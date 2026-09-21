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Dépor

Galería | Todas las imágenes de la afición en Riazor para el Dépor-Betis

Más de 29.000 espectadores abarrotaron las gradas y se dejaron la garganta en el estadio herculino

Carlota Blanco y Javier Alborés
21/09/2026 09:41
Más de 29.000 personas animaron hasta el final en el empate del Dépor ante el Betis
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El deportivismo se va satisfecho al parón
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