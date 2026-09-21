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Dépor

Un Deportivo que encaja siempre, pero no se descompone

Es uno de los cuatro equipos que ha sido incapaz de cerrar su meta, pero a la vez el octavo menos goleado

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
21/09/2026 20:25
Giménez despeja el balón ante la presión del Cucho en el Deportivo-Betis
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No es el único. Pero el mal de muchos no puede ser consuelo, como dice el refrán. El Deportivo continúa con un lunar evidente en este inicio de temporada: no es capaz de cerrar su portería. Y es que el conjunto entrenado por Antonio Hidalgo ha encajado al menos un gol en todos y cada uno de los partidos disputados esta temporada.

La situación no es, ni mucho menos, grave. Porque esa incapacidad para proteger su meta de manera eficiente durante la totalidad de los encuentros no es sinónimo de fragilidad. El Dépor no se cae. Se sostiene en los partidos gracias a que está sujeto siempre a resultados cortos. Encaja siempre, pero encaja poco, como demuestra que únicamente el Villarreal ha sido capaz de marcarle más de un gol en lo que va de liga. Fue en aquel 2-3 en La Cerámica en el que el segundo tanto amarillo llegó por un envío a su propia portería de Adama Traoré y que, finalmente, no penalizó al Deportivo con puntos, pues la escuadra coruñesa fue capaz de darle la vuelta a la tortilla.

El octavo mejor

Así, junto al propio Villarreal, Racing de Santander y Elche, el Deportivo es el único equipo que ha sido incapaz de dejar al menos una vez su puerta a cero. Sin embargo, la diferencia entre esos conjuntos y la escuadra dirigida por Antonio Hidalgo está en la solidez. Porque aunque el conjunto coruñés no ha dejado de encajar, únicamente siete equipos de LaLiga han recibido menos dianas que las que ha recibido Leo Román. Son el Celta (6), el Alavés (6), el Athletic (6), el Getafe (7), el Betis (7), el Atlético (7) y el Barça (7). A partir de ahí llega el Deportivo, con 8 goles en contra. Los mismos que el Real Madrid.

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Lejos quedan los 21 tantos en contra del Racing —12 en los últimos dos partidos—, los 17 del Elche, los 16 del Rayo Vallecano o los 13 de un Osasuna de Ramis que después de arrancar siendo una roca, ha encajado muchas dianas últimamente. Casi todos los rivales directos sufren atrás. El Dépor también debe cerrar su meta. Pero, al menos, no se descompone.

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