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Dépor

Deportivo-Betis, en directo | Sigue el minuto a minuto de todo lo que ocurra en Riazor (0-0)

El equipo blanquiazul recibe a un rival de Champions (18.30 horas) con el objetivo de olvidar la derrota del miércoles ante el Sevilla

Bea Arrizado
Bea Arrizado
20/09/2026 17:02
Deportivo-Betis en directo
Deportivo-Betis en directo
Deportivo
-0-0-
Betis
17'

Llega el Betis con facilidad

Imprecisiones en el Deportivo ante el ritmo alto que el Betis le imprime al partido. Llega con peligro al área defendida por Román el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini.

12'

Cambio forzado en el Betis

Se tiene que marchar Bartra, con molestias; entra en su lugar Valentín Gómez.

9'

Ritmo e intensidad

Pulsaciones por todo lo alto sobre el verde de Riazor, pero también en la grada. Empuja la afición blanquiazul a los suyos, que buscan asentarse en el partido ante las primeras oleadas del Betis.

4'

Salva Leo Román el primero

A punto estuvo Marc Bartra de hacer el 0-1 con un remate de chilena, pero Leo Román tiró de reflejos para evitarlo. Aprieta el Betis.

3'

Amarilla para Bright Ede

La primera cartulina del partido es para Bright Ede. Tras un error en la salida de balón, el central del Deportivo cometió falta.

1'

¡Rueda el balón!

Arranca el encuentro entre Deportivo y Betis. El conjunto blanquiazul busca volver a la senda de la victoria ante un equipo de Champions.

Previa

Saltan los onces al césped

Ya están los dos equipos sobre el rectángulo de juego.

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Suena Voa en Riazor

Atruena por megafonía el nuevo himno del Deportivo.

Previa

Se retiran los dos equipos a vestuarios

Faltan apenas diez minutos para que el balón eche a rodar.

Previa

A un punto del segundo

El Real Madrid acaba de perder ante el Atlético en el derbi, por lo que si el Betis gana será segundo clasificado en solitario.

Previa

El Betis, un equipazo

Este es el uno por uno de los jugadores béticos.

Previa

Con tres centrocampistas

Hidalgo apuesta finalmente por volver a una estructura de tres jugadores por dentro. Casadó y Soriano regresan a un once en el que se mantiene Riki.

Previa

El Betis pone nota al Deportivo antes del parón

Aquí tienes nuestra previa del partido.

Previa

Salta a calentar el Betis

Aplausos de la numerosa afición visitante a sus jugadores.

Previa

Actividad en el césped

Ya calientan en el verde los jugadores del Dépor. Por el Betis, únicamente los porteros.

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Suplentes del Betis

Manu G., Bernal, Ortiz, Fidalgo, Valentín Gómez, Riquelme, Parrott, Lo Celso, Isco, Junior Firpo, Ceballos y Morante.

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Suplentes del Dépor

Ferllo, Alti, Comas, Noubi, Barcia, Aubameyang, Villares, Zaka, Yeremay, Loureiro, Luismi Cruz y Adama.

Previa

Amatucci, fuera

El italiano es uno de los tres descartados, junto a Parreño. El otro, Angeliño. El centrocampista venía de jugarlo todo.

Previa

El once del Betis

Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Fornals, Deossa; Antony, Ez Abde, Cucho

Previa

Hidalgo vuelve a rotar

XI del Dépor: Leo Román; Ximo Navarro, Giménez, Ede, Quagliata; Casadó, Riki, Mario Soriano; Mella, Asp Jensen, Bil Nsongo

Previa

¡Vestuario listo!

Previa

Antonio Hidalgo reparte juego

El Deportivo ya cuenta con 18 futbolistas que han jugado al menos un partido como titular.

Previa

El Betis pone nota antes del cierre de la primera evaluación

Esta es la previa de un encuentro que comienza en poco menos de una hora y media.

Previa

¡Todo listo en Riazor para el Dépor-Betis!

El equipo blanquiazul busca cerrar una exigente semana con victoria ante un rival de Champions

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