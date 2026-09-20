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Dépor

Pellegrini, sobre la jugada polémica: "La jugada está clara, el Cucho va a la pelota y Ximo mete la cabeza"

El técnico del Betis cree que el punto "es justo para ambos equipos"

Bea Arrizado
Bea Arrizado
20/09/2026 21:32
Pellegrini en el Dépor-Betis
Pellegrini en el Dépor-Betis
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Manuel Pellegrini valora el arranque liguero del Betis y, a pesar de no ganar ante el Dépor, el técnico chileno reconoce que el balance "es positivo", sobre todo después de sumar a domicilio, en un estadio como Riazor.

Valoración. "Fue un partido de dos tiempos. En el primero fuimos superiores, tuvimos el gol y las posesiones. Ellos casi no nos tiraron, apenas llegaron a nuestra portería. En el segundo se invirtió todo, ellos tienen buenos jugadores y se asocian bien. En el segundo tiempo nos superaron en juego. Nos costó tener pausa. Tuvimos algunas oportunidades, pero en términos generales fue una parte para cada equipo".

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Balance de tres partidos. "Es positivo. Dentro del segundo tiempo también sufrimos el esfuerzo de los tres partidos. Tampoco es fácil sacar puntos como visitante. Estamos dando un rendimiento altísimo. En términos generales, no tengo reproches. Dentro del fútbol hay momentos mejores y peores, pero el comienzo de liga es muy bueno. Empatar como visitante no nos parece bueno y eso es el reflejo de este equipo".

Sensación de que se han escapado puntos. "Me voy con la sensación de que el punto es lo justo para los dos equipos. En términos generales, el resumen del partido es que fue parejo, con un tiempo para cada equipo”.

Bartra. "Marc sintió algo muscular. Creemos que solo una contractura. Ojalá que en estas tres semanas pueda recuperarse".

Cucho y Ximo, jugada polémica. "La jugada está clara. El Cucho va a la pelota y Ximo mete la cabeza. El que gana la pelota es el Cucho. Es muy claro, para esto está el VAR y el árbitro tiene un criterio, a mí lo que me molesta es cuando no van a verlo. Golpeó el balón y después es la cabeza la que choca con el pie".

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