Mes de cuatro partidos que podrían convertirse en cinco

Giménez (d), ahora en el Dépor, con la camiseta del Atlético, rival liguero del Deportivo en octubre, en la eliminatoria del pasado año en la Copa, torneo que arranca el próximo mes QUINTANA

Pese al largo parón liguero por los compromisos de las selecciones nacionales, el mes de octubre que le espera al Deportivo no será especialmente tranquilo. Ni por la cantidad de encuentros, ni por el nivel de los rivales. Los blanquiazules afrontarán cuatro partidos en 19 días, que podrían ampliarse a cinco choques en un margen 21 jornadas.

El Deportivo disputará tres jornadas de Liga, ya calendadas, y la posibilidad de una cuarta, en función del día de la semana en que deba jugar. El motivo no es otro que la situación en domingo del 1 de noviembre, coincidente con la jornada visita del Osasuna a Riazor en la undécima jornada. Si LaLiga adelanta el encuentro a viernes o sábado, los compromisos del mes de octubre se ampliarán a cinco. Porque, además, el próximo mes comenzará la andadura del conjunto coruñés en la Copa del Rey, torneo que conquistó en dos ocasiones (1995 y 2002), y que arrancará en la última semana de octubre, entre el martes 27 y el jueves 29.

Un plácido parón de octubre Más información

Hasta el momento, el Deportivo conoce los horarios de sus tres próximos encuentros. La siguiente cita es el domingo 11 de octubre ante la Real Sociedad en terreno donostiarra, en un encuentro que comenzará a las 16.15 horas. La novena jornada verá el regreso deportivista a Riazor, con un partido en viernes, 16 de octubre, ante el Levante, que dará inicio a las 21.00 horas. Finalmente, el sábado 24 de octubre, también a las nueve de la noche, comenzará el encuentro ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

Que este último choque haya sido calendado en domingo puede hacer prever que el partido de la siguiente jornada tenga lugar en octubre y no en noviembre, pese a que entre medias se producirá el debut copero. Al jugar el sábado por la noche en el campo colchonero, el Deportivo tiene más opciones de disputar la primera eliminatoria de la Copa del Rey el martes o el miércoles, y no el jueves, lo que a su vez abre las puertas a que el duelo frente al Osasuna pueda ser designado para el sábado que pone fin al mes de octubre. Este hecho elevaría a cinco el número de encuentros entre los días 11 y 31 de octubre, es decir, en 21 días.

El sorteo de la primera ronda del torneo del KO tendrá lugar después del 4 de octubre, día del encuentro de vuelta de la ronda preliminar interterritorial. El Deportivo será uno de los 16 equipos de Primera División que entrará en el bombo. Su rival saldrá de entre los diez ganadores de la ronda preliminar interterritorial, los cuatro semifinalistas de la Copa RFEF o uno de los nueve equipos de Tercera RFEF.