Un plácido parón de octubre

Once inicial del Deportivo en el partido de la séptima jornada en Riazor contra el Betis (1-1), cuarto empate de la temporada CARLOTA BLANCO

El inicio liguero del Deportivo sigue superando las expectativas más optimistas. El conjunto blanquiazul ha alcanzado el primer parón de selecciones en una cómoda séptima plaza con diez puntos después de siete jornadas. Unos números que sitúan al Deportivo de Antonio Hidalgo entre los mejores desde que el campeonato se detiene tras la séptima fecha para dar paso a una ventana FIFA.

Esta temporada es novedad que el parón de octubre ya comience en septiembre y que el habitual de este mes haya pasado a mejor vida. La mayor parte de las ligas debían detenerse después de solo dos jornadas, lo que ha llevado a juntar los dos parones en uno. Eso sí, aunque ya no es la primera ventana FIFA de la temporada, sigue produciéndose después de la séptima tirada del Campeonato Nacional de Liga española de Primera División.

Iano Simao, el quinto internacional del Dépor Más información

Es únicamente la sexta vez que el Deportivo afronta este escenario. Desde la temporada 2012-13, el parón tiene lugar después de la séptima jornada, pero con anterioridad llegaba después de seis encuentros. Los números firmados por el equipo sitúan su arranque como el segundo mejor desde que existe esta ventana FIFA.

El Deportivo solo ha alcanzado en mejores condiciones el parón de octubre en una ocasión. Fue en la temporada 2015-16, con Víctor Sánchez del Amo en el banquillo. Los blanquiazules comenzaron empatando sin goles en Riazor ante la Real Sociedad, igualando en Mestalla contra el Valencia (1-1), venciendo en Vallecas al Rayo (1-3), perdiendo en casa con el Sporting (2-3), ganando en el Villamarín al Betis (1-3) y en Riazor al Espanyol (3-0) y sumando un nuevo punto en el Nuevo Los Cármenes (1-1). Doce puntos, tres victorias, una sola derrota, doce goles a favor, con un +5 de golaveraje. Todas esas cifras son las mejores, con la única excepción de los partidos perdidos, porque esta temporada igualmente ha sido derrotado solamente en uno.

La solidez de Gaizka

El único dato en el que aquel Dépor de VSDA no manda es en los goles encajados. La temporada posterior a la única del técnico madrileño en A Coruña, con Gaizka Garitano a los mandos, el Deportivo mostró una importante solidez defensiva en el tramo inicial del campeonato. Los blanquiazules dejaron su puerta a cero en dos ocasiones (0-0 en el Villamarín y en Mendizorroza). Encajaron en las victorias ante Eibar y Sporting (ambas por 2-1) y en las derrotas contra Athletic (0-1), Leganés (1-2) y Atlético (1-0). Solamente el cuadro pepinero perforó en dos ocasiones el marco defendido por el argentino Germán Lux.

Con ocho puntos, la campaña que comienza Garitano y acaba Pepe Mel es la tercera mejor a estas alturas. El Deportivo se situaba en la décimo tercera posición, pero sumaba ocho puntos.

Un Deportivo que encaja siempre, pero no se descompone Más información

Curiosamente, de las tres temporadas restantes, dos acabaron con descenso a Segunda División. Pero en la que el Deportivo evitó el descenso es en la que peores guarismos registró tras la séptima jornada. Fue en el curso 2014-15, el de la célebre salvación en la jornada final en el Camp Nou. Los blanquiazules lucían en su casillero unos pírricos cuatro puntos, merced a un triunfo, un empate y cinco derrotas, que les situaban como farolillo rojo. Fue el número más alto de traspiés y también de goles encajados, con nada menos que 19. El recién ascendido Deportivo de Víctor Fernández –tras la destitución en plena pretemporada de Fernando Vázquez– comenzó perdiendo en Granada (2-1), empatando en Riazor con el Rayo (2-2) y ganando en Ipurua (0-1), antes de sufrir cuatro reveses consecutivos, ante Real Madrid (2-8), Celta (2-1), Almería (0-1) y Sevilla (4-1).

Mejor iban las cosas en el último descenso a Segunda, el que se produjo en la finalmente desastrosa temporada 2017-18. El Deportivo sumaba siete puntos, fruto de dos victorias, un empate y cuatro derrotas. El equipo de Pepe Mel se quedó los tres puntos en casa ante Alavés (1-0) y Getafe (2-1), arañó uno en el Ciutat de València (2-2) y cayó frente a Real Madrid (0-3), Real Sociedad (2-4), Betis (2-1) y Espanyol (4-1). Con 16 goles encajados, es la segunda campaña en ese dato.

Oltra, de más a menos

Dos goles menos encajó el Deportivo de José Luis Oltra en el ejercicio 2012-13. Y eso que era un equipo que recibía muchos aunque, justo es decirlo, también veía puerta con facilidad. Sin embargo, el regreso a Primera tras la primera caída a la categoría de plata en dos decenios, ni comenzó tan mal, ni con tanta producción ofensiva, ni con tanto gol en contra. El conjunto blanquiazul incluso se mantuvo invicto en las cuatro primeras jornadas. Venció al Osasuna (2-0) y empató en Mestalla (3-3), ante el Getafe en Riazor (1-1) y en el Nuevo Los Cármenes (1-1), en un partido que debió ganar con un gol de Nélson Oliveira que el árbitro no concedió pese a haber traspasado la línea. Después llegaron tres derrotas consecutivas, frente a Sevilla (0-2), Real Madrid (5-1) y Rayo (2-1).

Una simple estadística. Un buen comienzo nada asegura, como tampoco uno malo. Lo demuestran los propios precedentes del Dépor, con la permanencia de 2015 pese al mal arranque y el descenso de 2018 pese a un inicio decente. Aunque por lo visto hasta ahora, el deportivismo puede dormir tranquilo. Durante estas tres semanas sin Liga y todas las posteriores. Porque no solo los números invitan al optimismo.