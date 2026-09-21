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Dépor

El audio del VAR de la patada del Cucho a Ximo: "Para mí toca balón y el jugador mete la cabeza ahí"

César Soto Grado mantuvo la decisión inicial y ni siquiera amonestó al delantero del Betis. "Voy a pitar la falta y se acabó"

Eder Pereira
Eder Pereira
21/09/2026 00:14
Captura de la imagen de VAR de la acción entre el Cucho y Ximo
Captura de la imagen de VAR de la acción entre el Cucho y Ximo
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"Para mí toca el balón y el jugador mete la cabeza ahí. Voy a pitar falta y se acabó". Así explica César Soto Grado su decisión de no expulsar al ‘Cucho’ Hernández por la acción sobre Ximo Navarro, en la que el delantero del Betis golpea con una patada en la cabeza al lateral del Deportivo.

Tras la acción, José Antonio López, árbitro de la sala VAR, insta a Soto Grado a revisar la jugada por un posible "juego brusco grave". El colegiado acude al monitor y, antes de tomar una decisión, pide más tomas porque quiere comprobar "cómo llega ese jugador ahí".

Momento exacto del impacto de los tacos de la bota derecha del ‘Cucho’ Hernández, delantero del Betis, en la cabeza de Ximo Navarro, lateral del Dépor, durante el partido en Riazor

La patada en la cabeza que no fue ni amarilla

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Durante la breve revisión, Soto Grado insiste en que quiere confirmar si "toca la pelota el Cucho". Tras ver las imágenes, mantiene su decisión inicial y sentencia: "Para mí toca el balón y el jugador mete la cabeza ahí. Voy a pitar falta y se acabó".

De esta forma, pese a la revisión solicitada desde el VAR, Soto Grado mantuvo su criterio y la acción se quedó en falta sin expulsión ni amarilla para el delantero del Betis.

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