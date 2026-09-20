La patada en la cabeza que no fue ni amarilla

Momento exacto del impacto de los tacos de la bota derecha del ‘Cucho’ Hernández, delantero del Betis, en la cabeza de Ximo Navarro, lateral del Dépor, durante el partido en Riazor Javier Alborés

El partido tenía todos los ingredientes para exigirle al Deportivo una noche de personalidad. Enfrente estaba un equipo de Champions, con un plantel repleto de futbolistas de élite como un Isco que ya sabe lo que es levantar cinco Copas de Europa. En el otro lado, un Dépor condicionado por el desgaste, las rotaciones obligadas y un virus que había dejado fuera a varios jugadores. Y, en medio de todo, César Soto Grado terminó ocupando un espacio demasiado grande en la tarde de Riazor.

La jugada que encendió el estadio llegó justo antes del descanso. El ‘Cucho’ Hernández quiso prolongar con la espuela un cambio de orientación. Levantó la pierna derecha por encima de la cabeza de Ximo Navarro, que se lanzó para intentar interceptar el balón. El delantero llegó primero a la pelota, pero el pie siguió su camino y los tacos acabaron impactando en la cabeza del lateral del Dépor.

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Soto Grado señaló falta y siguió el partido. Ni amarilla ni roja. Hasta que José Antonio López Oca, desde el VAR, le reclamó que fuese al monitor. Riazor vio entonces la repetición en los videomarcadores. La imagen se quedó congelada precisamente en el momento del impacto. La respuesta de la grada fue inmediata. Después de aproximadamente un minuto de revisión, Soto Grado regresó al césped con la misma decisión que había tomado inicialmente: no hubo expulsión.

Ahí quedó abierta la discusión. El artículo 12 de las Reglas de Juego de la IFAB contempla como juego brusco y grave aquellas acciones que pongan “en peligro la integridad física de un adversario o en las que se emplee una fuerza excesiva o brutal”. En este caso, el debate está en si el movimiento del Cucho, aunque no pareciese ejecutado con fuerza excesiva, puso en peligro la integridad física de Ximo.

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Para Antonio Hidalgo, no hubo discusión. “Para mí es roja clarísima”. El técnico del Dépor agradeció las explicaciones que le ofreció Soto Grado después del encuentro, pero mantuvo su interpretación. “El Cucho mueve la pierna hacia atrás, pero impacta en nuestro jugador. Si la pierna llega a ir hacia delante, seguro que era roja. Le agradezco al colegiado que me explicase cómo ha visto la jugada, pero para mí es roja clarísima”.

En el banquillo contrario, Manuel Pellegrini ofreció una lectura diferente y respaldó la decisión arbitral. “El Cucho va a la pelota y Ximo mete la cabeza. El que gana la pelota es el Cucho. Para esto está el VAR y el árbitro tiene un criterio. Golpeó el balón y después es la cabeza la que choca con el pie”, explicó el técnico del Betis.

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José María Giménez estaba junto a Ximo y vio el golpe de cerca. No quiso entrar en la interpretación del árbitro, aunque sí resumió lo que había visto. “Veo que es una patada en la cabeza. Le digo al árbitro que le pegó una patada en la cabeza. Después lo llaman y, bueno, si con el VAR interpretaron que no es expulsión, es porque no es expulsión. La interpretación no es algo que nos corresponda a nosotros”.

La polémica cerró una primera mitad en la que Riazor ya estaba incómodo con Soto Grado por algunas decisiones y gestos hacia los futbolistas. Sobre el césped, además, el Betis había impuesto su ritmo. El Dépor sufrió más de lo que atacó y tuvo que hacer un importante trabajo defensivo.

“En el primer tiempo nos costó un poco. Hicimos un trabajo defensivo muy bueno, aunque no tan bueno ofensivamente. Tenemos que mostrar jerarquía para saber solventar algunas situaciones”, reconoció Giménez. Tras el descanso apareció otro equipo. “Corregimos algunos detalles y fue totalmente nuestro, así como el primero fue del Betis. Un empate fue lo más justo”.

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El central uruguayo, que encadenó su cuarto partido como titular, atribuyó parte de las dificultades iniciales al respeto provocado por un rival de semejante nivel. “Somos un equipo muy joven, me incluyo —rió—. Jugar contra un equipo Champions te genera ese respeto. Un poco te paraliza, pero tenemos jugadores magníficos. El segundo tiempo somos nosotros, ese es el Dépor”.

El cambio permitió al conjunto blanquiazul igualar el partido y terminar buscando incluso la victoria. “Nos quedamos con la sensación de poder haber conseguido los tres puntos, con el empuje de nuestra gente, pero nos faltó esa pizca de tranquilidad en los últimos minutos”, admitió Giménez.

Más allá del arbitraje, el uruguayo quiso quedarse con la identidad que debe marcar al equipo. “Somos un equipo que quiere tener la pelota, ser protagonista y atacar”. Y cerró con un mensaje de unión que resume su ambición para esta temporada: “Porque ver caer al Dépor quieren muchos, pero si nosotros hacemos esa unión, somos muy jodidos de vencer y lo vamos a demostrar”.