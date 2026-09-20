Deportivo-Betis, en directo | Sigue el minuto a minuto de todo lo que ocurra en Riazor (0-0)
El equipo blanquiazul recibe a un rival de Champions (18.30 horas) con el objetivo de olvidar la derrota del miércoles ante el Sevilla
Llega el Betis con facilidad
Imprecisiones en el Deportivo ante el ritmo alto que el Betis le imprime al partido. Llega con peligro al área defendida por Román el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini.
Cambio forzado en el Betis
Se tiene que marchar Bartra, con molestias; entra en su lugar Valentín Gómez.
Ritmo e intensidad
Pulsaciones por todo lo alto sobre el verde de Riazor, pero también en la grada. Empuja la afición blanquiazul a los suyos, que buscan asentarse en el partido ante las primeras oleadas del Betis.
Salva Leo Román el primero
A punto estuvo Marc Bartra de hacer el 0-1 con un remate de chilena, pero Leo Román tiró de reflejos para evitarlo. Aprieta el Betis.
Amarilla para Bright Ede
La primera cartulina del partido es para Bright Ede. Tras un error en la salida de balón, el central del Deportivo cometió falta.
¡Rueda el balón!
Arranca el encuentro entre Deportivo y Betis. El conjunto blanquiazul busca volver a la senda de la victoria ante un equipo de Champions.
Saltan los onces al césped
Ya están los dos equipos sobre el rectángulo de juego.
Suena Voa en Riazor
Atruena por megafonía el nuevo himno del Deportivo.
Se retiran los dos equipos a vestuarios
Faltan apenas diez minutos para que el balón eche a rodar.
A un punto del segundo
El Real Madrid acaba de perder ante el Atlético en el derbi, por lo que si el Betis gana será segundo clasificado en solitario.
El Betis, un equipazo
Con tres centrocampistas
Hidalgo apuesta finalmente por volver a una estructura de tres jugadores por dentro. Casadó y Soriano regresan a un once en el que se mantiene Riki.
El Betis pone nota al Deportivo antes del parón
Salta a calentar el Betis
Aplausos de la numerosa afición visitante a sus jugadores.
Actividad en el césped
Ya calientan en el verde los jugadores del Dépor. Por el Betis, únicamente los porteros.
Suplentes del Betis
Manu G., Bernal, Ortiz, Fidalgo, Valentín Gómez, Riquelme, Parrott, Lo Celso, Isco, Junior Firpo, Ceballos y Morante.
Suplentes del Dépor
Ferllo, Alti, Comas, Noubi, Barcia, Aubameyang, Villares, Zaka, Yeremay, Loureiro, Luismi Cruz y Adama.
Amatucci, fuera
El italiano es uno de los tres descartados, junto a Parreño. El otro, Angeliño. El centrocampista venía de jugarlo todo.
El once del Betis
Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Fornals, Deossa; Antony, Ez Abde, Cucho
Hidalgo vuelve a rotar
XI del Dépor: Leo Román; Ximo Navarro, Giménez, Ede, Quagliata; Casadó, Riki, Mario Soriano; Mella, Asp Jensen, Bil Nsongo
¡Vestuario listo!
Antonio Hidalgo reparte juego
El Deportivo ya cuenta con 18 futbolistas que han jugado al menos un partido como titular.
El Betis pone nota antes del cierre de la primera evaluación
Esta es la previa de un encuentro que comienza en poco menos de una hora y media.
¡Todo listo en Riazor para el Dépor-Betis!
El equipo blanquiazul busca cerrar una exigente semana con victoria ante un rival de Champions