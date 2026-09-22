A la tercera fue la vencida para el debut de Charlie Patiño en el Bochum: "Orgulloso del equipo"

Patiño controla el balón en el Hannover-Bochum del pasado fin de semana BOCHUM

Después de un fin de semana en el que Teun Gijselhart debutó con el Al Ain nada más poner un pie en los Emiratos Árabes, otro cedido del Deportivo, en este caso Charlie Patiño, por fin pudo estrenarse con el Bochum. El centrocampista inglés partió hacia Alemania el 31 de agosto, con el mercado a punto de cerrarse, y después de dos jornadas sin minutos, se estrenó como titular con el equipo en el que militará esta temporada.

No pudo hacerlo con alegría completa, eso sí. Porque Patiño salió de inicio en la visita del Bochum al Hannover y jugó 72 minutos, pero el conjunto visitante acabó cayendo por 2-1. El mediocentro blanquiazul, que como en sus inicios en el Dépor lleva el dorsal 28, salió del campo todavía con 2-0 en el marcador después de sufrir dos goles en el primer tiempo. “Merecimos más, pero el fútbol es así. Orgulloso del equipo, nos vemos después del parón”, señaló en su cuenta de Instagram.

Después de seis partidos jugados, el Bochum suma siete puntos y está en media tabla de la segunda alemana. Como en el caso de la Primera División en España, el campeonato se detiene ahora para Patiño y los suyos durante el parón de selecciones. Será este un buen momento para que el británico acabe de aclimatarse a su nuevo destino y busque la continuidad que durante los últimos años no ha podido tener en A Coruña.

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Los del pasado fin de semana fueron sus primeros minutos oficiales desde el mes de mayo, cuando jugó por última vez con el Deportivo en la última jornada de Liga frente a la UD Las Palmas. Patiño terminó el pasado curso participando en 28 partidos, aunque solo 5 como titular y sumando apenas 721 minutos. Su presencia en los planes de Hidalgo se redujo en la segunda vuelta, aunque lo que terminó por apartarlo del terreno de juego fue su error ante el Huesca en la jornada 35 que le costó al equipo blanquiazul dos puntos sobre la bocina. Con contrato todavía hasta 2028 y a punto de cumplir los 23 años, el centrocampista espera relanzar su carrera en la Bundesliga 2 para ganarse un sitio en Riazor o, al menos, volver al primer plano y llamar la atención de otros clubs que le permitan tener una oportunidad en la máxima élite.