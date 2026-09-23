El Oporto volverá a Riazor 22 años después de la semifinal de Champions

Molina no para el penalti de Derlei durante el partido de vuelta de la semifinal de la Champions League 2003-04 disputado en el estadio municipal de Riazor EFE/LAVANDEIRA JR.

Deportivo y Oporto volverán a verse las caras el próximo viernes 2 de octubre en el estadio de Riazor. El largo parón por los compromisos de las selecciones nacionales trae de vuelta a los Dragoes Azuis a A Coruña 22 años después de su última visita, en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Champions League de las que salió vencedor el conjunto portugués.

El encuentro comenzará a las 19.00 horas y los socios y las socias deportivistas tendrán acceso gratuito. Las entradas de público se podrán adquirir a partir de 10 euros.

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El duelo ante el actual y 31 veces campeón de la Liga portuguesa será el segundo amistoso del conjunto blanquiazul en estas tres semanas sin competición oficial. Este viernes, el Deportivo visita al también portugués Penafiel, equipo que comparte propiedad con el club blanquiazul y que en estos momentos ocupa puestos de privilegio en la segunda categoría lusa.

El conjunto portista está dirigido por segunda campaña consecutiva por el italiano Francesco Farioli y lidera el campeonato portugués con mano de hierro. El Oporto ha sumado los 21 puntos posibles en las siete primeras jornadas, y aventaja en cinco unidades a su principal perseguidor, el Benfica, y en seis al Sporting lisboeta y al Santa Clara.

Si Antonio Hidalgo no podrá contar en este encuentro con los cuatro convocados por selecciones (Giménez, Bil Nsongo, Noubi y Ede), Farioli no dispondrá para este encuentro de nueve futbolistas del primer plantel. Están concentrados con sus respectivas selecciones absolutas el portero Diogo Costa (Portugal), los defensas Jan Bednarek y Jakub Kiwior (Polonia), los centrocampistas Victor Froholdt (Dinamarca), Pablo Rosario (República Dominicana) e Inbeom Hwang (Corea del Sur) y el delantero Santiago Giménez (México), además del guardameta Joao Afonso (Portugal sub-21) y el zaguero Dominik Prpic (Croacia sub-21). También han sido convocados varios jugadores del equipo B, que milita en Segunda División, como el cancerbero Gonçalo Ribeiro y el defensa Martim Cunha (Portugal sub-20) y el delantero Trafim Melnichenka (Bielorrusia). Asimismo, causa baja el delantero internacional español Samu Omorodion, con una lesión de larga duración.

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Deportivo y Oporto se han enfrentado a lo largo de la historia en 22 ocasiones. La primera tuvo lugar el 8 de febrero de 1925 en el Parque de Riazor, con victoria coruñesa (2-0). La última fue el 30 de junio de 2017, en choque de pretemporada celebrado en O Dragao, con triunfo portugués (4-0). Pero sin duda, el partido más recordado es el que les enfrentó en Riazor el 21 de abril de 2004, en la vuelta de semifinales de la Champions League. Un penalti cometido por César sobre Deco lo transformó Derlei en el único gol de la eliminatoria, que llevó al Oporto a una final ante el Mónaco en la que levantó su segunda corona continental.