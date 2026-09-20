El 1x1 del Dépor ante el Betis: Con todos ustedes, Mario Soriano

El once del Deportivo ante el Betis JAVIER ALBORES

Leo Román (5): Luces y sombras. Está perdiendo sobriedad en los últimos encuentros. Combina buenas actuaciones bajo palos con malas decisiones con los pies. Un mal despeje suyo acabó en el gol del Betis.

Ximo Navarro (5): Competidor. Supo desde el principio que lo mejor que podía hacer ante Abde era empatar y cumplió. Tuvo muchas dificultades ante el extremo morroquí, pero tiró de oficio para competir.

Giménez (7): Jefe. La única luz entre las tinieblas cuando el Dépor no encontraba la manera de salir de su área. El mejor corrector cuando el equipo se fue al ataque. Terminó fundido, fue decisivo.

Bright Ede (6): Mejorando. El ritmo del duelo lo pilló por sorpresa y le costó entender el nivel del rival que tenía enfrente. Mejoró con el paso de los minutos y completó un buen segundo tiempo.

Quagliata (7): Incansable. El italiano sigue siendo el corazón del equipo blanquiazul. No lo tenía fácil con Antony y supo sufrir poco, para luego incorporarse siempre con peligro en campo contrario.

Casadó (5): Lesionado. Estaba creciendo en el partido y permitiendo que el Dépor creciera, pero un pase comprometido de Leo Román terminó con una mala caída y una lesión en la zona de la clavícula.

Riki (5): Sacrificado. Empezó el encuentro tirado a la banda izquierda para que el equipo tuviera un generador más, pero le costó entrar en juego. Estuvo mejor en el otro perfil tras el descanso.

Mella (5): Desconectado. Se aplicó en defensa y ayudó a controlar a Fran García y Abde, pero estuvo demasiado apagado en ataque. Tuvo la mejor del segundo tiempo y se encontró con Valles.

Asp Jensen (5): Detalles. Mucho mejor en el segundo tiempo, jugando a pierna cambiada y más cerca de la banda. Le cuesta interpretar el juego de momento, pero deja detalles de clase.

Bil Nsongo (7): Ganador. Otro encuentro gigantesco del delantero camerunés, que se pasó todos los minutos que estuvo sobre el campo ganando balones para que sus compañeros pudieran jugar.

EL MEJOR: Mario Soriano (9): Mago. Tardó unas semanas en tomarle el pulso a la Primera División, pero Mario Soriano ya ha llegado definitivamente a la máxima categoría. Después de su notable partido en Getafe, el madrileño completó ante el Betis una exhibición de talento y personalidad para echarse el equipo a la espalda y encontrar la cerradura de todas las puertas en la defensa del Betis. La asistencia a Diego Villares puso el colofón a un encuentro para en marcar del 21 del Dépor.

Villares (8): Gran encuentro, gran gol.

Aubameyang (6): Siempre es una amenaza.

Yeremay (6): Más atrevido, está volviendo.

Luismi Cruz (5): Buenos minutos entre líneas.

Adama Traoré (5): Un par de balones al área.