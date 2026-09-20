Crónica | La fe del Dépor puede con el Betis y los elementos (1-1)

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El Deportivo se marcha al parón sin victoria, pero con las mejores sensaciones después de tener contra las cuerdas a un Betis (1-1) al que Riazor se le hizo una montaña demasiado alta para escalar. Recibió dos importantes bienvenidas antes de irse al parón por fechas FIFA el equipo blanquiazul. La primera fue del rival, que llegó a Riazor con la carta de presentación de lo que es un equipo de la máxima élite en la categoría. La segunda, menos deseable, la de la condescendencia con la que el colectivo arbitral trata a unos equipos u otros dependiendo de si llevan tiempo o si acaban de llegar. La exhibición de César Soto en el primer tiempo, donde no le concedió nada a los locales y ofreció barra libre a los verdiblancos, terminó con una visita al VAR en la que debía haber expulsado a Cucho Hernández. No fue así. Por lo visto, clavarle los tacos en la cabeza a un rival, como hizo el colombiano con Ximo Navarro, no es merecedora de tal castigo.

Riazor explotó en el momento en el que el riojano mandó a los futbolistas a vestuarios, consciente de que la polémica decisión podría haber cambiado un encuentro en el que todo estuvo cuesta arriba desde el principio. No necesitaba ayuda el conjunto de Pellegrini, cuya puesta en escena le voló el flequillo al equipo deportivista. En los primeros 15 minutos, ningún jugador blanquiazul era capaz de sacar la cabeza del agua más que para respirar un segundo y mandar la redonda lo más lejos posible de la portería de Leo Román. El destinatario no importaba lo más mínimo.

Hidalgo había avisado en la previa de que al cansancio de una exigente semana con tres partidos, se había unido la visita de un virus para terminar de mermar el vestuario herculino. Aubameyang se quedó en el banquillo por primera vez. Amatucci directamente lo vio desde el palco. Y en ataque se juntaron tres futbolistas que entre todos no alcanzan la edad de Pellegrini.

Notó el Deportivo la falta de confianza, de veneno e ideas de Asp Jensen y Mella, que no fueron capaces de suponer una escolta fiable para Bil Nsongo. El camerunés bajó de nuevo al barro para pelearse con todos y cada uno de los rivales que le salían al paso. El resultado fue que no hubo forma de castigar al Betis cuando, gracias al buen momento de Mario Soriano y Casadó, el equipo consiguió sacudirse la presión verdiblanca. Salía de la cueva, contragolpeaba con peligro… hasta que la persiana se bajaba en el último tercio.

Pero el conjunto coruñés caminaba siempre por el filo del precipicio. Demasiados jugadores iban al límite en la toma de decisiones, lo que llevaba siempre a pésimas ejecuciones. Empezando por un Leo Román que protagonizó un tétrico final de primer tiempo. Primero, abriendo la puerta a la lesión de Casadó con uno de esos balones tan incómodos para los centrocampistas. El mediocentro, apretadísimo, cayó mal al tratar de proteger la pelota y se dio cuenta de inmediato de que algo le había ocurrido en la clavícula. Minutos más tarde, el balear insistió en el error con un despeje que se quedó a medias para meter en un problema a Soriano. Deossa, que se movía por el centro del campo llevándose puestos a los jugadores del Dépor como si fueran niños, encontró a Cucho en la frontal, desde donde minutos antes de patear la testa de Ximo, demostró que también se le da bien patear al fondo de la red.

La rebeldía

La adrenalina no bajó tras el intermedio. Hidalgo supo tocar las teclas emocionales, pero también las de la pizarra. Villares a la base y cambio de perfil entre Riki y Asp Jensen, que empezó a prender la caldera con un par de detalles que dejan entrever un futbolista de mucho más nivel del que hasta ahora está pudiendo demostrar. Mario Soriano terminó de hacerse con las riendas del encuentro y puso el campo cuesta abajo para el Dépor, que antes del cuarto de hora tuvo la mejor ocasión del encuentro. El madrileño encontró a Mella en carrera para que el de Teo encarara a Álvaro Valles. El meta verdiblanco se llevó el duelo con la rodilla en tierra para repeler el disparo.

Pellegrini se vio obligado a pedir un tiempo muerto. De momento no existen en el fútbol. Al menos no siempre. Pero mientras llegan, lo más parecido que hay es tener Isco Alarcón en la recámara. El chileno marcó el número del centrocampista para, al menos, que el Betis comenzara a contestar la rebelión blanquiazul. Su presencia y los desmarques del incansable Abde equilibraron un poco la contienda con dos acciones que no sentenciaron por el buen hacer de Leo Román, que le sacó al marroquí el remate tras un control de quilates, y la buena colocación del larguero de la portería de Pabellón para que el remate de Natan tras un saque de esquina saliese rebotado.

Pero el encuentro ya había entrado en una nueva fase. La fe del Dépor hizo arrodillarse al cuadro verdiblanco, que no tuvo otra que agarrarse a un gigante Álvaro Valles. El meta lo detuvo todo, incluso un disparo a quemarropa de Aubameyang. Pero no pudo con Don Fútbol. Cuando el 90 llamaba a la puerta, Mario Soriano y Villares sacaron una página del libro que ambos llevan escribiendo tanto tiempo que pueden reconocerla con los ojos cerrados. El escandaloso partido de ambos acabó culminado con el corte del capitán y un pase milimétrico del 21 para que el mediocentro empatase con la cabeza. El Deportivo incluso pudo ganar con la inercia que lo llevó a terminar el encuentro en el área bética y con la grada a sus pies. El punto supo a tres.