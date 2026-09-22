Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Así fue el recibimiento de la selección camerunesa a Bil Nsongo

El cumpleaños del delantero del Deportivo coincidió con su primer día en la concentración de 'Los leones indomables'

Esther Durán
22/09/2026 14:02
806298818_18107569316605749_4113556367689441383_n
Bil Nsongo celebra su cumpleaños con la selección de Camerún
@lionsindomptablesofficiel
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Es probable que, en más de una ocasión, Bil Nsongo pidiese como deseo al soplar las velas de su cumpleaños ir con la selección absoluta de Camerún. Su sueño se cumplió el pasado 7 de octubre, cuando la Federación Camerunesa hizo oficial la lista de los 26 citados para disputar la fase de clasificación para la próxima Copa África que se disputará en el verano de 2027. En la convocatoria estaba su nombre: Nsongo Tonfack, Bil Dornol.

Este lunes, el delantero del Deportivo cumplió 22 años. Y lo celebró de la mejor forma posible: uniéndose por primera vez a la concentración de 'Los leones indomables', que le recibieron con una celebración que para siempre quedará marcada en su retina. La selección festejó su cumpleaños con una tarta personalizada, en la que se podía leer "Joyeux anniversaire Bil Nsongo" (feliz cumpleaños en francés). 

En las imágenes compartidas por el combinado camerunés y por el propio Bil, puede verse cómo el jugador del Dépor fue el encargado de cortar la tarta y cómo todos sus compañeros estuvieron presentes en la velada, entre ellos Mbeumo, jugador del Manchester United, o Danny Namaso, del Auxerre.

Próximos compromisos

Camerún está encuadrado en el grupo junto a Comoras, República del Congo y Namibia, así que Bil Nsongo tendrá tres oportunidades para debutar con 'Los leones indomables'. La primera de ellas será este jueves, a las 21.00 horas, ante Comoras; la segunda, frente al Congo el próximo martes (21.00 horas) y la última en este parón internacional, contra Costa de Marfil, el sábado 3 de octubre, a la misma hora.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Riki, jugador del Dépor, protege el cuero ante la presencia de Marc Roca (d) y Fran García durante el Dépor-Betis en Riazor

Riki encuentra su sitio en una zona indefinida
Eder Pereira
806298818_18107569316605749_4113556367689441383_n

Así fue el recibimiento de la selección camerunesa a Bil Nsongo
Esther Durán
Patiño controla el balón en el Hannover-Bochum del pasado fin de semana

A la tercera fue la vencida para el debut de Charlie Patiño en el Bochum: "Orgulloso del equipo"
Jorge Lema
David Mella remata a portería en una de las múltiples llegadas del Deportivo ante el Betis

El Deportivo desata su tormenta más perfecta
Xurxo Gómez