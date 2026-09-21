Cinco apuntes del Dépor-Betis: Empates que saben a victoria

Yeremay trata de evitar la salida de Valles en el Dépor-Betis EFE

El Deportivo sale con paso firme del primer punto de control que tenía marcado la temporada 2026-27. La toma de contacto con la Primera División está siendo positiva, con un equipo que ha ido a más después de una puesta en escena dubitativa y ha empezado a responder a las expectativas de un mercado de fichajes que puso todos los focos del fútbol español sobre Riazor. 10 puntos sobre 21 posibles para irse al parón con tranquilidad y, sobre todo, con la sensación de que Antonio Hidalgo está siendo capaz de evolucionar y sacar matices a un grupo al que todavía le queda mucho potencial por descubrir.

El encuentro con el Betis resume en 90 minutos lo que ha sido este primer esprint de siete partidos. El equipo sufrió el ritmo frenético de uno de los mejores rivales con los que cualquiera se puede encontrar hoy en día en la máxima categoría. Poderío físico al servicio del talento para someter a los rivales y generar dudas hasta en el bloque más seguro. Pero el Dépor viene con la lección aprendida y asume que pasarlo mal es parte del viaje. Abrazar ese sufrimiento y resistir es el camino para conseguir cambiar la inercia de los partidos y hacer que la balanza acabe decantándose a tu favor.

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El técnico catalán incidió en ello desde el principio, ya en Segunda, consciente de que este tipo de grupos con tanto potencial son capaces de hacerse con el partido en cualquier momento. Su toque en el descanso y el aliento de Riazor hicieron el resto para maniatar a un equipo que en las últimas semanas tumbó al Real Madrid en casa y se estrenó en Champions con un triunfo a domicilio. En A Coruña estuvo cerca de ver cómo el partido se le escapaba a pesar de que Pellegrini sacó al campo toda la artillería de un arsenal infinito. Estos son los cinco apuntes del Dépor-Betis:

1-Prueba de estrés

No había tenido el Dépor hasta ahora la sensación de agobio que tuvo en el inicio del partido contra el Betis. Varios rivales han conseguido quitarle la pelota y alguno lo ha sometido durante tramos de partido, pero ninguno había convertido al cuadro deportivista en un manojo de nervios que apenas era capaz de algo más que luchar por salir a flote. El equipo verdiblanco salió a Riazor dispuesto a mandar y a los locales no les quedó otra que refugiarse hasta que pasara la tormenta.

El abrigo lo puso primero Giménez, un mariscal que no solo está mostrando jerarquía, sino que, de momento, también consigue demostrar y demostrarse que puede ofrecer durabilidad. Lo está jugando prácticamente todo y se ha convertido ya en la tierra firme para una selección de futbolistas jóvenes que necesitan alguien que los guíe. De la mano del charrúa y sin sufrir más que un par de rasguños, el Deportivo subió el siguiente peldaño. El del fútbol que ponen Casadó y Mario Soriano. Catalán y madrileño terminaron por calmar al equipo y hacerle ver que podían hacer algo más que quitarse el balón de encima, lo que permitió superar con éxito una prueba de estrés por la que varios futbolistas se vieron superados.

2-Falta veneno

El plan solo tuvo una fisura: la falta de veneno en campo rival. El inicio atronador de Aubameyang ha evitado hasta ahora la conversación, pero el Dépor necesita que sus futbolistas de ataque den un paso al frente cuando la competición regrese. Bil Nsongo es el único que está siendo capaz de acompañar al gabonés con el nivel que se merece, pero su atención para el remate está dividida con el resto de la lista de tareas que tiene encomendada. Y no es una lista menor. Asp Jensen, Mella, Yeremay, Zaka… el equipo blanquiazul fue capaz de contragolpear ante el Betis y tuvo situaciones claras para hacer daño. Al menos tan claras como las que Auba convirtió en la remontada en Villarreal. Pero la realidad es que durante el primer tiempo, Álvaro Valles vivió totalmente tranquilo sin tener que hacer ni una sola parada de mérito.

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Es imprescindible que Hidalgo vaya recuperando para la causa futbolistas de último tercio que sean capaces ya no solo de generar peligro para poner números encima de la mesa en las situaciones de ventaja que logra el colectivo. Sino ser ellos mismos los que pongan al equipo en situación de amenazar siendo autosuficientes.

3-Jerarquía arbitral

El Dépor también se encontró frente al Betis con su nueva realidad después de muchos años fuera del primer escalón del fútbol español. El orden establecido ha cambiado y los colegiados, que como todos los jueces deberían considerar a todos iguales ante la ley, son los primeros en tenerlo en cuenta. Porque los focos apuntarán a la no expulsión de Cucho Hernández por su patada en la cabeza a Ximo Navarro que no fue sancionada ni con amarilla. Pero son los pequeños detalles en la dirección de partido los que revelan la diferencia de trato entre Fornals, Antony Bartra y compañía... y entre 'esos jugadores'.

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César Soto no tuvo ninguna duda a la hora de sacar la amarilla a Ede en los primeros minutos de partido. Poco que reprochar. Era tarjeta. El caso es que ese listón no se mantuvo con algunas acciones del conjunto verdiblanco que eran igual de merecedoras de amonestación, ni tampoco con las continuas pérdidas de tiempo de Valles en el segundo tiempo, una faceta en la que desde el colectivo arbitral se ha hecho especial énfasis esta campaña. Situaciones similares, por otra parte, que ya le han costado algún aviso a Leo Román este curso.

4-Dásela a Mario y corre

Es importantísimo en el fútbol tener jugadores de diferentes perfiles y, sobre todo, que asuman diferentes roles. Cuando se habla de la fase ofensiva, la principal diferencia está en los jugadores que la piden al pie y los que lo hacen al espacio. Y en un fútbol que cada vez está todo más estudiado al milímetro y la pelota supone el centro de los sistemas defensivos, tener futbolistas dispuestos a jugar sin ella es una bendición para que los que deben tenerla puedan desplegar todo su talento.

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El Dépor tiene muchos que se sienten cómodos cuando tienen la redonda, pero en ninguno está mejor acomodada que en las botas de Mario Soriano. El madrileño ha vuelto a hacerse dueño del equipo y dio un recital frente al Betis desde el momento en el que tuvo compañeros que le ofreciesen soluciones. El caso es que lo que no sobra en la plantilla blanquiazul son piezas que jueguen sin balón. Por eso nunca sobrarán futbolistas como Villares. El centrocampista de Vilalba nunca será un virtuoso, pero interpreta el tiempo y el espacio como pocos, además de tener la capacidad física para estar en muchos sitios a la vez. Los compañeros que diseñan los pases para que otros puedan ejecutarlos son decisivos para que un equipo deje de ser previsible.

5-Riazor también juega

César Soto le negó la superioridad numérica al Dépor por sustracción del Cucho, pero acabó el partido con un futbolista más por adición, en este caso figurada, de la grada de Riazor. El estadio herculino se encendió antes del descanso con la polémica decisión del colegiado y terminó por entrar en ebullición con el tramo final de encuentro del equipo blanquiazul, que hizo valer su condición de local para empujar al Betis hacia la portería de Valles.

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Afición y equipo entraron en trance con el tanto de Villares, lo que provocó que el conjunto herculino estuviese cerca incluso de darle la vuelta al marcador en unos minutos finales en los que un rival de Champions terminó pidiendo la hora. Después de un verano complicado y un inicio a medio gas, el Dépor puede presumir de Riazor como otro de los grandes fichajes para la vuelta a Primera.