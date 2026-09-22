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Dépor

Tiempo de Revisión 'se olvida' de examinar la potencial roja al Cucho Hernández en el Dépor-Betis

La quinta entrega del programa de la Real Federación Española de Fútbol no incluye ninguna jugada del partido disputado en Riazor

Bea Arrizado
Bea Arrizado
22/09/2026 20:10
Momento exacto del impacto de los tacos de la bota derecha del ‘Cucho’ Hernández, delantero del Betis, en la cabeza de Ximo Navarro, lateral del Dépor, durante el partido en Riazor
Momento exacto del impacto de los tacos de la bota derecha del ‘Cucho’ Hernández, delantero del Betis, en la cabeza de Ximo Navarro, lateral del Dépor, durante el partido en Riazor
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La quinta entrega del programa 'Tiempo de Revisión' era una de las más esperadas por el deportivismo. El Dépor-Betis disputado el pasado domingo, que acabó con un empate (1-1), dejó una de las jugadas más polémicas de la jornada: la patada del Cucho Hernández sobre la cabeza de Ximo Navarro, que se quedó impune a pesar de que César Soto, colegiado del encuentro, acudió al monitor para revisar la jugada tras la llamada de la sala VAR. Sin embargo, en el quinto capítulo del programa de la Real Federación Española de Fútbol, no hay ni rastro de la acción.

En la entrega se analizan un total de cinco jugadas de partidos de Primera División; una de la jornada 6 correspondiente al Málaga-Villarreal y cuatro de la séptima fecha liguera, con el derbi madrileño como gran acaparador con hasta tres acciones revisadas. La restante, del Sevilla-Barcelona.

Momento exacto del impacto de los tacos de la bota derecha del ‘Cucho’ Hernández, delantero del Betis, en la cabeza de Ximo Navarro, lateral del Dépor, durante el partido en Riazor

La patada en la cabeza que no fue ni amarilla

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La patada del Cucho a Ximo fue una de las acciones que más enfadó a Riazor, si no la que más, de las últimas jornadas. La cabeza ensangrentada del capitán del Deportivo dejó más que claro que el atacante colombiano sí le había propinado un plantillazo. José Antonio López, árbitro de la sala VAR, no dudó en llamar a César Soto para que acudiera a revisar la jugada por un posible "juego brusco grave". Sin embargo, y para sorpresa de la afición blanquiazul, que estaba viendo la acción en los marcadores del estadio, el colegiado no consideró la roja: "Toca la pelota el Cucho. Para mí toca el balón y el jugador —haciendo referencia a Ximo— mete la cabeza ahí. Voy a pitar falta y se acabó". Ese fue el razonamiento del árbitro, que decidió mantener su criterio inicial y no expulsar al Cucho, ni tampoco enseñarle la tarjeta amarilla, a pesar de pitar la falta.

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