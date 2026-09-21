El Deportivo ya conoce día y hora de su visita al Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid

Mario Soriano y Marcos Llorente pelean por un balón en el Deportivo-Atlético PATRICIA G. FRAGA

El Dépor ya conoce el día y la hora de su visita al estadio Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid. LaLiga ha hecho públicos los horarios de la jornada 10 de Primera División y ha colocado el Atlético-Deportivo el sábado 24 de octubre a las 21.00 horas.

El encuentro será ofrecido por LaLiga TV y será el tercero del equipo blanquiazul tras el regreso de la competición después del parón por selecciones que se pone en marcha este lunes.

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Esa jornada estará marcada por 'El Clásico'. El Barcelona-Real Madrid se jugará el domingo 25 de octubre a las 21.00 horas.

Próximos horarios del Dépor