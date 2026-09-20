Previa | El Betis pone nota antes del cierre de la primera evaluación

Quagliata, que regresará al once ante el Betis, controla el balón durante el Dépor-Sevilla Patricia G. Fraga

Como un estudiante que afronta el último examen antes de cerrar la primera evaluación, el Deportivo se enfrenta este domingo a una prueba de máxima exigencia. El Betis llega a Riazor antes de dos semanas sin competición y el equipo de Antonio Hidalgo busca una buena nota que le permita afrontar ese primer corte recuperando sensaciones positivas.

La primera derrota de la temporada, ante el Sevilla (0-1), dejó un regusto especialmente amargo. El Dépor perdió su condición de invicto y, además, tuvo que afrontar más de media hora en inferioridad por la expulsión de Angeliño. Esa circunstancia condicionó el encuentro y dejó al Deportivo con la sensación de no haber podido competir en igualdad de condiciones durante el tramo decisivo. Ahora llega un rival de otra dimensión y una prueba todavía más exigente.

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El Betis de Manuel Pellegrini aterriza en Riazor lanzado. El conjunto verdiblanco ganó el jueves al Getafe (1-0), suma cinco victorias en seis jornadas y ocupa la zona alta, después de haber estrenado además su participación en la Champions con un triunfo ante el Lille.

Su capacidad para manejar una semana de tres partidos habla también de la profundidad de una plantilla que permite al técnico chileno cambiar numerosas piezas sin que el nivel colectivo se resienta.

El partido ante el Getafe es un buen ejemplo. Pellegrini pudo reservar a jugadores como Bellerín, Bartra, Fran García, Marc Roca, Fornals, Ceballos o Cucho, mientras otros como Isco, Deossa, Antony, Abde o Parrott participaron en el 1-0.

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Para el Deportivo, además, el escenario presenta varias incógnitas. Antonio Hidalgo reconoció que algunos jugadores atraviesan un proceso vírico y que habrá que esperar a su evolución. A esa circunstancia se suma el desgaste de una semana con tres partidos y las rotaciones que el técnico ya introdujo ante el Sevilla. Por lo tanto, la alineación está repleta de incertidumbre.

Hay, eso sí, algunas certezas. Angeliño no podrá jugar por sanción y Noé Carrillo continúa fuera por lesión. Además, la salida de Teun Gijselhart en calidad de cedido a los Emiratos Árabes reduce el número de descartes que Hidalgo deberá realizar. Serán únicamente dos los jugadores que se queden fuera de la convocatoria, lo que puede abrir la puerta al regreso de Arnau Comas, habitual entre los descartes en este arranque.

El reto tampoco se parece demasiado a los dos anteriores. Getafe y Sevilla llevaron al Deportivo a situaciones de estrés a base de presiones altas y ataques rápidos y verticales. El Betis plantea otra clase de problema. Tiene calidad para quedarse el balón, juntar pases y obligar al Dépor a correr detrás de él, pero también recursos para atacar los espacios cuando los encuentra.

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Ahí estará una de las claves. El Deportivo necesitará defender bien, pero también encontrar momentos para respirar con el balón y evitar que el Betis convierta el partido en un ejercicio constante de supervivencia. La calidad de Isco, Fornals, Antony, Abde o Cucho obliga a mantener la concentración.

Después llegará el parón. Pero antes queda este último examen de la primera evaluación. El Dépor ya sabe que no será de los fáciles. También que una buena respuesta ante uno de los equipos de mayor talento de la categoría le permitiría cerrar este primer tramo con una sensación global tremendamente positiva. Las primeras notas están a punto de ponerse.