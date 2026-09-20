Hidalgo, sobre la lesión de Casadó: "Tienen que hacerle pruebas, pero no tiene buena pinta"

Antonio Hidalgo en el Dépor-Betis Javier Alborés

Tras empatar ante el Betis, Antonio Hidalgo reconoció su felicidad y su orgullo por el esfuerzo realizado por sus jugadores. Además, el técnico de Granollers confirmó que la lesión de Marc Casadó "no tiene buena pinta" e incluso se mojó sobre la jugada polémica del partido, la patada de Cucho Hernández sobre Ximo Navarro: "Para mí es roja clarísima".

Punto ante el Betis. "Estamos muy contentos por el equipo, por la gente… Los jugadores han hecho un esfuerzo brutal, han sabido reaccionar. El estadio y nuestra gente son brutales, nos dan mucho, es una diferencia abismal. La gente ha disfrutado y para eso viene al estadio. Estoy contento con el punto, aunque creo que en la segunda parte hemos hecho ocasiones suficientes para llevarnos la victoria. Es muy buen punto, el Betis es un equipazo y venía en muy buena racha".

Distinto Dépor en función del rival. "El talento que hay en Primera y las condiciones físicas del rival, nos hacen tener que ir viendo. Los partidos tienen fases. Tenemos que tener soluciones diferentes en cada fase del partido. Nos emparejamos uno contra uno con jugadores de la talla de Antony, Cucho, Isco… eso te obliga a tener una estructura que soporte eso. En la segunda parte hemos interpretado lo que necesitaba el equipo y los cambios nos han dado ese punto de frescura que necesitábamos".

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Casadó. "Tiene mala pinta, tiene mala pinta. Tienen que hacerle pruebas, pero no tiene buena pinta".

Gol de Villares. "Cuando van llegando jugadores de mucho nivel, otros evolucionan. Villi desde que he llegado, ha ido evolucionando. La competencia es muy grande, pero hay que estar preparado para cuando toque. Villi es un ejemplo de ello, de capitán... Y de recompensa marca un gol en Primera División. Estoy muy contento con él".

Una derrota en siete partidos de Liga. "Tenemos diez puntos, eso es lo que dice la tabla. Toca descansar, el equipo tiene un compromiso grande en todos los partidos y eso nos da esa situación de estar siempre dentro de los partidos".

Jugada del Cucho con Ximo. "Para mí es roja clarísima. El Cucho mueve la pierna hacia atrás, pero impacta en nuestro jugador. Si la pierna llega a ir hacia delante, seguro que era roja. Le agradezco al colegiado que me explicase cómo ha visto la jugada, pero para mí es roja clarísima".

Amatucci fuera de convocatoria y suplencia de Auba. "Amatu era una cuestión de gestión de cargas, tiene una molestia en el aductor. No parece grave, pero era muy poco tiempo de recuperación y era un riesgo innecesario. Auba no ha entrenado ningún día por ese proceso vírico. Nos ha dado el talento y la presencia que tiene, es brutal".

Más jugadores con virus. "Mario, Altimira y Álvaro. En ese proceso vírico te quedas más débil. Han hecho un trabajo brutal. No sabía si Mario iba a poder acabar, porque encima no teníamos más mediocentros. Pero ha acabado. Estoy contento por ellos".

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Mella. Teníamos que gestionar las cargas; Luismi había jugado 3 partidos y Adama está en proceso. David ha estado entrenando bien, estaba preparado para estar disponible. No es fácil salir después de estar tanto tiempo sin jugar. Necesita ser feliz, ser alegre y salir con ese descaro que ha demostrado en la segunda parte".

Explicación del árbitro. "Él tiene su interpretación; le agradezco que me haya dicho su punto de vista. Él cree que no es roja. Para mí lo es clarísima. Él tiene que tomar decisiones".

Casadó. "La baja de Marc es una baja muy grande para nosotros porque es un jugador de muchísimo talento, con mucha hambre, que quiere seguir creciendo y que apostó fuerte por venir aquí. Pero tenemos más jugadores en esa posición; lo de Amatucci no parece grave”.

Parón. "Esto es como es y viene como viene. Tenemos margen de mejora. Hay algunas situaciones que tenemos que mejorar, especialmente en la línea defensiva, tenemos que ajustar. Los jugadores que hayan venido con menos ritmo van a poder cogerlo en estas dos semanas. Esto está montado así. A mí me parece demasiado largo el periodo, pero es lo que hay".

Estado personal. "Me voy muy contento. Lo que he visto de mi equipo me ha gustado mucho. Podemos hablar de matices, pero lo que he visto, la comunión con el estadio, es increíble. Tenemos que mejorar, esto solo acaba de empezar. Estoy contento y con ganas de desconectar un poco".