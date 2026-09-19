Teun Gijselhart debuta con derrota con el Al Ain tras salir cedido del Dépor

Teun Gijselhart, centrocampista del Dépor, en su estreno como cedido con el Al Ain de Emiratos Árabes Al Ain

Teun Gijselhart ya ha debutado con el Al Ain. El centrocampista neerlandés disputó este sábado sus primeros minutos con su nuevo equipo en la primera ronda de la Copa de la Liga de Emiratos Árabes Unidos, en el duelo ante el Al Wasl, que terminó con derrota por 3-2. Gijselhart entró al terreno de juego en el minuto 78, en sustitución del delantero Giorgos Giakoumakis, autor de los dos tantos del Al Ain.

El estreno del futbolista cedido por el Deportivo quedó condicionado por el desenlace del encuentro. Cuatro minutos después de su entrada, Adryelson marcó el 3-2 para el Al Wasl, que terminó llevándose el triunfo. Gijselhart dispuso así de algo más de un cuarto de hora, contando el tiempo añadido, en su primera aparición con el conjunto emiratí. Gijselhart protagonizó seis toques en su primera participación y completó los tres pases que intentó.

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El neerlandés afronta esta experiencia cedido por el Deportivo, después de que ambas entidades acordasen su salida para esta temporada. Gijselhart llegó este verano a A Coruña procedente del De Graafschap y firmó con el Dépor hasta 2030, pero la competencia en el centro del campo hacía complicado que pudiera disponer de los minutos que buscaba. Además, la llegada final de Marc Casadó aumentó las alternativas de Antonio Hidalgo para esa zona.

La cesión al Al Ain responde precisamente al objetivo de que Gijselhart tenga continuidad. El propio futbolista explicó al despedirse del Deportivo que se encuentra en una etapa en la que quiere "jugar semana tras semana, seguir creciendo, ganar experiencia" y regresar después a A Coruña más preparado.