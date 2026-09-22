Riki encuentra su sitio en una zona indefinida
De ser un jugador sin apenas protagonismo en Segunda ha pasado a convertirse en una pieza útil en Primera como tercer centrocampista
Riki Rodríguez llegó al Deportivo en el mercado de invierno de la temporada pasada con el objetivo de reforzar el centro del campo y aportar un plus competitivo en la búsqueda del ascenso a Primera División. Curiosamente, el Dépor acabó logrando el objetivo, pero lo hizo sin demasiada aportación del ex del Albacete.
Durante el verano, Riki fue viendo cómo se reforzaba la medular. El primero en llegar fue Teun Gijselhart, que ya está fuera en calidad de cedido al Al Ain de Emiratos Árabes Unidos. Después se incorporó Lorenzo Amatucci y, en el último día de mercado, Marc Casadó. Todos ellos se sumaron a los centrocampistas que ya estaban en la plantilla, Diego Villares, Mario Soriano y el propio Riki. Si ya le había costado encontrar protagonismo en Segunda, lo lógico era pensar que todavía tendría más complicado hacerse un hueco en Primera. Pero el fútbol no es una ciencia exacta y, a veces, uno más uno no son dos.
La paradoja es que Riki está encontrando ahora su sitio precisamente donde no hay un sitio definido. Antonio Hidalgo está recurriendo a él en una zona difícil de encasillar, unas veces como apoyo y otras como señuelo, aunque también con capacidad para intervenir con el balón, como ocurrió en la segunda parte ante el Betis. Ahí aparecen las dos contradicciones que explican su actual papel en el Dépor. Por un lado, su rendimiento y su protagonismo. Está teniendo más peso en Primera que el que tuvo en Segunda. Por otro, su posición. Cuando llegó no estaba claro si podía encajar como mediocentro posicional junto a Mario Soriano o como segundo escalón en un doble pivote. La respuesta, por ahora, es que ninguna de esas dos opciones.
Donde mejor está funcionando, sobre todo en fase ofensiva, es en una franja intermedia entre la zona de mediocentro, de mediapunta y de extremo. Busca recibir en espacios incómodos para el rival, a los costados de los centrocampistas, pero sin ocupar del todo la zona de responsabilidad ni del extremo contrario ni del lateral. Una especie de territorio intermedio en el que Riki puede aparecer, combinar y, en ocasiones, arrastrar marcas para liberar a otro compañero.
En esa zona recibió varios balones en la segunda mitad contra el Betis. En la primera se había situado en la banda izquierda, pero el Dépor apenas logró hacerse con el balón. Tras el descanso, los ajustes de Hidalgo y el paso a un 1-4-3-3 más definido, con Jensen en la izquierda y Riki como interior derecho, cambiaron su influencia y también ayudaron al equipo. No intervino demasiado, pero no falló un pase, completó los cinco que intentó y aportó fluidez y profundidad a un conjunto que las necesitaba. Además, asumió por momentos el papel de señuelo. Él aparecía como apoyo en esa zona mientras Mella amenazaba a la espalda.
Riki ya había sido productivo con un cometido parecido, aunque en el costado contrario, en el partido ante el Valencia en Riazor. Entonces tuvo menos peso en la construcción ofensiva, pero ayudó a que el equipo encontrase más orden sin balón y una manera de atacar más pausada y orgánica.
Más allá del parón de dos semanas por los compromisos internacionales, su evolución merece atención. Riki ha encontrado un lugar en una zona que, en realidad, no tiene un nombre claro. Y esa indefinición adquiere todavía más valor en el contexto actual del Dépor, con Marc Casadó lesionado, Noé Carrillo todavía en proceso de recuperación y Gijselhart ya cedido. De ser un centrocampista al que le costaba encontrar espacio en Segunda, ha pasado a convertirse en una pieza útil en Primera precisamente porque puede ocupar un espacio que no pertenece por completo a nadie.