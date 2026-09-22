Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

A la tercera fue la vencida para el debut de Charlie Patiño en el Bochum: "Orgulloso del equipo"

El centrocampista inglés jugó sus primeros minutos tras la salida del Dépor, pero no pudo evitar la derrota de su equipo

Jorge Lema
Jorge Lema
22/09/2026 10:44
Patiño controla el balón en el Hannover-Bochum del pasado fin de semana
Patiño controla el balón en el Hannover-Bochum del pasado fin de semana
BOCHUM
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Después de un fin de semana en el que Teun Gijselhart debutó con el Al Ain nada más poner un pie en los Emiratos Árabes, otro cedido del Deportivo, en este caso Charlie Patiño, por fin pudo estrenarse con el Bochum. El centrocampista inglés partió hacia Alemania el 31 de agosto, con el mercado a punto de cerrarse, y después de dos jornadas sin minutos, se estrenó como titular con el equipo en el que militará esta temporada.

No pudo hacerlo con alegría completa, eso sí. Porque Patiño salió de inicio en la visita del Bochum al Hannover y jugó 72 minutos, pero el conjunto visitante acabó cayendo por 2-1. El mediocentro blanquiazul, que como en sus inicios en el Dépor lleva el dorsal 28, salió del campo todavía con 2-0 en el marcador después de sufrir dos goles en el primer tiempo. “Merecimos más, pero el fútbol es así. Orgulloso del equipo, nos vemos después del parón”, señaló en su cuenta de Instagram.

Después de seis partidos jugados, el Bochum suma siete puntos y está en media tabla de la segunda alemana. Como en el caso de la Primera División en España, el campeonato se detiene ahora para Patiño y los suyos durante el parón de selecciones. Será este un buen momento para que el británico acabe de aclimatarse a su nuevo destino y busque la continuidad que durante los últimos años no ha podido tener en A Coruña.

Charlie Patiño saludando en su presentación con el DeportivoEl Deportivo presenta en Marineda City sus equipaciones de esta campaña ante decenas de personas

Charlie Patiño y el Deportivo: dos años de un cuento de hadas que se queda en el tintero

Más información

Los del pasado fin de semana fueron sus primeros minutos oficiales desde el mes de mayo, cuando jugó por última vez con el Deportivo en la última jornada de Liga frente a la UD Las Palmas. Patiño terminó el pasado curso participando en 28 partidos, aunque solo 5 como titular y sumando apenas 721 minutos. Su presencia en los planes de Hidalgo se redujo en la segunda vuelta, aunque lo que terminó por apartarlo del terreno de juego fue su error ante el Huesca en la jornada 35 que le costó al equipo blanquiazul dos puntos sobre la bocina. Con contrato todavía hasta 2028 y a punto de cumplir los 23 años, el centrocampista espera relanzar su carrera en la Bundesliga 2 para ganarse un sitio en Riazor o, al menos, volver al primer plano y llamar la atención de otros clubs que le permitan tener una oportunidad en la máxima élite.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Patiño controla el balón en el Hannover-Bochum del pasado fin de semana

A la tercera fue la vencida para el debut de Charlie Patiño en el Bochum: "Orgulloso del equipo"
Jorge Lema
David Mella remata a portería en una de las múltiples llegadas del Deportivo ante el Betis

El Deportivo desata su tormenta más perfecta
Xurxo Gómez
Giménez despeja el balón ante la presión del Cucho en el Deportivo-Betis

Un Deportivo que encaja siempre, pero no se descompone
Xurxo Gómez
Noé Carrillo, este lunes realizando tareas sobre el césped de Abegondo

Noé Carrillo inicia el camino de vuelta al césped para paliar las bajas en la medular
Lucía Dávila