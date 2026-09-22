Iano Simao, el quinto internacional del Dépor

Los cuatro futbolistas del Dépor que pasarán el parón lejos de Abegondo no son los únicos jugadores de la órbita blanquiazul que afrontan compromisos internacionales en las próximas semanas. Un viejo conocido como Iano Simao, que sigue ligado al club herculino como miembro del Penafiel, también viajará a su selección para disputar varios encuentros de clasificación de cara a la próxima Copa África que se disputa entre junio y julio de 2027.

Guinea-Bisáu ha citado al lateral zurdo para los compromisos de esta ventana FIFA como premio al buen rendimiento sostenido que lleva mostrando en las últimas temporadas. Una constancia que primero le sirvió para dar el salto al primer equipo del Dépor, completar un gran año en el Arenteiro en Primera RFEF y posteriormente para consolidarse en la segunda división portuguesa. El curso pasado fue una pieza fija para Aira, que ya en el tramo final le ha encontrado una nueva posición jugando como central en una línea de tres. Esta temporada, el exdeportivista empezó saliendo desde el banquillo, pero en las dos últimas jornadas ya ha sido titular y apunta a asentarse en el once.

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No es la primera vez que la selección absoluta llama a Iano para participar en citas internacionales. De hecho, hace un año ya fue titular en dos partidos de clasificación para el Mundial que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá, y para la que Guinea Bisáu no consiguió clasificarse. El combinado nacional empezará este viernes (día en el que Dépor y Penafiel se miden en un amistoso) la fase de clasificación para otra gran cita en la que el futbolista del Penafiel espera poder estar. Primero se medirán a Tanzania para días después jugar contra Nigeria, el rival más potente de un grupo que completa Madagascar y en el que se clasifican los dos primeros para disputar la máxima corona continental de África.

Otro campatriota

Otro futbolista que en los últimos años se cruzó en el camino del Dépor, y también guineano como Iano, no ha tenido la misma fortuna que el zurdo. Clau Mendes, que desde este verano es compañero del exdeportivista en el Penafiel, es el otro jugador que tenía opciones de acompañar al lateral para los compromisos internacionales, pero tendrá que seguir haciendo méritos en el conjunto rubro-negro, destino que ha elegido para relanzar su carrera después de un paso discreto por la primera división lusa.

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Mendes, nacido en Lanzarote y que tiene la doble nacionalidad, ya jugó con Guinea-Bisáu en 2022, poco antes de hacerse un nombre en la Primera RFEF defendiendo los colores del Cornellá, con el que llegó a jugar en Riazor. Una gran primera vuelta le sirvió para llamar la atención del Casa Pía, pero las lesiones cortaron su progresión. De momento ha jugado dos partidos con el Penafiel, uno en liga y otro en Copa, y ha marcado dos goles.