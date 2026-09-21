Dépor
El Deportivo ya conoce día y hora de su visita al Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid
Será el tercer encuentro del equipo después del parón por selecciones
El Dépor ya conoce el día y la hora de su visita al estadio Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid. LaLiga ha hecho públicos los horarios de la jornada 10 de Primera División y ha colocado el Atlético-Deportivo el sábado 24 de octubre a las 21.00 horas.
El encuentro será ofrecido por LaLiga TV y será el tercero del equipo blanquiazul tras el regreso de la competición después del parón por selecciones que se pone en marcha este lunes.
Esa jornada estará marcada por 'El Clásico'. El Barcelona-Real Madrid se jugará el domingo 25 de octubre a las 21.00 horas.
Próximos horarios del Dépor
- Jornada 8. Real Sociedad-Dépor, domingo 11 de octubre (16.15 horas en Anoeta).
- Jornada 9. Dépor-Levante, viernes 16 de octubre (21.00 horas en Riazor).
- Jornada 10. Atlético de Madrid-Dépor, sábado 24 de octubre (21.00 horas en Riazor).