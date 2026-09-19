Un virus y el partido entre semana dificultan a Antonio Hidalgo la alineación para el Dépor-Betis: "Es importante la energía" 

Bright Ede y Antonio Hidalgo, durante un entrenamiento en Abegondo Patricia G. Fraga

Antonio Hidalgo compareció en la mañana de este sábado en Abegondo, horas antes del Dépor-Betis (domingo, 18.30 horas). El técnico catalán destacó que no tiene nada claro el once porque, al desgaste físico por el choque ante el Sevilla del pasado miércoles, se le ha unido un proceso vírico que ha atacado a varios futbolistas. Además, el entrenador del Deportivo repasó la evolución de su equipo en cuestiones como la producción de ocasiones o la estructura.

Momento físico y mental. "Físicamente estamos intentando recuperar a la gente de la mejor manera posible. A eso se nos ha añadido un proceso vírico en algunos jugadores. Tal y como está la situación vamos a ver cómo van evolucionando de cara al partido. Y mentalmente estamos bien. Al final esto es Primera División y fue un partido competido. Hemos analizado situaciones y hay que mejorar".

Virus. "Son diferentes jugadores. Vamos a ver cómo van evolucionando".

El once menos claro. "Es complicado a esta hora de la mañana. Queda bastante en cuanto a horas. Vamos a ver cómo recuperan, cómo se encuentran y cómo van evolucionando. Es importante la energía para mañana (el domingo). Nos visita un equipo de Champions, muy bien trabajado y con muchísimo talento y determinación en último tercio. Necesitamos ese plus de energía que nos dé esa frescura con los jugadores que tengamos en el once".

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Qué partido espera. "Va a ser complicado contra un rival que lleva mucho peso de partido. Tenemos que estar en esa situación ajustados y por dónde les podemos hacer daño. Tener balón también y ponernos en su campo. En ciertas situaciones ellos tampoco se encuentran cómodos defendiendo y tenemos que tener esa idea de hacerles daño en último tercio".

Meter mano al Betis. "Hay que hacer un partido muy serio y muy sólidos. Conceder lo mínimo posible. Hacerles daño con balón y tenerlo. Exigirles ese trabajo defensivo. Estar muy atentos también a los períodos de transición que tiene el Betis. Se activan rapidísimo y tienen mucha energía por bandas. Debemos hacer el partido que queremos al ritmo que queremos y, sobre todo, que pasen muchas más cosas de las que tenemos en la cabeza que de las que tiene Pellegrini".

El rendimiento de Yeremay y la evolución de Mella y Adama. "Todo eso tiene que tener un orden sin balón. El problema es que hay diferentes jugadores que han tenido un proceso complicado porque no han hecho una pretemporada al uso o por lesión. Se junta que es principio de temporada con los tres partidos en una semana. Hay que ir viendo en qué momento nos interesa poner a los jugadores en el partido por su pico de forma. Ya sea de inicio o luego en la segunda parte. Yere va evolucionando y necesita carga física. David está entrenando bien, a pleno rendimiento y hay que verle en el campo. Y a Adama le está costando un poco más a nivel físico. No ha hecho pretemporada. En los partidos que ha salido nos ha dado arrancada y uno contra uno, pero hay que tener un poco más de calma".

El parón largo. "Es novedoso para mí y para todos. En Segunda no había esta situación. Creo que es demasiado tiempo y demasiado largo. Pero está montado así. La expectativa siempre es ganar cada partido y cuanto más sumemos, mejor. Tampoco hay que darle mucha más relevancia a eso. Estoy contento con el rendimiento, pero hay que seguir puliendo cosas. Debemos seguir en esta línea, mejorar la solidez y seguir creciendo".

Aprovecharlo para trabajar. "A nivel físico y a nivel mental vendrá bien para todos. La carga mental en este inicio de liga está siendo muy, muy grande. A nivel físico también podremos trabajar con algunos jugadores que deben dar ese paso adelante. Tácticamente también podremos mejorar algunas situaciones del partido. Todo tiene su lado positivo. Pero son dos semanas de parón, sin esa motivación del partido del domingo. Seguramente con una semana, como estaba antes, era más que suficiente. Sobre todo por los jugadores que se van, que algunos se van a la otra parte del mundo y jugarán tres o cuatro partidos. Al final esa sobrecarga de minutos... la mayoría nos quedamos aquí y podremos descansar un poco, pero los que se van no. Y también hay que pensar en los jugadores internacionales".

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Instalarse en campo contrario. "Lo hemos hecho durante muchas fases. El día de Getafe y el del Valencia lo hicimos. En fases durante otros partidos también. El partido que nos costó algo más fue el primero. Quizá podemos tener un poco más de pausa para juntarnos y llegar con más gente al área. Pero creo que en diferentes momentos hemos sido capaces de hacerlo".

Volumen de ocasiones. "El otro día sí que generamos poco. Es una evidencia. Tuvimos muy pocas ocasiones. Pero en los otros partidos hemos tenido diferentes situaciones para poder hacer gol. Y el partido más reciente del Getafe fue así".

Mentalizados para tener poco balón ante el Betis. "Hay que estar preparados para sufrir. Sabemos el rival que viene y el partido que toca. Va a haber momentos que va a tocar sufrirlo y debemos estar juntos y ser sólidos. Y a partir de ahí, las diferentes situaciones que creamos que puedan pasar. También con balón. Pero es que esto es Primera División. El nivel de los equipos van a ser como el de este domingo. Debemos estar preparados para todo".

Entrenador que lleva mucho tiempo. "No voy a descubrirlo yo. Tiene una gran trayectoria y gran recorrido. Eso habla del gran trabajo que hace. El tiempo es por el trabajo que está haciendo en el Betis. Son sitios de mucha presión y está haciendo un gran trabajo".

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Después de una derrota, partido pronto y en casa. "Sí, con nuestra gente, con el apoyo que siempre nos brindan y con esa sensación de poderío. El otro día con uno menos luchamos hasta el final. Siempre es un placer jugar en casa".

El equipo más cómodo con tres centrocampistas. "El equilibrio es el gran caballo de batalla con todos los jugadores que tenemos. Hay que ensamblar todo eso, darle una continuidad y un orden con y sin balón, junto a un rol a los jugadores en las posiciones que pueden ocupar. Es una evidencia que con un centrocampista más tienes a más jugadores por dentro y puedes tener más posesión. Pero también hay jugadores como Luismi, que es más mediapunta y nos puede hacer de ese tercer centrocampista. Los minutos que han estado tres centrocampistas hemos tenido todos la sensación de que el equipo ha estado más equilibrado y con más tranquilidad con balón, asentándose un poco más en campo contrario. Eso tiene la contra que hay menos presencia o, para tenerla, tienes que jugar con dos delanteros. Al final ensamblar eso y poner todas las piezas y que encajen es lo complicado. Porque si pones dos delanteros no podrás jugar con tantos extremos o gente por fuera. Esa es la dificultad el mundo del entrenador pero, al mismo tiempo, es apasionante para ir encontrando los puntos de forma con una plantilla tan larga".