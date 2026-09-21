Marc Casadó pasa por el quirófano y apunta a no regresar en todo 2026

Marc Casadó pelea por un balón con Deossa en el Dépor-Betis EFE

El Deportivo pierde a Marc Casadó varias semanas. De hecho, puede que Antonio Hidalgo no vuelva a disponer de él en todo lo que queda de año 2026 y tenga que esperar al inicio del 2027 para volver a contar con el futbolista de cedido por el Barcelona. Porque el centrocampista catalán ha sido operado de la fractura en su clavícula derecha que sufrió en una caída durante el transcurso del Deportivo-Betis.

"Marc Casadó fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital HM Modelo de A Coruña por el traumatólogo Rafael Arriaza de una fractura en su clavícula derecha. Su evolución marcará el regreso a la competición", apuntó el Dépor en la mañana de este lunes en un escueto comunicado en el que no detalla un tiempo de recuperación que, al estar marcado por la intervención quirúrgica se irá con total seguridad a más de dos meses.

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Como mal menor, en estos primeros días de recuperación el Deportivo no estará en competición, pues este mismo lunes arranca una ventana FIFA de casi tres semanas que hará que el conjunto herculino no vuelva a jugar hasta el domingo 11 de octubre, en San Sebastián ante la Real Sociedad.