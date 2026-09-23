Mario Soriano, Diego Villares y más de 9.000 minutos de relación

Villares y Soriano en un partido con el Dépor QUINTANA

“Hubo dos jugadas antes en las que había intentado el mismo desmarque. Son muchos años jugando con Mario y cuando vi que la controlaba, confiaba en que me diera el pase para poder marcar; y así fue”. Estas palabras de Diego Villares podrían ser perfectamente de la zona mixta del pasado domingo tras el Dépor-Betis. La realidad es que el capitán blanquiazul las pronunció en marzo de 2025, hace año y medio, poco después de hacer el tanto del empate ante el Cartagena (2-2) en una acción muy similar a la que valió las tablas frente al Betis. Entonces, el centrocampista de Vilalba fue el que le dejó la pelota a Soriano antes de arrancar hacia el área y definir a bote pronto, y, claro, al primer palo, para agradecerle la brillante asistencia.

Ha pasado tiempo desde aquella jugada, pero no tanto como el que llevan pisando el mismo césped dos de las figuras más importantes del club en los años del barro y que el domingo fabricaron el décimo punto para el Dépor en Liga ante un rival de Champions.

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141 encuentros han pasado desde que el 11 de septiembre de 2021 Borja Jiménez eligiera a ambos para cerrar desde el banquillo el triunfo por 0-3 frente al Calahorra. Soriano llevaba entonces a la espalda el ‘8’ que ahora luce un Villares que por aquel entonces empezaba su continua batalla para demostrar cada día que es perfectamente válido para jugar en el Dépor. Desde entonces han ido sumando minutos juntos hasta alcanzar los 9.117 (y contando), lo que supone la cifra más alta de ambos con cualquier otro compañero con el que se hayan encontrado en su carrera.

A los dos les tocó vivir el sabor amargo de los fiascos ante Albacete y Castellón, mientras que Villares no pudo celebrar con su compañero el ascenso a Segunda debido a su salida como cedido al Eibar. Pero tras el regreso a Ipurua nada había cambiado. “Nos entendemos perfectamente. En el campo, con una mirada cuando controla el balón, sé que me la va a pasar. Dentro y fuera del campo nos llevamos muy bien. Es un jugador que físicamente abarca mucho campo, tiene buenas piernas para correr por todos lados y técnicamente también es muy bueno. Puede adaptarse a cualquier posición. Puede jugar de lateral derecho, izquierdo, central, mediocentro... De todo”. No se guarda elogios tampoco el madrileño, como demuestran estas palabras a Dxt Campeón.

El encuentro con el Betis fue solo el tercero en el que ambos bailaron juntos en Primera División después de alcanzar las bodas de diamante en Segunda con 75 partidos, los últimos siendo además los encargados de sostener el centro del campo que llevó al equipo blanquiazul al ascenso.

El inicio en la máxima categoría ha sido a una velocidad distinta, pero después de una relación tan larga, no importa el momento que pasen separados, porque la conexión sigue siendo instantánea. Y teniendo en cuenta las circunstancias en la medular blanquiazul, es probable que en las próximas jornadas no haga más que salir reforzada.