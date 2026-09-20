Giménez: "El segundo tiempo somos nosotros, eso es el Dépor"

El defensa del Depor, José María Giménez, salta a por un balón con Héctor Belerín, del Betis, durante el partido en Riazor EFE/Cabalar

José María Giménez, que volvió a ser titular con el Deportivo por cuarto partido consecutivo, se mostró optimista y ambicioso con el futuro del Dépor tras el empate ante el Betis (1-1). El central uruguayo, que viajará con su selección durante este parón, dejó un mensaje sobre lo que puede conseguir el equipo desde la unión: “Ver caer al Dépor quieren muchos, pero si nosotros hacemos esa unión, somos muy jodidos de vencer y lo vamos a demostrar”.

Polémica por la entrada del Cucho: “Yo estoy al lado de Ximo y la veo. Veo que es una patada en la cabeza. Le dio al árbitro que le pegó una patada en la cabeza; después lo llaman y, bueno, si con el VAR interpretaron que no es expulsión, es porque no es expulsión. Nosotros la vimos. La interpretación no es algo que nos corresponda a nosotros".

Valoración del partido: “En el primer tiempo nos costó un poco. Ellos tuvieron más la pelota. Hicimos un trabajo defensivo muy bueno, aunque no tan bueno ofensivamente. Siempre hay cosas que corregir. Por más que plantees un partido de una manera, después puede suceder otra cosa, así que tenemos que mostrar jerarquía para saber solventar algunas situaciones. En el segundo tiempo corregimos algunos detalles y fue totalmente nuestro, así como el primero fue del Betis. Un empate fue lo más justo. Nos quedamos con la sensación de poder haber conseguido la victoria, con el empuje de nuestra gente, pero nos faltó esa pizca de tranquilidad en los últimos minutos. El portero de ellos también hizo una parada buenísima a Auba. Ahora hay que darle mérito al punto, aunque nuestro objetivo es querer ganar todos los partidos".

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Adaptación al equipo y a la ciudad: “Muy contento. Es una ciudad hermosa, con una gente magnífica que en el día a día muestra cariño y amabilidad. No quiere decir que antes no la tuviera. Me hace acordarme de mi país. Me gusta pasear por la Marina. Ojalá tengamos un buen año. Vengo a sumar, donde me toque. Sueño con tener una temporada muy buena y llevar al Dépor donde merece estar".

Reacción tras un primer tiempo timorato: “Somos un equipo muy joven, me incluyo —ríe—. Jugar contra un equipo Champions te genera ese respeto. Ese respeto un poco te paraliza, pero tenemos jugadores magníficos, con una calidad tremenda. El segundo tiempo somos nosotros. Eso somos nosotros, ese es el Dépor. Y es lo que tenemos que demostrar cada partido. Es cuestión de cabeza, de creérnoslo, porque estamos preparados para todo lo que pasó en el partido: para sufrir juntos, para atacar juntos y para levantar partidos que van a ser muy difíciles contra rivales muy difíciles, porque en Primera es muy difícil todo. Tenemos que enfocarnos en crecer y mentalizarnos. Tenemos que soñar porque los sueños están para cumplirse".

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Ambición por ganar: “Esa es nuestra identidad, está clarísima. Somos un equipo que quiere tener la pelota, que quiere ser protagonista y atacar. Obviamente, todos los rivales juegan bien si los dejan jugar. Tenemos detalles para corregir. Ahora tenemos dos semanas de trabajo que hay que aprovechar a full para minimizar los detalles que nos juegan en contra. Con esa humildad que tiene este vestuario, si la seguimos manteniendo, nos va a ir muy bien".

Uno de los capitanes: “Es un orgullo, una responsabilidad hermosa que asumo con mucha tranquilidad. No es un equipo cualquiera, es el Dépor, un equipo grande, y que te elijan capitán es un honor. Ahora, aportar lo que sé, mi experiencia, y tratar de estar lo mejor posible para ayudar en la cancha".

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¿Te sientes líder de este equipo? “Todos los jugadores somos líderes desde alguna situación. Hay jugadores que son líderes desde lo futbolístico, otros desde el habla, otros desde el ejemplo. Todos somos líderes. Me considero un tipo con experiencia. Tengo mil batallas en la espalda y aportaré mi conocimiento, sobre todo en la parte defensiva. Hay jugadores con muchísimo futuro, hay que protegerlos, y necesitamos a nuestra gente. Porque ver caer al Dépor quieren muchos, pero si nosotros hacemos esa unión, somos muy jodidos de vencer y lo vamos a demostrar".

Muchos kilómetros en el parón con la selección uruguaya: “El viaje es anecdótico. La ilusión y el privilegio de defender a tu país son algo único. No hay kilómetro que se interponga que no podamos superar sabiendo que vas a defender la camiseta más bonita del mundo”.

Estado de Casadó: “Deseando que sea lo menos posible. Lo necesitamos. Tiene el hombro medio mal. Fue una pena. Ojalá que sea lo menos posible. Es un gran chico. Venía creciendo y, cuando salga de acá, lo voy a llamar para darle nuestro apoyo”.