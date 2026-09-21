Vídeo | El día que el VAR sí castigó a Ximo Navarro con roja por una acción similar a la que sufrió en el Dépor - Betis

La expulsión de Ximo Navarro en el Dépor-Cartagena de la 2024-25Deportivo - FC Cartagena 2-2El árbitro Muñiz Muñoz muestra la cartulina roja a Ximo Navarro QUINTANA

Lo repiten de forma habitual futbolistas y entrenadores. No son los errores arbitrales lo que más malestar causa entre los protagonistas, sino la falta de un criterio consistente que permita saber a lo que atenerse. El Dépor-Betis dejó una nueva muestra de esa falta de coherencia en el estamento arbitral y tuvo a Ximo Navarro como protagonista de una jugada similar a la que hace año y medio lo pilló en el extremo opuesto... y terminó con su expulsión.

En la jornada 32 de la 2024-25, el Dépor recibía en Riazor a un Cartagena desahuciado en Segunda División, mientras que el equipo entonces dirigido por Óscar Gilsanz buscaba sellar la permanencia de forma cómoda e incluso soñar con el playoff. Un partido que se presumía plácido se complicó bien temprano cuando el lateral quiso despejar una pelota e impactó con su bota en el pecho de Ortuño, que llegó sin que el deportivista pudiera verlo. Carlos Muñiz, colegiado de aquel encuentro, sancionó en directo la acción con amarilla. Y como el pasado domingo, también fue llamado desde el VAR para revisar un potencial “juego brusco grave”. No hubo dudas entonces y el color de la tarjeta cambió de inmediato. “Es un impacto, zona alta y es juego brusco grave. Voy a expulsar al jugador”.

El conjunto coruñés se quedó con diez para afrontar un encuentro que terminaría empatando 2-2 después de verse por debajo en el marcador en inferioridad numérica, pero todos en el Dépor asumieron que, incluso fortuita, se trataba de un lance desafortunado del juego en el que debían asumir el castigo que sufrió Ximo Navarro y que en esta ocasión no tuvo el mismo desenlace con el Cucho Hernández y su patada a la cabeza del futbolista blanquiazul.

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Aquella tarde fue doblemente aciaga para el hoy capitán deportivista. Además de la sanción, en esa misma jugada sufrió una aparatosa caída que le costó la fractura de dos apófisis transversas lumbares y puso fin a una temporada en la que estaba rindiendo a un nivel sobresaliente.