El audio del VAR de la patada del Cucho a Ximo: "Para mí toca balón y el jugador mete la cabeza ahí"

Captura de la imagen de VAR de la acción entre el Cucho y Ximo RFEF

"Para mí toca el balón y el jugador mete la cabeza ahí. Voy a pitar falta y se acabó". Así explica César Soto Grado su decisión de no expulsar al ‘Cucho’ Hernández por la acción sobre Ximo Navarro, en la que el delantero del Betis golpea con una patada en la cabeza al lateral del Deportivo.

Tras la acción, José Antonio López, árbitro de la sala VAR, insta a Soto Grado a revisar la jugada por un posible "juego brusco grave". El colegiado acude al monitor y, antes de tomar una decisión, pide más tomas porque quiere comprobar "cómo llega ese jugador ahí".

La patada en la cabeza que no fue ni amarilla Más información

Durante la breve revisión, Soto Grado insiste en que quiere confirmar si "toca la pelota el Cucho". Tras ver las imágenes, mantiene su decisión inicial y sentencia: "Para mí toca el balón y el jugador mete la cabeza ahí. Voy a pitar falta y se acabó".

De esta forma, pese a la revisión solicitada desde el VAR, Soto Grado mantuvo su criterio y la acción se quedó en falta sin expulsión ni amarilla para el delantero del Betis.