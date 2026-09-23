La vida extra del Dépor a partir del minuto 75

Diego Villares, después de marcar el empate en el 87, estuvo a punto de anotar el 2-1 ante el Betis en la última jugada Javier Alborés

Para cualquier equipo, llegar al minuto 75 con la sensación de que el desenlace todavía no está escrito es casi un superpoder. Significa que, aunque el marcador no sea el deseado, todavía se siente dueño de su destino. Que quedan 15 minutos, más el tiempo añadido, para encontrar una grieta en el sistema. Que siempre queda una carta bajo la manga. El Deportivo lleva varios meses jugando con esa sensación. En su regreso a Primera División, ha vuelto a encontrar en el último cuarto de hora un espacio para cambiar los partidos y sumar puntos. No es una sensación nueva. Es una costumbre que empezó a hacerse especialmente visible, sobre todo en la segunda vuelta de la pasada temporada, cuando el ascenso empezó a tomar forma.

Desde la jornada 22 de la pasada campaña hasta el final, el Dépor consiguió generar 21 puntos con goles a partir del minuto 75. Por contra, hubo seis puntos que se escaparon en ese tramo, contra Málaga y Huesca. El balance fue, por tanto, de quince puntos a favor.

La secuencia de esa segunda vuelta para el recuerdo empezó en Almería. El partido estaba empatado y Mulattieri marcó en el minuto 80 para convertir un punto en tres. Dos jornadas después, en León, Yeremay hizo el 0-1 en el 90+3, de penalti. Cuatro puntos de diferencia generados en el tramo final en apenas dos partidos.

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Pero la historia adquirió otra dimensión en la visita a la Real Sociedad B. El filial donostiarra se puso por delante y el Dépor no solo encontró el empate después del 75, con un golazo en el 83 de Bil Nsongo, el primero del camerunés con la elástica del primer equipo. Mario Soriano hizo el 2-3 en el 90+4. Dos goles para transformar una derrota en una victoria y sumar tres puntos que parecían muy lejos poco antes.

Después llegaron más capítulos. Altimira marcó un trallazo en el 90+2 contra el Ceuta para darle la victoria al Dépor. Dani Barcia rescató un punto en Gijón con el 1-1 en el 81. Y ya en la recta final del campeonato, el Dépor se abonó a los finales taquicárdicos. Noé Carrillo puso el 2-1 ante el Leganés (2-1) en el 77; Stoichkov marcó en el 88 contra el Cádiz (0-1) y Eddahchouri hizo lo propio en el 81 frente al Andorra (2-1). La parada de Álvaro Ferllo a un penalti en el añadido ante el Leganés no entra en el recuento de goles, pero pertenece al mismo contexto que ha creado poco a poco el Deportivo, capaz de mantener la fe y la confianza hasta el pitido final para obtener un resultado mejor.

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También hubo dos excepciones en aquella segunda vuelta. Ante el Málaga y el Huesca, el rival cambió el signo del partido después del 75 y el Dépor dejó escapar dos puntos en cada caso. El patrón, por tanto, no es perfecto. Pero sí suficientemente repetido como para convertirse en una característica del equipo dirigido por Antonio Hidalgo.

El ascenso posterior no borró esa costumbre. La llevó consigo a Primera. En las siete primeras jornadas de su regreso a la máxima categoría, el Dépor ya ha ganado cinco puntos gracias a acciones decisivas después del minuto 75. Tres llegaron de golpe en La Cerámica. El Villarreal se puso 2-1 en el 76, con un gol en propia puerta de Adama Traoré. Parecía el golpe definitivo, pero el Dépor respondió casi de inmediato. Eddahchouri empató en el 79 a pase de Aubameyang y el delantero gabonés culminó la remontada en el 88 con una carrera de 40 metros. Dos goles en doce minutos cambiaron una derrota por una victoria.

La escena tuvo algo de continuidad con respecto a lo ocurrido meses atrás. El partido estaba en su tramo final, el marcador era adverso y el Dépor siguió jugando como si todavía quedara mucho por decidir. No se conformó con alcanzar el empate. Una vez igualado el encuentro, fue a por el tercero. Y lo hizo ante un equipo Champions.

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En Getafe la fórmula fue distinta, pero el efecto volvió a ser positivo. Ramón Terrats adelantó al conjunto madrileño en el 66. El Dépor fue inclinando el campo poco a poco y acabó encontrando el empate en el 78, en una jugada por la derecha que terminó con el centro de Yeremay y el cabezazo de Aubameyang. Otro punto que apareció cuando el partido ya estaba inmerso en su último cuarto de hora.

Y ante el Betis se repitió la historia. El conjunto verdiblanco se adelantó en la primera parte con un gol del ‘Cucho’ Hernández y el Dépor convirtió el segundo tiempo en una búsqueda constante del empate. El premio llegó en el 87, cuando Diego Villares aprovechó el pase milimétrico de Mario Soriano para hacer el 1-1. Otro punto nacido después del 75.

Elche, el único asterisco del curso

Solo hay un partido en estas siete jornadas en el que el último cuarto de hora cambió el signo en contra del Dépor. Fue el estreno liguero contra el Elche. Aguado marcó el empate de cabeza en el 76 y el equipo coruñés dejó escapar dos puntos. Después, el patrón ha vuelto a la dinámica de la segunda vuelta del pasado curso. Los partidos ante Villarreal, Getafe y Betis, tres equipos en competición europea, han dejado cinco puntos en el casillero blanquiazul gracias a goles posteriores al 75.

Por lo tanto, el saldo de esta temporada es de tres puntos ganados en Villarreal, uno en Getafe y otro ante el Betis, frente a los dos perdidos contra el Elche. Tres puntos de balance positivo a partir del 75.

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La categoría ha cambiado. También los rivales y la exigencia. Pero se mantiene esa costumbre. El Dépor no parece interpretar el minuto 75 como el principio del final, sino como el momento en el que todavía queda una última oportunidad para agitar el partido. La temporada pasada esa insistencia ayudó a empujarle hacia Primera. En Primera, de momento, sigue funcionando.