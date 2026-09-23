Mario Soriano se reivindica: "Los que debutamos estamos demostrando que podemos jugar en Primera"

Mario Soriano, durante el Dépor-Sevilla Patricia G. Fraga

Mario Soriano fue uno de los nombres propios del último encuentro del Deportivo antes del parón. El centrocampista madrileño se ha ido encontrando cada vez más cómodo con el paso de las jornadas y frente al Betis completó su mejor encuentro en lo que va de Liga, con la guinda de una brillante asistencia a Villares en el tanto del empate. Estas son las impresiones del 21 deportivista:

Posible expulsión de Cucho. “En directo, en el partido, no sé exactamente lo que pasó. Si le da o no. Pero sí que Ximo tenía una brecha y le salía sangre. A partir de ahí lo llaman, va al VAR a verlo y pienso que, en directo, si no sacas nada o pitas falta, puede pasar, pero una vez que te llaman desde el VAR es diferente. Se tiene que decidir de otra manera, por lo menos amarilla. Pero se decidió así… Hay errores y aciertos, como tenemos todos, solo hay que seguir.

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Casadó. “Lo operaron rápido, todo salió bien y nos han comentado que bien. Luego, hablando con él, pasó bien la noche, con algo de dolor y ahora a recuperarse, a volver lo antes posible, paciencia, tranquilidad y mucho ánimo. Le mandamos toda la fuerza del grupo, que pronto estará”.

Balance inicial. “Buenas sensaciones. Valoración positiva, buena. Tenemos buenos puntos, hemos conseguido muchos puntos hasta ahora. Ojalá que todo siga de esta manera y seguir sumando. Nos esperábamos arrancar de la mejor manera posible y así ha sido. Hemos tenido esos partidos que parecía que perdíamos, pero siempre hemos estado metidos con la opción de puntuar. Es importante en todos los partidos intentar sumar, hay que valorar cada punto en esta categoría que es muy complicada. Ahora a descansar y a la vuelta toca seguir sumando”.

Debutantes en Primera. “Al principio, los primeros partidos, es un poco esa incertidumbre de cómo van a ser los partidos. Sabíamos que el ritmo iba a ser más alto, que todo se iba a decidir con más detalles. Ya en Segunda lo era así, y en Primera todavía más. Luego los jugadores son de otro nivel, mucho mejores; para eso están las categorías, pero los que estamos debutando también demostramos que podemos jugar en ella”.

Parón largo. “Este parón es largo porque al final son dos semanas sin competir en Liga. Tenemos amistoso el viernes y no sé si alguno más para seguir con dinámica. Por una parte es bueno, pero por otra, tanto sin competir es difícil. Pero así está puesto el calendario. A entrenar, competir estos partidos amistosos y volver mejor”.

Ampliación de contrato. “Se habló en su momento, hablamos cosas, pero quedó ahí. No es mi parte ni mi trabajo tampoco. Hago el trabajo en el campo y fuera, que decidan las personas lo que quieran y estén de acuerdo. Estoy tranquilo y a partir…”

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Individual. “Físicamente bien, sí. La plantilla es mucho más amplia, muchos más jugadores y el nivel ha subido. Eso es bueno para todos. Al final hay rotaciones, es lo que tiene tener un equipo tan amplio. El míster decide cambiar a unos o a otros. Por esa parte no hay problema. Por la otra, ya sabéis cómo es el míster. Intenta poner a jugadores en otras posiciones, cambiar bastantes cosas para que nos haga mejores. Tiene en la cabeza muchas cosas para los partidos y eso es bueno para nosotros. Los nuevos se han adaptado bien y hay que seguir. Creo que lo importante es adaptarse a todo y sumar puntos para ayudar al equipo, cada uno en su sitio”.

Villares. “Desde el primer año que llegué estamos juntos, tengo una relación superbuena con él. Nos entendemos superbien en el campo. Es muy fácil entenderse con Villares. Siempre que rompe desde segunda línea lo veo, es fácil verlo con esa zancada. Nos entendemos muy bien, me alegro muchísimo por él. Siempre ha estado aquí, siempre está su familia y me alegro, ojalá que siga marcando muchos más y le vaya todo bien”.