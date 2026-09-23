Marc Casadó viaja a Barcelona para iniciar su recuperación en casa

Marc Casadó, durante un entrenamiento en Abegondo RCD

Marc Casadó ya ha dado los primeros pasos para dejar atrás la lesión que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante los próximos meses. El centrocampista estuvo este miércoles en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, donde comenzó la primera fase de su recuperación tras la operación a la que fue sometido por la fractura de clavícula derecha que sufrió en el encuentro ante el Betis, cuando tuvo que abandonar el terreno de juego en la primera parte después de sufrir una caída. Tras realizarle las pruebas pertinentes, fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital HM Modelo de A Coruña por el traumatólogo Rafael Arriaza.

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El catalán, cedido por el Barcelona en el Deportivo hasta final de temporada, se encuentra de nuevo en las instalaciones del club azulgrana, a donde, según informó el Diario SPORT, acudió acompañado por familiares para empezar su recuperación en Sant Joan Despí. Casadó será supervisado durante esta primera etapa por los servicios médicos del Barcelona y pasará gran parte de este proceso en su ciudad natal, algo habitual para los jugadores que pertenecen al club catalán y se encuentran a préstamo en otros equipos.

Por otro lado, el parón de selecciones, que hará que el Deportivo no vuelva a competir hasta el 11 de octubre, cuando visitará a la Real Sociedad, permitirá a Casadó avanzar sin perderse competición y su evolución marcará su vuelta a los terrenos de juego, aunque la previsión inicial sitúa su tiempo de baja en torno a los tres meses.