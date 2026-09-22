11 partidos en 12 días: este es el menú internacional de los jugadores del Deportivo

Josema Giménez (a la derecha), a su llegada a la concentración de Uruguay @Uruguay

La primera ventana FIFA de la temporada ha llegado. Y lo ha hecho con una amplitud hasta ahora desconocida. Porque este curso, este parón inicial por selecciones se amplía, al agrupar en uno las tradicionales fechas de selecciones de los meses de septiembre y octubre. Así, el curso sufre un frenazo para los clubes de la élite, que no volverán a competir hasta el fin de semana del 10 de octubre.

Aprovechará para descansar el Deportivo. Aunque también será momento de seguir puliendo cosas, por lo que el equipo continúa trabajando con relativa normalidad antes de afrontar el duelo amistoso ante el Penafiel, previsto para este viernes.

Así, tras el día de descanso de este martes, el conjunto deportivista vuelve el miércoles al trabajo. Pero lo hace sin sus cuatro internacionales, que ya no estuvieron presentes en la sesión del pasado lunes.

Y es que Josema Giménez, Bil Nsongo, Lucas Noubi y Bright Ede ya se encuentran con sus respectivas selecciones para preparar los once partidos que, en conjunto, afrontarán los combinados nacionales de los que forman parte. Este es el menú internacional para los deportivistas en estas tres semanas sin liga, con 11 partidos para todos ellos concentrados en 12 días.

Josema Giménez

La selección charrúa será la primera en abrir fuego de entre todas las que disponen de algún jugador del Deportivo. El nuevo seleccionador, Diego Forlán, esperaba ya en Japón la llegada a cuentagotas de sus futbolistas. Está entre ellos Josema Giménez, que apunta a cumplir los 100 partidos con el combinado celeste, una cifra que no pudo alcanzar en el Mundial pese a estar entre los convocados por Marcelo Bielsa.

Uruguay afronta tres encuentros amistosos en Asia. Arrancará jugando este jueves 24 contra Japón, en el Estadio de Miyagi, a partir de las 12.05 horas (siempre hablando del horario español peninsular). Cuatro días después, el lunes 28, se medirá a Corea del Sur (13.00 horas) en Seúl. Para terminar, tras un período de ocho días sin competir, el equipo uruguayo jugará en Kolkata ante la India a partir de las 16.00 horas.

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Será entonces cuando Giménez pueda coger el avión para afrontar los cerca de 8.000 kilómetros que separan el país indio de España para llegar a A Coruña con mucho kilometraje y jet lag en el cuerpo y tan solo unos días antes de que el Deportivo juegue en San Sebastián ante la Real Sociedad (domingo 11 de octubre, 16.15 horas).

Bil Nsongo

El delantero podría debutar con ‘Los Leones Indomables’. Y hacerlo, además, en partidos de trascendencia. Porque Camerún inicia en esta ventana su camino para clasificarse a la Copa África de Naciones que se disputará durante el verano del 2027 entre Kenia, Tanzania y Uganda.

Al igual que Uruguay, el combinado camerunés se estrena esta temporada el jueves 24. Será contra Comoros, en casa (Garoua), a partir de las 21.00 horas. Mientras, el martes 29, el combinado de Nsongo visita la República del Congo en el segundo partido de su grupo de clasificación. También a las 21.00 horas, el encuentro se disputa en Brazzaville.

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Bil será el primer futbolista en reincorporarse al Deportivo, pues el sábado 3 de octubre finaliza su participación internacional en Costa de Marfil (20.00 horas). Aunque en este caso, el duelo es amigable.

Lucas Noubi

El central de Mouscron ha sido citado con Bélgica sub-21, que tiene en su mano lograr la clasificación para la Eurocopa de la categoría que el próximo curso acogen Albania y Serbia.

Los ‘diablos rojos’ llegan a esta fecha FIFA líderes de su grupo, aunque en un triple empate con Austria —que ha jugado un partido más— y Dinamarca. También es el jueves 24 el día marcado en rojo para Noubi, pues Bélgica se mide a Bielorrusia en Westerlo (20.00 horas). Mientras, el martes 29, la selección belga repite encuentro en la misma localidad, aunque contra Gales (20.00 horas).

Ahí podría dejar sentenciada su clasificación para la Eurocopa, aunque es probable que tenga que jugarse la primera plaza en la visita a Dinamarca, prevista para el martes 6 de octubre a las 18.30 horas. En ese encuentro no estará Jonathan Asp Jensen, que deberá seguir esperando a estrenarse con el combinado sub-21 de su país.

De no lograr la primera plaza, Bélgica podría acudir a la Eurocopa como mejor segunda de los nueve grupos o bien, lograr una plaza en la repesca, en la que los ocho segundos clasificados restantes se juegan cuatro billetes para el torneo.

Bright Ede

El defensor polaco de 19 años ha sido citado por primera vez con Polonia sub-21, que parte con notable ventaja para certificar su pase al Europeo como primera de su grupo. El equipo polaco ha ganado sus ocho partidos disputados —con 23 tantos a favor y solo 2 en contra— y podría asegurar ya su plaza en Serbia y Albania el miércoles 30 de septiembre. Ese será el primer día en el que compita el equipo de Ede, que se mide en Katowice a Suecia (18.00 horas).

Si Polonia consigue un punto más que Italia, que juega en Armenia un día después, ya será matemáticamente equipo de la Eurocopa 2027. De no ser el caso, tendrá una segunda oportunidad para acabar como líder: deberá no perder ante Italia en Pescara el lunes 5 de octubre. En el equipo italiano, que estará como mínimo en la repesca, no forma parte del plantel Lorenzo Amatucci, que no ha ido convocado.