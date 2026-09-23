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Dépor

Amatucci y Aubameyang inician el parón al margen del grupo

Ambos rebajaron el ritmo de trabajo en el regreso del Dépor a Abegondo

Sergio Baltar
23/09/2026 18:04
Aubameyang dispara a portería ante Tárrega, en el Deportivo-Valencia
Aubameyang dispara a portería ante Tárrega, en el Deportivo-Valencia
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Todavía con el próximo compromiso liguero lejos, el Deportivo regresó este miércoles al trabajo en Abegondo con el objetivo de no perder la buena inercia del inicio de temporada, pero también pendiente de poner en un estado de forma óptimo tanto a los futbolistas tocados como a aquellos que no pudieron completar una pretemporada en condiciones.

En el grupo de jugadores que arrastran problemas físicos están Aubameyang y Amatucci, los dos a los que peor les sentó la semana de tres partidos. El centrocampista italiano ya ni estuvo convocado frente al Betis y vio el encuentro desde la grada por unas molestias en el aductor, según confirmó el propio Hidalgo tras el encuentro. Fue también Hidalgo el que apuntó que el gabonés afrontó su primera suplencia como futbolista blanquiazul debido a un virus que afectó a varios miembros del vestuario. Ellos empezaron la semana al margen y salvo sorpresa, no estarán tampoco hoy con sus compañeros ni en el amistoso de este viernes frente al Penafiel (20.00h. hora gallega)

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Este encuentro servirá para que otros futbolistas que están teniendo menos minutos en el inicio del campeonato disfruten de oportunidades para aumentar el ritmo y su puesta a punto. Teniendo en cuenta las bajas por el parón internacional (Giménez, Noubi, Ede y Bil), también es probable que jueguen sus primeros minutos desde que arrancara la Liga dos jugadores que estuvieron en la rampa de salida como Barcia y Comas.

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