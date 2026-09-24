Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Asistencia de Bil Nsongo a los tres minutos de debutar con los Leones Indomables

Camerún se impuso a Comoras (3-1) en el primer choque clasificatorio para la Copa de África 2027, en el que el delantero deportivista disputó toda la segunda mitad

Lois Novo
Lois Novo
24/09/2026 23:04
Bil Nsongo, con el número 20, en la sesión de entrenamiento previa al partido de hoy de la selección de Camerún
Bil Nsongo, con el número 20, en la sesión de entrenamiento previa al partido de hoy de la selección de Camerún
FECAFOOT
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Bil Nsongo no para de dar pasos adelante en su carrera. En la primera convocatoria de su vida en una selección camerunesa de cualquier categoría, el delantero deportivista debutó con los Leones Indomables. Y por si fuera poco, aunque no vio portería, su actuación tuvo influencia en el marcador.

Camerún comenzó su andadura en la fase de clasificación para la próxima Copa de África de Naciones frente a la modesta selección de Comoras, a la que se impuso por 3-1 en el estadio Roumde Adja de la ciudad de Garoua.

El deportivista Lucas Noubi, con el número 3 en la fila superior, en el once inicial de la selección belga sub-21 que batió a Bielorrusia (1-0) en partido clasificatorio para el Campeonato de Europa

Lucas Noubi, titular en una nueva victoria de la sub-21 de Bélgica

Más información
Josema Giménez, con el brazalete de capitán, presiona a Takefusa Kubo en el encuentro amistoso entre Japón y Uruguay disputado en Miyagi

Giménez, el séptimo centenario blanquiazul

Más información

Bil no fue titular, pero tras el descanso saltó al terreno de juego en lugar de Christian Kofane, exdelantero del Albacete ahora en el Bayer Leverkusen. Su aparición no pudo tener mayor impacto, puesto que a los tres minutos de pisar el terreno de juego sirvió un pase en profundidad a Bryan Mbeumo, extremo diestro del Manchester United, para que anotase el momentáneo 2-0. Aunque Comoras hizo pronto el 2-1, Danny Namaso puso el 3-1 definitivo en el minuto 81.

Los Leones Indomables comparten el Grupo G con Namibia, Congo y su primer rival. Los dos primeros clasificados al cabo de las seis jornadas –es una liguilla a doble vuelta– obtendrán el pasaporte para la fase final del torneo continental. Kenia, Tanzania y Uganda albergarán la lucha por el título africano entre el 19 de junio y el 17 de julio del próximo año.

Nsongo tiene una nueva cita el martes ante Congo en Brazzaville y cerrará su periplo con un amistoso ante Costa de Marfil el sábado 3 de octubre en Abidján.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Bil Nsongo, con el número 20, en la sesión de entrenamiento previa al partido de hoy de la selección de Camerún

Asistencia de Bil Nsongo a los tres minutos de debutar con los Leones Indomables
Lois Novo
El deportivista Lucas Noubi, con el número 3 en la fila superior, en el once inicial de la selección belga sub-21 que batió a Bielorrusia (1-0) en partido clasificatorio para el Campeonato de Europa

Lucas Noubi, titular en una nueva victoria de la sub-21 de Bélgica
Lois Novo
Aubameyang, delantero del Dépor, celebra su gol ante el Valencia en Riazor junto a su compañero Giacomo Quagliata

Un día menos para la vuelta de Aubameyang: “Para noviembre va a estar disponible”
Eder Pereira
Adama Traoré, extremo del Deportivo, durante el Dépor-Betis en Riazor

Penafiel- Deportivo: horario, dónde ver y cómo seguir online el partido amistoso
Eder Pereira