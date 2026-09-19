Hidalgo invierte a medio plazo en Adama Traoré

Adama Traoré, extremo del Dépor, cae encima de Gabriel Suazo, del Sevilla, en Riazor Javier Alborés

El Deportivo aguardó hasta los últimos días del mercado para hacerse con Adama Traoré. Sus primeros partidos han confirmado que la espera no terminó con su fichaje. Todavía necesita tiempo, pero Antonio Hidalgo sigue invirtiendo en él. El ex del Barcelona llegó a A Coruña después de pasar un periodo sin equipo y sin completar una pretemporada convencional. Hidalgo ya avisó entonces de que había que tener paciencia con él. “Hay que tener pausa con Adama”, repitió el técnico cuando explicó por qué no lo había convocado ante el Valencia después de apenas dos entrenamientos con el grupo. También dejó claro lo que esperaba encontrar cuando estuviese listo. “Nos va a dar muchísimo con esa velocidad, ese uno contra uno y con esos espacios que en Primera División son necesarios”.

Hidalgo sigue esperando esa versión, pero mientras tanto sigue invirtiendo en él y ya le ha encontrado una utilidad. Adama se ha convertido en uno de los primeros recursos del Deportivo cuando el partido pide un cambio de ritmo. Ha aparecido en las segundas partes contra el Villarreal, el Getafe y el Sevilla, tres encuentros con contextos muy diferentes, pero con una idea común en su utilización. El extremo entra para aportar profundidad, para ganar metros con la pelota y, sobre todo, para introducir una amenaza diferente cuando las piernas empiezan a pesar y el partido se abre.

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En La Cerámica apareció con más claridad esa posibilidad. Su debut quedó inevitablemente marcado por el gol en propia puerta que permitió al Villarreal ponerse 2-1, una acción en la que tuvo que despejar forzado después de no cerrar antes el espacio y en la que se hicieron visibles algunos mecanismos defensivos que todavía necesita adquirir. Pero aquella jugada no fue suficiente para borrar lo que ocurrió en el otro campo. Con metros por delante, Adama encontró una vía rápida para sacar al Deportivo de la presión, avanzar y llevar el juego hacia el campo del Villarreal.

Fue, en definitiva, una forma de inclinar el campo. No necesitó completar una sucesión interminable de regates para generar ese efecto. Su propia capacidad para conducir muchos metros obligó al rival a retroceder y permitió al Deportivo instalarse más arriba. El partido terminó con la remontada y los goles de Zaka y Aubameyang, pero antes de que llegasen ambos ya había aparecido una de las razones por las que Hidalgo había avalado su llegada.

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“Todavía le falta para su pico de forma, pero me quedo con lo bueno que ha hecho en campo contrario, amenaza, desequilibrio…”, explicó el entrenador después de aquel encuentro. La frase contiene buena parte del proyecto con Adama. Hidalgo no esperaba encontrar de inmediato al futbolista completamente preparado para competir durante 90 minutos, pero sí una herramienta capaz de modificar un partido en determinados momentos.

En Getafe apareció otra versión. Más abierto, más pinchado en la banda y con menos tendencia a conducir hacia dentro, buscó principalmente ganar línea de fondo y poner centros. No consiguió sacar rendimiento de ellos, pero volvió a proporcionar profundidad y a obligar al rival a retroceder, con la esfuerzo extra que eso supone en los minutos finales. Fue otra muestra de la utilidad que el cuerpo técnico pretende extraer de él.

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En cambio, contra el Sevilla llegó su actuación más discreta. El contexto tampoco ayudó. Poco después de su entrada en el descanso por Bil Nsongo, el Deportivo se quedó con diez jugadores por la expulsión de Angeliño y el partido exigió otro tipo de esfuerzos. Adama quedó situado en la banda derecha, como en sus anteriores apariciones, pero esta vez apenas pudo convertir su potencia en una ventaja.

Solo consiguió generar una acción clara por fuera después de superar a su par tras un primer momento de dificultad y acabar sacando el centro. En los últimos minutos, con el equipo cansado y obligado a defenderse y salir como podía, le faltó ofrecer líneas de pase para abrir una salida a sus compañeros y sus primeros contactos tampoco fueron suficientemente precisos como para recibir y preparar la siguiente acción antes de que llegase la presión.

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Y, sin embargo, incluso en su peor partido dejó una jugada que explica por qué Hidalgo continúa invirtiendo en él. Una conducción diagonal hacia dentro terminó en una acción que pudo acabar en el empate después del pase atrás de Aubameyang y el remate de Jensen. Es el tipo de jugada que el Dépor busca cuando recurre a Adama: recibir, romper y desordenar al rival. Por el momento, el catalán se ha mostrado más cómodo y dañino cuando decide tirar la diagonal por dentro que cuando trata de superar a su par por fuera.

Ritmo de competición

La contradicción forma parte todavía de su adaptación. Adama es un portento físico y, de hecho, ya lidera estadísticas de velocidad punta en el Deportivo. Pero la velocidad máxima no equivale al ritmo de competición. Ese ritmo también está en los controles, en los primeros contactos, en la repetición de esfuerzos, en la toma de decisiones y en los mecanismos colectivos que permiten que una acción individual no quede aislada.

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Por eso sus primeros partidos dibujan un jugador todavía irregular. Hay momentos en los que su potencia parece un atajo para el Deportivo y otros en los que esa misma potencia no llega a traducirse en una ventaja. Hay amenaza y desequilibrio, como destacó Hidalgo, pero todavía no con la continuidad necesaria.

El entrenador, en cualquier caso, sigue apostando. Tres entradas consecutivas desde el banquillo muestran que Adama ya ocupa un lugar concreto dentro de sus planes. Aquel “hay que tener pausa” que pronunció Hidalgo cuando acababa de llegar sigue vigente. La diferencia es que ahora el Deportivo ya ha empezado a comprobar qué puede ofrecer y cuál es el reverso de la moneda. Adama todavía está construyendo su ritmo de competición, pero Hidalgo sigue invirtiendo en él por encima de otras alternativas.