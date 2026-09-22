El Deportivo desata su tormenta más perfecta

David Mella remata a portería en una de las múltiples llegadas del Deportivo ante el Betis Javier Alborés

De remar para sostenerse en el partido ante un equipo Champions a romper a jugar hasta avasallarlo. El Deportivo logró generar la tormenta perfecta el pasado domingo en Riazor contra el Real Betis Balompié. Es cierto que el vendaval solo le valió para sacar un punto. También que no entró en trance hasta la segunda parte, cuando ya se vio por debajo en el marcador. Pero no lo es menos que el cuadro herculino vivió frente al conjunto de Manuel Pellegrini sus mejores minutos de la actual temporada en una segunda parte en la que fue capaz de llegar de manera constante al área de Álvaro Valles, elegido con justicia mejor jugador de un partido en el que el empate frente al actual segundo clasificado supo a poco tanto al equipo blanquiazul como a la parroquia deportivista.

Y es que en la segunda mitad del duelo contra la escuadra bética, el equipo coruñés fue capaz de generar hasta 21 remates sobre la meta rival. Únicamente 5 de ellos fueron entre palos —incluido el tanto de Villares—, sí. Pero por encima del dato de la puntería adquiere valor el de la generación de ocasiones. Porque el conjunto de oportunidades fabricadas por el Deportivo tras el intermedio le permitió alcanzar una expectativa de anotación que se fue hasta los 2,60 goles esperados (expected goals o xG). Así lo dictamina el modelo probabilístico de Driblab, que otorga a cada situación de remate un valor en función de las posibilidades que haya de que acabe en la red según el ángulo y la distancia con respecto a la portería, la posición de portero y defensas, el tipo de pase o la superficie de contacto.

Así, el Dépor no solo multiplicó su escasa producción (3 disparos) con respecto a la primera mitad del partido, sino que alcanzó unas cifras ofensivas que, hasta ahora, eran inauditas con Antonio Hidalgo en el banquillo. Y es que los 24 chuts totales que logró generarle al Betis son el dígito más alto del equipo blanquiazul desde que el preparador catalán es el titular del banquillo de Riazor.

El volumen ofensivo del Deportivo ante el Betis fue tan alto que ni siquiera el pasado curso en Segunda División, siendo un equipo dominante y que acabó ascendiendo, el Deportivo alcanzó un registro tan alto. De hecho, solo en la visita al Mirandés —el duelo de la quinta jornada— alcanzó el equipo coruñés una cifra de goles esperados mayor a la del pasado domingo: en el choque ante el equipo jabato produjo 3,5 xG, aunque únicamente a través de 20 remates. Es decir, tuvo menos ocasiones, pero más claras.

De hecho, en las siete jornadas de liga disputadas, únicamente en otras 16 ocasiones algún equipo ha logrado rematar 20 o más veces a su rival. Cinco llevan la firma del Barcelona y tres del Real Madrid. El Atlético de Madrid, el propio Betis y el Villarreal, los otros equipos que juegan Champions esta temporada, lo han logrado solamente una vez, como la Real Sociedad, el Valencia, el Athletic, el Getafe y el Espanyol. Además, los 2,7 goles esperados del Deportivo son la novena cifra más alta registrada en los 69 partidos jugados en LaLiga 2026-27, que tiene el récord en los 4,6 que el Atleti logró producir ante Osasuna, siempre según Driblab.

Sin respeto

“Jugar contra un equipo Champions te genera ese respeto. Ese respeto un poco te paraliza, pero tenemos jugadores magníficos, con una calidad tremenda. El segundo tiempo somos nosotros. Eso somos nosotros, ese es el Dépor. Y es lo que tenemos que demostrar cada partido. Es cuestión de cabeza, de creérnoslo, porque estamos preparados para todo lo que pasó en el partido: para sufrir juntos, para atacar juntos y para levantar partidos que van a ser muy difíciles contra rivales muy difíciles”, resumía Josema Giménez al término del choque.

Y es que perder el miedo y ganar confianza resultó fundamental para el cuadro deportivista, que salió del paso por los vestuarios desacomplejado. Dispuesto a llevar el peso del partido, ya sin nada que perder. Lo consiguió y así, poco a poco, fue capaz de prender la mecha de un Riazor que entendió desde el principio la complejidad del choque y acabó generando una simbiosis perfecta con el equipo.

Y es que el Dépor logró construir muchísimos ataques en ese segundo tiempo, en el que se fue hasta el 53% de posesión —en la primera parte solo dispuso del balón el 33% del tiempo—, pero tuvo mucha más profundidad y amenaza que el Betis. Es lógico que así fuese, pues el equipo coruñés logró entrar hasta 30 veces en el área del Betis —antes del descanso únicamente 6—, generó los 11 saques de esquina de los que dispuso en el partido en ese segundo tiempo y dio 66 de sus 93 pases en el último tercio.

Mapa de remates del Deportivo 1-1 Betis en la segunda mitad del encuentro Driblab

La marea subió tras el intermedio al ritmo que marcaba Mario Soriano. Ya sin Marc Casadó, en el hospital por la fractura de clavícula que sufrió durante la primera parte, y con Lorenzo Amatucci con problemas físicos y observando el choque desde la grada, el ‘Rey Sol’ se convirtió en el dueño y señor del encuentro. Firmó 62 pases, su cifra más alta del curso, y acertó el 88,7% de esos envíos —solo mejor ante el Valencia—, con el condicionante de que 10 de esas conexiones fueron bajo alta presión del rival —únicamente un error—.

Además, el ‘Joker’ otorgó a Diego Villares la asistencia de gol y filtró el balón que acabó con el mano a mano de Mella que detuvo Valles. Una de tantas ocasiones en un choque en el que el madrileño estuvo bien acompañado por Riki Rodríguez, que cambió de perfil y el propio Villares, situado en la base para dar más libertad al dorsal ‘21’. Con Luismi, Yeremay y Aubameyang entrando de refresco para mantener el pulso del profundísimo banquillo del Betis y no permitir que el rival recuperase el control. Consiguió mantener la fuerza el Dépor, empatar al final y ni así lo dejó de intentarlo en una tormenta que fue perfecta hasta el pitido definitivo.