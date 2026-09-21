Noé Carrillo inicia el camino de vuelta al césped para paliar las bajas en la medular

Noé Carrillo, este lunes realizando tareas sobre el césped de Abegondo RCD

Noé Carrillo empieza a ver la luz al final del túnel. El canterano ha dado un nuevo paso en su recuperación del esguince de tobillo que sufrió durante el Teresa Herrera y ya se deja ver sobre el césped de Abegondo realizando ejercicios con balón. Una imagen que le devuelve al camino hacia el primer equipo y que cobra todavía más importancia para Antonio Hidalgo después de la lesión de Marc Casadó.

El centrocampista de Teo se encuentra en la fase final de su vuelta a los terrenos de juego y protagonizó la noticia positiva de este lunes tras conocer que el catalán tuvo que ser operado de la clavícula y que se perderá los próximos meses de competición, al menos hasta final de año. Manuel Pablo ya adelantó hace unos días, en la rueda de prensa previa del encuentro ante la Ponferradina, que a Noé le habían retirado la bota y que estaba próximo a comenzar el trabajo con los fisioterapeutas y los readaptadores: “Tiene que ir dando pasos, tres o cuatro semanas… no sé, pero no será la que viene ni la siguiente. Lo importante es que llegue en buena disposición cuando esté”.

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Desde entonces, su evolución le ha permitido avanzar en los plazos previstos y, aunque todavía le queda camino por recorrer antes de poder reincorporarse al trabajo con el grupo y competir, su presencia sobre el campo supone un paso adelante en una recuperación que Hidalgo sigue muy de cerca. Y es que su regreso llega en un momento especialmente necesario para el conjunto blanquiazul, ya que la baja de Casadó ha reducido considerablemente las opciones del técnico catalán para formar su medular. Tras la salida de Teun Gijselhart, cedido al Al-Ain precisamente por la competencia existente en el centro del campo, el técnico cuenta actualmente con Mario Soriano, Amatucci, Riki y Villares como alternativas disponibles.

Durante este inicio de Liga, está partiendo habitualmente con tres centrocampistas de inicio, por lo que solamente quedaría uno en el banquillo como posible recambio para las segundas partes. Además, el italiano, que terminó el duelo del miércoles ante el Sevilla agotado, no pudo estar disponible ante el cuadro verdiblanco por unas molestias en el aductor. “No parece grave, pero era muy poco tiempo de recuperación y era un riesgo innecesario”, explicó Hidalgo.

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Esta situación contrasta con la que se planteaba al inicio del curso. La lesión de Noé ya había obligado al club a replantearse sus planes en el mercado y Fernando Soriano reconoció entonces que la intención inicial no era incorporar más efectivos para la medular después de las llegadas de Gijselhart y Amatucci, pero la baja del canterano hizo que el Deportivo valorase esa posibilidad. Finalmente, Marc Casadó llegó cedido por el Barcelona. Ahora, varias semanas después, el escenario ha vuelto a cambiar. La lesión del catalán ha dejado un hueco importante y hace que cada paso adelante de Noé cobre todavía más valor, y ya ha comenzado a recorrer el último tramo de un camino que podría acercarle de nuevo al primer equipo después del parón.

Sesión de trabajo sin los internacionales

Tras el encuentro ante el Betis, el Deportivo regresó al trabajo este lunes ya sin los futbolistas que han sido convocados por sus selecciones y que ya han puesto rumbo a sus respectivos destinos para comenzar la concentración de cara a los compromisos que tienen por delante durante las próximas dos semanas. Giménez y Bil Nsongo han sido citados por los combinados absolutos de sus países, mientras que Lucas Noubi ha sido llamado por Bélgica sub-21 y Brigth Ede por Polonia sub-19.

Por otro lado, el resto de la plantilla blanquiazul tendrá jornada de descanso este martes, y volverá a Abegondo el miércoles para preparar el duelo amistoso ante el Penafiel que tendrá lugar en el Estadio 25 de abril este viernes a partir de las 20.00h. (hora gallega).