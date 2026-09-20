Quagliata: "Cuando Riazor nos empuja así... no hay campos en LaLiga con esa energía"

Giacomo Quagliata intenta controlar el balón durante el Deportivo-Elche Javier Alborés

Giacomo Quagliata fue el primer protagonista en hablar tras el final del Deportivo 1-1 Betis. En los micrófonos de DAZN, el italiano destacó la actuación del equipo y puso énfasis en la trascendencia del calor de la afición de Riazor, clave para empujar al equipo hacia el empate.

Gran ambiente por el empate. "Cuando el estadio nos empuja así... no hay campos en LaLiga con ese calor y con esa energía. Cuando nos empujan así, jugamos con uno más. Gracias a toda la gente. Tenemos que seguir así, todos juntos dentro y fuera del campo".

Discurso al descanso. "El míster nos da muchos gritos. Sabe cómo motivarnos y cómo hacer para que demos el máximo en el campo. Hablamos siempre de lo que sale bien y de lo que no sale bien. En el descanso nos ayudó mucho".

Primera temporada en Primera y quitando el puesto a Angeliño. "Tengo mucho respeto por Angeliño. Solo puedo admirar a un chico con esa carrera. Yo pienso solo en mí, en dar el máximo en el campo y ayudar al equipo. Tengo que seguir así cada partido".

Nota en este inicio. "Es un buen inicio, pero es muy temprano. Tenemos que seguir así. Hay que pensar semana a semana y no mucho en el futuro".