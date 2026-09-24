Aubameyang confía en el buen hacer del Dépor en su ausencia: "Los chicos están listos"

Aubameyang realiza un disparo durante el Dépor-Betis, partido en el que se lesionó el menisco externo de su rodilla derecha Javier Alborés

Pierre-Emerick Aubameyang ha sido operado con éxito este jueves de su rodilla derecha. El delantero del Dépor pasó por el quirófano en el Centro Olympia de Madrid, donde el traumatólogo Manuel Leyes intervino su menisco externo para resolver las molestias que sufrió durante el partido del pasado domingo ante el Betis.

A la salida del centro médico, Aubameyang ofreció sus primeras impresiones tras la intervención, en declaraciones recogidas por la Cadena SER. "¿Ha salido bien la operación?", le preguntaron. "Sí, todo bien", respondió el delantero, que no quiso pronunciarse sobre el tiempo que estará de baja cuando fue preguntado expresamente por ello. Sí se mostró, en cambio, convencido de que el Dépor podrá mantener su buena línea durante su ausencia. "¿Crees que el Dépor va a seguir igual de bien sin ti?", le plantearon. "Sí, sin duda. Los chicos están listos. Confío", contestó. Antes de marcharse, agradeció además las muestras de apoyo recibidas por parte de la afición: "Gracias a todos".

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Aubameyang ya ha recibido el alta hospitalaria y regresa a A Coruña para iniciar su proceso de recuperación. El Dépor no ha establecido todavía un periodo oficial de baja, aunque la estimación inicial sitúa su regreso alrededor de los dos meses. Su evolución será la que determine cuándo puede reincorporarse a los entrenamientos con el grupo.

El calendario ofrece al delantero un pequeño margen para recuperar tiempo sin competición. El Dépor no volverá a jugar hasta el 11 de octubre, cuando visitará a la Real Sociedad, por lo que las dos próximas semanas transcurrirán sin partidos. Además, a mediados de noviembre habrá un nuevo parón internacional, que podría hacer que una parte importante de esas seis u ocho semanas de recuperación coincida con periodos sin competición. Aubameyang había marcado en las cinco primeras jornadas y suma cinco goles en siete partidos, pero ahora confía en que sus compañeros mantengan el nivel mientras él completa su recuperación.