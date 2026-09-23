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Dépor

Aubameyang pasará por el quirófano por una lesión de menisco

El delantero gabonés se lesionó ante el Betis y será operado este jueves en Madrid

Eder Pereira
Eder Pereira
23/09/2026 18:43
Lance de Aubameyang durante el Dépor-Betis
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Javier Alborés
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Aubameyang será operado mañana jueves en Madrid de una lesión en el menisco de su rodilla derecha, según adelanta la Cadena COPE. El delantero del Dépor se lesionó durante el encuentro del pasado domingo ante el Betis y queda pendiente de conocer el periodo exacto de recuperación, que dependerá también de lo que se encuentre durante la intervención.

El futbolista gabonés se sometió este lunes a una resonancia magnética y este martes se desplazó a Madrid para realizarse nuevas pruebas y ser examinado por el traumatólogo Manuel Leyes. Una vez evaluado el estado de su rodilla, está previsto que pase mañana jueves por el quirófano.

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Aubameyang había comenzado la temporada como uno de los grandes protagonistas del Dépor. El delantero había marcado en las cinco primeras jornadas de forma consecutiva, pero ante el Betis comenzó el encuentro en el banquillo. Entró en la segunda mitad y durante el partido sufrió el problema que finalmente ha provocado la lesión de menisco.

La baja de Aubameyang supone otro contratiempo para el Dépor después de la lesión de Marc Casadó, también producida ante el conjunto verdiblanco. El centrocampista fue intervenido en el Hospital HM Modelo de A Coruña por Rafael Arriaza de una fractura en su clavícula derecha y estará apartado de los terrenos de juego durante aproximadamente tres meses.

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