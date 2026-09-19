Pellegrini pone a Aubameyang como ejemplo: "Todos deberían seguir su camino"

Manuel Pellegrini durante una rueda de prensa de esta temporada Real Betis

Manuel Pellegrini regresa a Riazor, 13 años después, al frente de un Betis que llega en plena forma al último partido de una semana exigente. El conjunto verdiblanco encara el partido de este domingo (a las 18.30 horas), con todos sus jugadores disponibles salvo Diego Llorente y Aitor Ruibal y con la intención de prolongar un inicio de Liga que ya ha igualado el mejor de su etapa en el banquillo bético. El técnico chileno espera un duelo complicado ante un rival al que define como "más creativo que destructivo".

Estado físico. “Todos están en condiciones para jugar, salvo Diego Llorente y Aitor Ruibal. Hemos sabido hacer rotaciones y han respondido bien al calendario”.

Dépor. “Espero un partido muy complicado, como lo son todos aquí, y mucho más cuando juegas de visitante. Jugamos contra un equipo que juega bien al fútbol y es más creativo que destructivo. Vamos a tener que estar atentos cuando tengan el balón. Aubameyang está haciendo muchísimos goles. Luego con balón trataremos de hacerles daño desde el comienzo”.

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Iguala su mejor inicio liguero en el Betis. “Por los números muy bien, pero no llevamos ni un tercio de campeonato. Hablo con los jugadores de que hay que tratar de defender lo que ya hemos conseguido. Estamos progresando, estos puntos parecen que valen menos pero no. Esa consciencia de empezar la Liga como si fuese ya el tramo final ha sido muy importante”.

Antony. “Lo veo muy bien. Está haciendo partidos muy completos, ayudando en defensa y produciendo una gran cantidad de jugadas ofensivas. En el uno contra uno y en la aparición al espacio, donde tiene también un gran volumen. Ha tenido ocasiones de gol y quizá le esté faltando algo de precisión para finalizar mejor. Es normal que no esté del todo afinado, viene de superar unos problemas de pubalgia al final de la temporada pasada. Seguramente vaya concretando las ocasiones a medida que avance el curso”.

Abde. “Ha mejorado bastante en las definiciones, pero todavía puede hacerlo mucho más. Él es consciente de ello y tiene muchas condiciones. El contra el Getafe está trabajado. Es la aparición de jugadores de segunda línea que llegan desde atrás. Se frenó muy bien y dejó pasar a los defensas. También estuvo bien Parrot levantando la cabeza. Es una jugada que trabajamos”.

Deossa. “Puede jugar en varias posiciones. Tiene remate, potencia, cabezazo e ida y vuelta. Ha sido muy importante que se haya dado cuenta de que era muy difícil sumarse a un colectivo por el camino que llevaba. No es el Deossa Fútbol Club que quería ser el año pasado. Tiene capacidades para hacer una temporada completa y ojalá mantenga el nivel actual”.

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Cómo convivir con la euforia. “Los baches le llegan a todos los equipos en todas las temporadas. Es imposible tener una regularidad del 100%. Por otro lado, hay que saber que el aficionado es pasional, no racional. Si ve al equipo a este nivel quiere que juegue así siempre y que lo gane todo. Es un dato estadístico que es uno de los mejores comienzos, pero a mí me gustaría tener el mejor final. Hay que trabajar sin salirse de la realidad y con el compromiso de todos. Este año tenemos tres competiciones”.

Aubameyang. “No lo conozco de enfrentarme a él. Cada vez son más los futbolistas que alargan su trayectoria con trabajo y madurez. Todos deberían de seguir ese camino. Exigirse hasta que la misma actividad te retire. Él volvió con una edad quizá para muchos avanzada, pero está demostrando que no es un impedimento cuando se tiene calidad”.