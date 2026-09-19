Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Teun Gijselhart debuta con derrota con el Al Ain tras salir cedido del Dépor

El centrocampista neerlandés entró en el minuto 78 con 2-2 en el marcador, antes del gol del triunfo del Al Wasl

Eder Pereira
Eder Pereira
19/09/2026 21:07
Teun Gijselhart, centrocampista del Dépor, en su estreno como cedido con el Al Ain de Emiratos Árabes
Teun Gijselhart, centrocampista del Dépor, en su estreno como cedido con el Al Ain de Emiratos Árabes
Al Ain
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Teun Gijselhart ya ha debutado con el Al Ain. El centrocampista neerlandés disputó este sábado sus primeros minutos con su nuevo equipo en la primera ronda de la Copa de la Liga de Emiratos Árabes Unidos, en el duelo ante el Al Wasl, que terminó con derrota por 3-2. Gijselhart entró al terreno de juego en el minuto 78, en sustitución del delantero Giorgos Giakoumakis, autor de los dos tantos del Al Ain.

El estreno del futbolista cedido por el Deportivo quedó condicionado por el desenlace del encuentro. Cuatro minutos después de su entrada, Adryelson marcó el 3-2 para el Al Wasl, que terminó llevándose el triunfo. Gijselhart dispuso así de algo más de un cuarto de hora, contando el tiempo añadido, en su primera aparición con el conjunto emiratí. Gijselhart protagonizó seis toques en su primera participación y completó los tres pases que intentó.

Teun Gijselhart disputa el balón en el Deportivo-Valencia

El "hasta pronto" de Teun Gijselhart al Deportivo: "Quiero jugar semana tras semana"

Más información

El neerlandés afronta esta experiencia cedido por el Deportivo, después de que ambas entidades acordasen su salida para esta temporada. Gijselhart llegó este verano a A Coruña procedente del De Graafschap y firmó con el Dépor hasta 2030, pero la competencia en el centro del campo hacía complicado que pudiera disponer de los minutos que buscaba. Además, la llegada final de Marc Casadó aumentó las alternativas de Antonio Hidalgo para esa zona.

La cesión al Al Ain responde precisamente al objetivo de que Gijselhart tenga continuidad. El propio futbolista explicó al despedirse del Deportivo que se encuentra en una etapa en la que quiere "jugar semana tras semana, seguir creciendo, ganar experiencia" y regresar después a A Coruña más preparado.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Teun Gijselhart, centrocampista del Dépor, en su estreno como cedido con el Al Ain de Emiratos Árabes

Teun Gijselhart debuta con derrota con el Al Ain tras salir cedido del Dépor
Eder Pereira
Luismi Cruz conduce el balón en el Deportivo-Sevilla

El dilema de los medios en el Dépor: más equilibrio o más veneno
Xurxo Gómez
Manuel Pellegrini durante una rueda de prensa de esta temporada

Pellegrini pone a Aubameyang como ejemplo: "Todos deberían seguir su camino"
Sergio Baltar
Bright Ede y Antonio Hidalgo, durante un entrenamiento en Abegondo

Un virus y el partido entre semana dificultan a Antonio Hidalgo la alineación para el Dépor-Betis: "Es importante la energía"
Xurxo Gómez