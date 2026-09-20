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Dépor

Villares, sobre su primer gol en Primera: "Todavía no me lo creo, es una pasada"

El centrocampista se emocionó al hablar de los destinatarios de la dedicatoria de su tanto

Eder Pereira
Eder Pereira
20/09/2026 21:14
Villares conduce el balón durante el Dépor-Betis
Villares conduce el balón durante el Dépor-Betis
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Diego Villares tuvo que entrar al partido antes de lo previsto por la lesión de Marc Casadó y terminó siendo el protagonista del empate del Dépor ante el Betis en Riazor. El centrocampista marcó el 1-1 y, tras el partido, se emocionó cuando tuvo que hablar de los destinatarios de la dedicatoria de su gol.

Primer gol en Primera. “Sí, en el tercer partido”.

¿Cómo sienta marcar en Primera después de venir de campos de fútbol no profesional? “Creo que todo lo que diga se quedaría corto. Todavía no me lo creo, porque son muchas emociones juntas, pero es una pasada”.

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Crónica | La fe del Dépor puede con el Betis y los elementos (1-1)

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¿Hay alguna dedicatoria especial? “Sí, joder, a muchísima gente. Sobre todo, a los míos, a los que nunca me fallan: mi familia, mi novia y, especialmente, mi abuela. Sobre todo para ellos, porque se lo merecen”.

¿Cómo habéis conseguido darle la vuelta al partido en la segunda mitad? “En el descanso retocamos ciertas cosas y salimos a buscar el empate. Creo que incluso podríamos haberlo conseguido antes, porque hemos tenido ocasiones y Valles ha hecho un par de paradones. Así que estoy contento por el trabajo del equipo”.

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