Así se fraguó la reacción del Deportivo ante el Betis en el descanso

Fue una reacción para el recuerdo. El Deportivo solo se llevó un empate de la visita del Real Betis a Riazor. Pero hay puntos y hay puntos de inflexión. Quizá el duelo ante el conjunto verdiblanco pase a ser de los segundos esta temporada. Porque demostró al propio Dépor de lo que puede llegar a ser capaz. Su potencial.

Fue un cambio radical el del equipo coruñés tras el paso por los vestuarios. No es que la primera parte fuese mala. Simplemente el Dépor, ante un enemigo de enorme poderío, priorizó no regalar el partido. Conceder lo mínimo posible. Lo estuvo a punto de conseguir, pero justo antes del descanso llegó el gol del Cucho derivado de un pequeño error.

El 0-1 parecía el primer clavo en el ataúd, pero curiosamente, se convirtió en el acicate para que el Deportivo cambiase el viento del choque. Tanto que acabó con su mayor producción ofensiva en un partido desde que Antonio Hidalgo es el titular del banquillo de Riazor. Así se fraguó la extraordinaria reacción del Deportivo.

Sostenerse

Quería sostenerse en el partido. No conceder. El Dépor saltó al campo para disputar el duelo frente al Betis con la intención de minimizar el talento del rival a partir del colectivo.

Antonio Hidalgo apostó por estructurar al equipo en defensa a partir de un 4-4-2 que se situaba en un bloque medio poco presionante. No del todo pasivo, pues los futbolistas blanquiazules salían de zona para perseguir a los contrarios que se ofrecían como receptores. Pero no tenía la actitud de robar. Priorizaba mantenerse compacto a nivel de estructura.

Así, el Betis obtuvo tiempo y espacio para progresar. Pero a cambio, el Deportivo no se desajustaba y podía acabar defendiendo muy junto. Siempre con densidad en torno al balón a partir de la solidaridad y concentración de todos, el conjunto deportivista aguantó el chaparrón y comenzó a crecer con pelota en cuanto Casadó comenzó a coger altura y a relacionarse con Soriano.

Sin embargo, la lesión del catalán y una jugada bien defendida pero que acabó en pérdida de Soriano a mal pase de Leo Román le puso por debajo en el marcador al filo del intermedio.

Más agresivo

El 0-1 obligó al Deportivo a modificar sus comportamientos. Sin nada que perder, el equipo coruñés mejoró con y sin balón. Ambas cuestiones están relacionadas, pero la clave del segundo elemento de la ecuación fue el paso adelante a nivel de agresividad.

El equipo siguió estructurado en 4-4-2, pero adelantó su bloque y se emparejó individualmente en zona de balón. Incluso en ocasiones contó con superioridades numéricas. Hubo ‘saltos’ de línea que se convirtieron en persecuciones y, sobre todo, intención de robar. El Betis dejó de poder respirar y crecer con la pelota. El partido comenzó a jugase más cerca de Álvaro Valles.

El 4-3-3

Clave para la reacción fue el ejercicio sin balón, pero también el buen hacer con pelota. El Deportivo pasó del 33% al 53% de posesión. En gran parte, porque Hidalgo encontró la estructura idónea a partir de un 4-3-3 con Soriano de interior izquierdo apareciendo constantemente como receptor a espaldas de la primera línea del Betis y Riki Rodríguez lateralizado en el interior derecho para hacer dudar a Marc Roca.

El Dépor hizo dudar al Betis y al mismo tiempo lo alargó con sus constantes desmarques a la espalda de la defensa, clave en la acción del gol de Villares.