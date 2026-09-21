Villares, el capitán forjado en el infierno toca el cielo por Primera vez

Diego Villares se agarra el escudo para celebrar el gol del Dépor ante el Betis Javier Alborés

Por enésima vez, el Deportivo le quedaba grande. Diego Villares debía volver a demostrar. Debía empezar de cero. Daba igual todo el bagaje previo. Daba igual que ya se hubiese cansado de quitar la razón a quienes dudaban de un chico que nunca es el mejor del equipo, pero siempre es capaz de ponerse a la altura del contexto. La sombra de la duda, siempre sobre Villares.

El pasado mes de agosto, el Dépor aterrizaba de nuevo en la élite, ocho años después de su última presencia en la máxima categoría. Y lo hacía con seis futbolistas —Parreño, Ximo, Barcia, Villares, Mella y Yeremay— en plantilla que habían ayudado a escalar la montaña al completo. Desde el valle hasta la cumbre. Del infierno al cielo. De Primera RFEF a Primera División. Pero una cosa es el reconocimiento de los méritos obtenidos hasta ayer y otra muy diferente el poder vivir de esas rentas.

Es lógico. El fútbol no tiene memoria. Y más en la alta competición. Diego Villares, al igual que otro ‘héroes del barro’ como Yeremay Hernández, David Mella o Ximo Navarro, debía volver a enseñar al mundo que valía para la máxima categoría.

Y de nuevo, pareció que no era así. Con Aubameyang, Giménez, Casadó o Amatucci como juguetes nuevos, el deportivismo ya no veía con tan buenos ojos a aquellos que le habían sacado del pozo. Es lógico. No hay que culpabilizar a nadie, sino entender el proceder de la propia naturaleza humana, que de primeras suele mirar con mejores ojos todo aquello que está por descubrir que lo que ya ha observado hasta la saciedad.

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Incluso puede que el propio Antonio Hidalgo, que ve a Diego Villares trabajar todos los días desde hace más de un año, llegase a dudar de su capitán. “Cuando van llegando jugadores de mucho nivel, otros evolucionan. Villi desde que he llegado, ha ido evolucionando”, le concedió el técnico en la comparecencia de prensa tras el partido, antes de recalcar que “la competencia es muy grande, pero hay que estar preparado para cuando toque”. Y sí, es evidente que el preparador catalán y su staff tienen a disposición muchas piezas en la medular. Pero no lo es menos que sonaba raro que el mediocentro que acabó siendo clave para equilibrar al equipo que ascendió a Primera División de la mano del Racing de Santander llevase sin jugar cuatro partidos.

Porque, desde luego, el centrocampista de Vilalba no tiene el don organizativo de Mario Soriano, ni es capaz de alcanzar el nivel mixto de habilidad con pelota y destreza sin balón de Lorenzo Amatucci o Marc Casadó. Probablemente tampoco ayude a mejorar la fluidez ofensiva desde el pase y la ubicación como sí sabe hacer Riki Rodríguez. Pero desde luego, el ‘8’ aporta matices diferentes a una sala de máquinas del Deportivo que no va sobrado de piernas y capacidad para corregir a campo abierto.

Quizá esas condiciones no eran suficientes para el cuerpo técnico del Dépor, que después de darle la alternativa en las segundas partes en los dos primeros encuentros, le relegó a lo más profundo del banquillo a partir de su grotesco error de concepto que estuvo a punto de costar un punto en Málaga. El fallo no penalizó al equipo, pero sí a un Villares que, si estaba mermado de confianza, no lo pareció cuando, con la lesión de Casadó, se vio obligado a saltar al verde de Riazor sin ni siquiera calentar.

Nivel y gol

No era fácil la tesitura para el futbolista con pasado en el Fabril, al que ni siquiera la concatenación de partidos en esta compleja semana —ante rivales muy físicos, además— le abrió la ventana a la titularidad. Dio igual. Sin tiempo a prepararse y ante un Betis que avasallaba con balón, el lucense elevó su nivel al listón del encuentro y fue creciendo en él a la par que un Deportivo que vivió más cómodo tras el descanso, cuando Hidalgo ajustó el dibujo y otorgó la base de la medular en solitario al de Vilalba para flanquearlo con Riki —luego Luismi Cruz—, por un lado, y Mario Soriano, por otro.

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Ya contaba con más opciones de pase el capitán. Aunque lo suyo, como demostró un día más, es el trabajo sin balón. Por eso, en uno de los numerosísimos ataques del segundo tiempo, detectó que el omnipresente Soriano buscaba socios y, con los ojos inyectados en sangre, trazó un desmarque para atacar el área y cabecear a la red su primer tanto en primera de todas las divisiones irrumpiendo desde segunda línea. “Todavía no me lo creo, porque son muchas emociones juntas”, reconocía tras el partido. No es para menos cuando uno toca realmente el cielo. Quizá es que, simplemente, Diego nunca ha dejado de valer. Quizá es que Villares lo ha vuelto a hacer.