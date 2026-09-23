Las idas y venidas de Zakaria Eddahchouri con el Dépor

Celebración del gol de Eddahchouri en el Villarreal-Dépor Fernando Fernández

Antonio Hidalgo está repartiendo juego en la plantilla del Dépor y en el primer tramo de siete jornadas ha puesto en marcha la rotación que le permite un fondo de armario profundo para afrontar una competición tan exigente como la Primera División. En todo caso, eso no impide que haya algunos casos que llamen la atención por ambos extremos. Tanto por los que están asumiendo una gran carga, como para los que se están quedando en el perchero como es el caso de Zakaria Eddahchouri.

El neerlandés, pichichi de la temporada pasada y con apariciones decisivas para el ascenso, fue uno de esos jugadores con los que hubo runrún durante todo el verano pese a parecer que tenían su puesto en la plantilla asegurado. La llegada de Aubameyang y el crecimiento imparable de Bil Nsongo lo dejaban como tercer punta, sabiendo que la hipotética llegada de un tercer delantero lo colocaría en la rampa de salida.

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Con el cierre de mercado y el inicio de la Liga salvó varios puntos de break. No solo no llegó ningún ariete más, sino que Hidalgo se decidió a apostar de forma habitual por juntar al gabonés y al camerunés de inicio, lo que abría las puertas para Zaka como único delantero puro para las segundas partes. Nada más lejos de la realidad. Este escenario no está siendo lo propicio que cabría esperar para el goleador, que en este inicio de temporada está viviendo las idas y venidas que de alguna manera atravesó durante la segunda vuelta del curso pasado tras la irrupción de Bil. Entonces competía con Mulattieri por ser el relevo del joven elevado del Fabril y se pasó varias jornadas sin jugar. En este caso es más una cuestión de elección de perfil por parte de Hidalgo, que en ocasiones está prefiriendo quedarse con un único punta sobre el césped cuando tiene que retirar al camerunés, que ha sido sustituido en los seis encuentros que ha sido titular.

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Fue precisamente lo que sucedió ante el Betis, donde Zaka vio rota su racha de cuatro partidos jugando, siempre saliendo desde el banco. Porque el punta todavía no ha sido elegido para el once esta campaña y el encuentro frente al cuadro verdiblanco fue el tercero en el que dejó en blanco su hoja de servicio después de no ser uno de los 16 elegidos para salir al césped en las dos primeras jornadas. En total, y a pesar de su momento de gloria con el gol frente al Villarreal, Eddahchouri suma solo 69 minutos de juego en lo que va de Liga. Hay 20 compañeros que han jugado más y solo Angeliño (59) y Teun Gijselhart (26), ya fuera del equipo, han jugado menos entre los futbolistas de campo.