Asistencia de Bil Nsongo a los tres minutos de debutar con los Leones Indomables

Bil Nsongo, con el número 20, en la sesión de entrenamiento previa al partido de hoy de la selección de Camerún FECAFOOT

Bil Nsongo no para de dar pasos adelante en su carrera. En la primera convocatoria de su vida en una selección camerunesa de cualquier categoría, el delantero deportivista debutó con los Leones Indomables. Y por si fuera poco, aunque no vio portería, su actuación tuvo influencia en el marcador.

Camerún comenzó su andadura en la fase de clasificación para la próxima Copa de África de Naciones frente a la modesta selección de Comoras, a la que se impuso por 3-1 en el estadio Roumde Adja de la ciudad de Garoua.

Lucas Noubi, titular en una nueva victoria de la sub-21 de Bélgica Más información

Giménez, el séptimo centenario blanquiazul Más información

Bil no fue titular, pero tras el descanso saltó al terreno de juego en lugar de Christian Kofane, exdelantero del Albacete ahora en el Bayer Leverkusen. Su aparición no pudo tener mayor impacto, puesto que a los tres minutos de pisar el terreno de juego sirvió un pase en profundidad a Bryan Mbeumo, extremo diestro del Manchester United, para que anotase el momentáneo 2-0. Aunque Comoras hizo pronto el 2-1, Danny Namaso puso el 3-1 definitivo en el minuto 81.

Los Leones Indomables comparten el Grupo G con Namibia, Congo y su primer rival. Los dos primeros clasificados al cabo de las seis jornadas –es una liguilla a doble vuelta– obtendrán el pasaporte para la fase final del torneo continental. Kenia, Tanzania y Uganda albergarán la lucha por el título africano entre el 19 de junio y el 17 de julio del próximo año.

Nsongo tiene una nueva cita el martes ante Congo en Brazzaville y cerrará su periplo con un amistoso ante Costa de Marfil el sábado 3 de octubre en Abidján.