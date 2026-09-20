El 1x1 del rival: Un Sabio guía al Betis hacia su nueva edad de oro

Antony, Deossa y Abde celebran de manera conjunta el gol de la victoria ante el Getafe Real Betis

Un equipo de Champions vuelve a Riazor. Lo hace 20 años después de su última aventura en la máxima competición continental y con una plantilla cargada de talento, recursos y experiencia para afrontar tres torneos sin que, por ahora, las rotaciones hayan rebajado su nivel.

[1] Álvaro Valles. 29 años. El segundo portero con mayor número de paradas en este inicio de curso (25). Sus actuaciones ya ha permitido al Betis sumar puntos. El ejemplo más claro, el penalti que le paró a Mbappé en el último minuto de partido. La 2024-25 la pasó en blanco al no querer renovar con Las Palmas para firmar libre con los verdiblancos. Es ágil, rápido y atento para salir del área.

[2] Héctor Bellerín. 31 años. Cuando jugaba en el Arsenal era uno de los laterales más rápidos del fútbol europeo, pero con los años ha ido perdiendo esa punta de velocidad y evolucionando a otro perfil. Ahora es un jugador mucho más maduro e inteligente, aunque sigue disfrutando más en incorporaciones a campo a abierto que en defensa.

[4] Natan de Souza. 25 años. El brasileño vive su tercer curso como bético pese a que este verano era uno de los nombres que sonó para reforzar la defensa del Barcelona. Zurdo y poderoso en los duelos.

[5] Marc Bartra. 35 años. Uno de los capitanes del equipo. Marcó un doblete ante el Lille en el regreso del Betis a la Champions League 20 años después. Ganador de cinco Ligas, cuatro Copas del Rey y dos Champions League. Es un central muy fino con balón, rápido y seguro.

[3] Diego Llorente. 33 años. El tercer central de Manuel Pellegrini por número de minutos. Salido de La Fábrica, destacó en la Real Sociedad más gloriosa de Imanol Aguacil, cuando empezó a ser convocado con la selección española. Tras su paso por Leeds y Roma volvió a LaLiga hace tres temporadas. Central corrector y de buen pie. No está disponible.

[11] Fran García. 27 años. Llegado este verano desde el Real Madrid a cambio de cuatro millones de euros. El curso pasado jugó doce encuentros como titular con Ancelotti. No ha tardado nada en demostrar con su nuevo equipo el lateral que es. Ante el Valencia decidió el partido con una carrera que terminó en asistencia. Pegadizo en defensa y un velocista cuando ataca los espacios.

[23] Junior Firpo. 30 años. Nacido en la República Dominicana. Vive su segundo capítulo en el club. En el primero despuntó y acabó uniéndose al Barcelona; en este está muy lejos de aquella versión. Ya no es aquel lateral izquierda que era un puñal ni tiene aquel desborde y rapidez en los movimientos.

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[6] Facundo Bernal. 23 años. Presente en la lista de convocados por Uruguay para los próximos amistosos, volverá a jugar dos años después para su país. Pivote alto, de gran zancada y mejor ocupación de espacios. Llegó a Heliópolis en un traspaso que rondó los diez millones de euros.

[21] Marc Roca. 30 años. Anteriormente en Espanyol, Bayern de Múnich y Leeds. Centrocampista de contención y buen trato de pelota. Zurdo y con capacidad de jugar hacia delante, realizar cambios de orientación y romper líneas..

[8] Pablo Fornals. 30 años. Se quedó cerca de entrar en la lista de convocados para el Mundial. Fue uno de los jugadores del curso pasado con más acciones de alto impacto y que más recuperaciones realizó en campo contrario. Ha bajado su altura en la medular, aunque no ha perdido la llegada a área contraria.

[25] Dani Ceballos. 30 años. La historia interminable de cada verano finalmente se concretó. Diez años después y tras varios mercados manifestando su deseo de volver a vestir la camiseta del Betis, el sevillano ha vuelto a casa. El jueves volvió a jugar como local ante su afición, que le recibió con una atronadora ovación. No ha hecho la pretemporada con ningún equipo y ha entrado en los últimos minutos de las últimas dos jornadas. Todavía sin ritmo, pero con el toque y la visión de juego que le llevó a jugar casi 90 partidos como titular en el Real Madrid.

[22] Isco Alarcón. 34 años. Uno de los grandes magos de LaLiga, que ha recuperado la sonrisa y el fútbol. Puro talento, difícil de separar del balón y con una visión de juego privilegiada.

[7] Antony. 26 años. Jugador por el que hace cuatro veranos el Manchester United pagó cerca de 100 millones de euros. De menos a mas en este inicio liguero. Tiene un don para el regate y cada vez saca más ventajas de las miradas que atrae para liberar a compañeros cerca del área rival.

Antony golpea el balón en un saque de esquina Real Betis

[17] Rodrigo Riquelme. 26 años. Uno de los futbolistas que está recuperando Pellegrini para este curso. Suma dos goles y una asistencia en seis partidos y ya está a tres titularidades de igualar las del pasado curso. Técnico y capaz en espacios reducidos.

[10] Ez Abde. 25 años. Está muy de vuelta. La jornada pasada puso fin a su calvario con las lesiones con el gol de la victoria ante el Getafe, su primero del curso. Tras firmar su mejor temporada, se perdió el Mundial por un esguince de tobillo.

[9] Cucho Hernández. 27 años. Al delantero colombiano se le ha multiplicado la competencia. Rápido, incómodo y con movilidad para atacar espacios. Tiene un disparo potente y mucho olfato de gol.

[19] Troy Parrott. 24 años. El ariete internacional irlandés cumplió dos sobresalientes temporadas en la Eredivisie holandesa con el AZ, con el que hizo 14 y 16 goles. El Betis pagó por él 16 millones con la temporada ya comenzada.

[19] Nelson Deossa. 24 años. Se ha ganado un sitio. Puede ocupar cualquiera de las tres posiciones del frente de ataque y destaca por su potencia, velocidad y capacidad para conducir el balón. Es especialmente peligroso en las transiciones