lo que le descabalgó del once en un momento en el que las cosas iban bien?

Fue el error más gordo de mi carrera. Ese día había metido gol, íbamos ganando 2-0, el equipo estaba jugando bien, veníamos de ganar al Celta B la jornada anterior... Fue uno de los momentos más duros de mi carrera. Había tenido un par de conversaciones con el árbitro por faltas claras que no pitaba. No sé que quiso ir a hacer ese día a Riazor, pero pitar un partido de fútbol, no. Entonces, el rival me hace otra falta, me pisa, y fue un acto reflejo que me salió solo, no fue ni una patada, como cuando te dan un golpe y reaccionas. No tiene más explicación. Fue jodido porque estaba en un buen momento, personal y de equipo. Pero es fútbol, la vida sigue.

¿Cómo cree que le recuerda la afición del Dépor? ¿Como un jugador clave del ascenso o como uno más?

Habrá de todo. Supongo que habrá gente que me recuerda con más cariño y gente con menos. Yo al Dépor le tengo un cariño increíble, creo que es la mejor afición del mundo y se merecen todo lo bueno que les pase.

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¿Tuvo la sensación de haber sido juzgado con más dureza que otros compañeros? ¿Se sentía la mirada con lupa?

Son momentos que todos los jugadores tienen cuando estás en un club con tanta masa social. No considero que se me haya hecho nada especial, no le doy importancia. Ellos están en su derecho de opinar, y ya está, no hay que darle más vueltas.

Su mejor rendimiento llegaba jugando por dentro, como segundo delantero, pero le tocó jugar mucho en banda. ¿Cree que eso perjudicó su paso por el Dépor?

Siempre dije que mi posición ideal es con otro delantero arriba. Yo no soy un jugador de banda, habilidoso, de regatear, como Yeremay o Mella. Soy de correr al espacio, centrar y tirar, mucho más simple. Me conozco perfectamente, sé cuáles son mis defectos y virtudes. Tuve que adaptarme en cierto momento a la banda, pero acabé la temporada con ocho goles. Lo importante es que se consiguiera ascender y yo tuve la suerte de vivirlo desde dentro. Solo por eso estoy superagradecido.

Davo, ex del Dépor, celebra un gol con su actual equipo, el Penafiel portugués Morais/Penafiel

¿Cómo fue la salida del Dépor? ¿Qué se siente al darse cuenta de que no se iba a contar?

Cualquier jugador que prueba lo que es el Dépor de verdad no quiere salir de allí, es un sitio espectacular, tanto la ciudad para vivir como el equipo para disfrutar. Pero estamos acostumbrados a los cambios, en el fútbol todo son etapas, casi todo tiene un principio y un final, y en algún momento le pasa a todo el mundo. Hay que llevarlo con naturalidad, sabiendo que ellos tienen que buscar otras cosas. Es un momento jodido cuando te lo comunican, pero es fútbol, hay que seguir adelante.

Soy de correr al espacio, centrar y tirar, mucho más simple"

¿Cómo aparece la posibilidad del Penafiel y qué tiene de atractivo firmar por la segunda portuguesa?

Hablé con la dirección deportiva del Dépor, me trasladaron que allí podía recuperar mi nivel y la confianza que había podido perder, que poco a poco va haciendo mella en cada uno. Y no lo vi descabellado. También hablé con Jaime (Sánchez) y vi muchos movimientos de jugadores de equipos buenos de Primera RFEF, o incluso de Segunda, que hicieron ese cambio, y me animé a venir, también por seguir ligado al Dépor. Me costó un poco adaptarme, pero ahora, ya adaptado al idioma, al país y al fútbol, estoy cómodo aquí.

¿Cuál es el objetivo del proyecto, tanto esta temporada como a medio plazo?

Tengo clarísimo que la idea de la gente que está detrás es llevar al Penafiel lo más arriba posible, en un plazo no muy largo. Eso también anima a la gente a venir. El equipo está creciendo un montón, se están viendo nuevas instalaciones, están cambiando campos, se ven los fichajes que se hacen... La gente aquí está bastante ilusionada y con ganas de subir. El proyecto es intentar subir lo antes posible y creo que se están haciendo las cosas bien para eso.

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¿Qué tal la sociedad con Max Svensson?

Es superpeleón, técnicamente es muy bueno, muy fuerte, gana duelos, y se está demostrando que tiene mucho gol. Hay buena conexión entre los dos, nos estamos entendiendo bastante bien dentro del campo y también fuera, que creo que es incluso más importante. Es una buena herramienta para conseguir lo que ellos quiere, el objetivo de ascender. A día de hoy, el objetivo real no es ese. Pero poco a poco seguro que iremos compenetrándonos mejor.

¿Le va a costar al Dépor en el partido del viernes?

Creo que va a ser un partido para disfrutar, que la gente vea lo que hay en Portugal, y acabar la jornada sin sustos. No me atrevo a darte un resultado. No voy a hacer espoiler. El que quiera, que vea el partido.