Al Dépor se le acumulan las lesiones: Zaka también pasará por el quirófano

Zakaria Eddahchouri se lamenta tras errar una ocasión durante el Dépor-Elche Javier Alborés

La baja de Aubameyang podía cambiar el papel de Zakaria Eddahchouri en el Deportivo en las próximas semanas. El delantero neerlandés apenas había contado para Hidalgo en este comienzo de temporada, hasta el punto de no alcanzar todavía los 100 minutos y no haber sido titular en ningún encuentro. Su situación podía cambiar con la lesión del gabonés. Sin embargo, Zaka también se ha caído.

El delantero ha sufrido una lesión en la muñeca en una acción fortuita en un entrenamiento y tendrá que pasar por el quirófano. Su periodo de baja todavía es una incógnita, aunque dependerá de su evolución después de la intervención. El Deportivo aún no se ha pronunciado oficialmente sobre su estado. Zaka había tenido una participación limitada hasta ahora, pero marcó ante el Villarreal, que sirvió para poner el 2-2 en La Cerámica.

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Su lesión agrava todavía más los problemas del Dépor. Aubameyang y Marc Casadó también han tenido que ser operados recientemente y forman parte ya de un parte de bajas que condiciona los planes del equipo. De hecho, en el amistoso de este viernes contra el Penafiel, Hidalgo no tendrá a ningún delantero de la primera plantilla disponible. Aubameyang y Zaka están lesionados y Bil Nsongo se encuentra concentrado con Camerún. Lo que podía ser una oportunidad para el neerlandés se convierte así en otra baja para el Deportivo.