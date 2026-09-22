Así fue el recibimiento de la selección camerunesa a Bil Nsongo

Bil Nsongo celebra su cumpleaños con la selección de Camerún @lionsindomptablesofficiel

Es probable que, en más de una ocasión, Bil Nsongo pidiese como deseo al soplar las velas de su cumpleaños ir con la selección absoluta de Camerún. Su sueño se cumplió el pasado 7 de octubre, cuando la Federación Camerunesa hizo oficial la lista de los 26 citados para disputar la fase de clasificación para la próxima Copa África que se disputará en el verano de 2027. En la convocatoria estaba su nombre: Nsongo Tonfack, Bil Dornol.

Este lunes, el delantero del Deportivo cumplió 22 años. Y lo celebró de la mejor forma posible: uniéndose por primera vez a la concentración de 'Los leones indomables', que le recibieron con una celebración que para siempre quedará marcada en su retina. La selección festejó su cumpleaños con una tarta personalizada, en la que se podía leer "Joyeux anniversaire Bil Nsongo" (feliz cumpleaños en francés).

En las imágenes compartidas por el combinado camerunés y por el propio Bil, puede verse cómo el jugador del Dépor fue el encargado de cortar la tarta y cómo todos sus compañeros estuvieron presentes en la velada, entre ellos Mbeumo, jugador del Manchester United, o Danny Namaso, del Auxerre.

Próximos compromisos

Camerún está encuadrado en el grupo junto a Comoras, República del Congo y Namibia, así que Bil Nsongo tendrá tres oportunidades para debutar con 'Los leones indomables'. La primera de ellas será este jueves, a las 21.00 horas, ante Comoras; la segunda, frente al Congo el próximo martes (21.00 horas) y la última en este parón internacional, contra Costa de Marfil, el sábado 3 de octubre, a la misma hora.