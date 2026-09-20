Dos aficionados del Dépor se levantan a animar en Riazor durante el Dépor-Betis JAVIER ALBORÉS

Riazor vivió este domingo su segundo partido de la semana con la confirmación de que Primera ya forma parte de la rutina. Y es que, después de recibir al Sevilla el miércoles, este domingo fue el turno de dar la bienvenida a A Coruña de nuevo al Betis. Dos equipos y dos aficiones que representan al máximo lo que es estar en la élite y, de nuevo, una grada visitante llena de color. La hinchada verdiblanca se dejó ver por las calles de la ciudad herculina desde primera hora de la mañana y durante la previa se mezclaba con los seguidores del Deportivo, aunque la imagen de complicidad era bastante diferente a la que dejó el reencuentro con la escuadra hispalense. También lo fue dentro del estadio, ya que, a pesar de la gran presencia que tuvieron, su estancia fue bastante menos sonora que la de los sevillistas.

Jacobo Garrido, nadador paralímpico campeón de Europa en 400 metros libres, fue el encargado de hacer el saque de honor y el ambiente en Riazor fue cambiando a medida que avanzaba el encuentro. La primera parte estuvo marcada por el enfado de la grada con el arbitraje y cada decisión discutible encontraba respuesta desde las butacas. El malestar fue creciendo hasta desembocar en una explosión en los últimos minutos antes del descanso, motivada por una roja que nunca se vio.

Y es que el gol del Betis no sorprendió a nadie. El conjunto verdiblanco estaba siendo superior, dominaba el encuentro y la sensación de que el tanto era cuestión de tiempo inundaba al feudo coruñés. Lo que encendió definitivamente a los seguidores locales ocurrió poco después. En el añadido, Cucho Hernández, precisamente el autor del gol, golpeó con una patada en la cabeza a Ximo Navarro. El árbitro acudió al monitor del VAR para revisar la posible expulsión y el estadio entero quedó pendiente de la pantalla. La repetición apareció también en el marcador y fue entonces cuando el ruido aumentó de golpe. Silbidos, protestas y una grada convencida de que la acción debía terminar con el delantero dirigiéndose al túnel de vestuarios. Pero entonces, el colegiado regresó al terreno de juego y la decisión fue que no había expulsión.

En ese instante, Riazor estalló y el “Fuera, fuera” comenzó a retumbar por todo el estadio y ya no desapareció hasta que llegó el intermedio y el equipo arbitral se marchó del césped. “Con esa roja habría cambiado el partido, es clarísima”, aseguraba un aficionado al micrófono de Dxt Campeón al concluir el partido. Otro insistía en la misma línea: “Los tacos están a la altura de la cabeza, aunque llegue tarde, es juego peligroso”.

Ni siquiera el descanso sirvió para que Riazor olvidase lo sucedido. Siguiendo con la tradición de contar con artistas gallegos durante el intermedio, esta vez fue Tapa d’Orella el encargado de poner la música. Pero cuando el colegiado volvió al campo, la grada dejó claro que la jugada seguía muy presente.

El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo dio un paso adelante y Riazor empujó acompañando cada llegada y cada intento de los suyos. El cuadro coruñés empezó a crecer hasta que en el minuto 87 llegó el premio. Diego Villares encontró el camino del gol, se besó el escudo y desató la locura. La afición blanquiazul explotó y, durante unos minutos, el empate supo a poco y comenzaron a creer en una remontada que parecía imposible apenas unos instantes antes.

Dos niños buscan la camiseta de Yeremay en el Dépor-Betis JAVIER ALBORÉS

El final del partido se vivió con el corazón encogido. Cada acercamiento provocaba que miles de personas se pusieran en pie, pendientes de un último balón que pudiera suponer los tres puntos. “El Dépor en la segunda parte hizo un partidazo. Los cambios nos vinieron genial. Partido muy serio, me voy muy contento”, resumía un deportivista a la salida. Ahora Riazor tendrá que esperar. El regreso a Primera también trae consigo los parones de selecciones y toca asumir tres semanas sin fútbol por delante para una afición que, después de dos partidos en casa en cuatro días, tendrá que acostumbrarse de nuevo a echar de menos a su equipo.