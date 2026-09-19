El dilema de los medios en el Dépor: más equilibrio o más veneno

Luismi Cruz conduce el balón en el Deportivo-Sevilla Patricia G. Fraga

Dos partidos con dos empates fueron suficientes para que el cuerpo técnico del Deportivo le diese una vuelta de tuerca a la estructura del once. En el debut liguero, el conjunto coruñés no había estado cómodo ni con balón ni sin él. Y eso que se midió a dos ‘iguales’ como Elche y Málaga. Las sensaciones no eran óptimas, por lo que Antonio Hidalgo y su equipo de trabajo innovaron. Buscaron más control de balón y optaron por reducir el número de atacantes por fuera para ganar a un centrocampista extra, pero sin perder la amenaza en el área de los dos puntas.

Así, ante el Valencia, en la tercera jornada del campeonato, el Dépor se plantó en Riazor con un dibujo diferente. Prácticamente inédito durante la primera temporada del titular del banquillo herculino. Hidalgo apostó por componer un centro del campo con tres medios puros -Amatucci, Riki y Mario Soriano- y acompañarlos, además, de Luismi Cruz como mediapunta. Por delante en fase ofensiva. La apuesta salió a las mil maravillas ante un equipo che romo. El conjunto por aquel entonces adiestrado por Carlos Corberán ofreció muchas facilidades, sí. Pero el Deportivo dominó el partido prácticamente de cabo a rabo.

La solución había tenido éxito y el staff blanquiazul le dio continuidad en la compleja visita a La Cerámica. Frente al Villarreal, repitieron los mismos cuatro en la medular, aunque en el segundo tiempo Yeremay entró bien pronto por Riki para buscar más amenaza ofensiva y Casadó acabó debutando sustituyendo a Mario Soriano, ante la necesidad de cerrarse por dentro en los peores momentos del choque.

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El Deportivo, aunque con otra estructura, acabó llevándose finalmente la victoria. Y la apuesta tuvo continuidad en Getafe. Estaba cómodo el equipo con tres por dentro y volvió a estarlo en el Coliseum, ya con Casadó por Riki. Es cierto que debió superar un chaparrón inicial de algo más de 20 minutos. Pero lo logró con ajustes en su sector derecho: rebajó la altura de Ximo Navarro en salida de balón, acercó a un Mario Soriano que había empezado de mediapunta a la base de la jugada y mandó a Luismi Cruz a recibir el balón cerca de la banda, donde los espacios eran mucho mayores que en un carril central minado.

La fórmula, evidentemente, funcionaba. No eran solo los siete puntos de nueve posibles, sino la sensación de ver una versión óptima del Deportivo. “Los minutos que han estado tres centrocampistas hemos tenido todos la sensación de que el equipo ha estado más equilibrado y con más tranquilidad con balón, asentándose un poco más en campo contrario”, reconocía este sábado Hidalgo, preguntado por la cuestión.

El cambio

Sin embargo, tras la batalla de Getafe, llegó el partido entre semana. Y con él, las rotaciones. Frente al Sevilla, el staff pudo mantener esa estructura de tres en el medio, pero decidió dar descanso tanto a Soriano como a Casadó. Entró Riki por uno de ellos, pero también un Yeremay que es otro tipo muy diferente de futbolista. “Con un centrocampista más tienes a más jugadores por dentro y puedes tener más posesión. Pero también hay jugadores como Luismi, que es más mediapunta y nos puede hacer de ese tercer centrocampista”, matizó el técnico.

Sin embargo, la presencia del sevillano, que ya había sido el cuarto elemento partiendo desde la derecha frente a Valencia, Villarreal y Getafe, no terminó de dotar de fluidez al equipo conformado por dos pivotes que no encontró la forma de darle ritmo al balón ni tampoco de controlar del todo en la faceta defensiva al Sevilla. Ni siquiera tras el descanso, cuando con la entrada de Adama Traoré por Bil Nsongo, Hidalgo pretendía colocar “más futbolistas por dentro” y, a la vez, “fijar por fuera para llevar el balón de un lado a otro”. Perder veneno en el área para ganar juego.

Llegó el gol sevillista en un contragolpe y rápidamente la expulsión de Angeliño, que borró cualquier posibilidad de reaccionar desde algún punto que no fuese el corazón. Por lo tanto, la modificación quedó por testar.

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“(Jugar con tres) tiene la contra que hay menos presencia o, para tenerla, tienes que jugar con dos delanteros. Pero si pones dos delanteros no podrás jugar con tantos extremos o gente por fuera. Esa es la dificultad el mundo del entrenador pero, al mismo tiempo, es apasionante”, apuntó Hidalgo como matiz final sobre esa larga reflexión acerca de la estructura adecuada, que este domingo (18.30 horas) vuelve a estar en duda.

Porque el condicionante físico vuelve a jugar un papel importante de cara a plantear el partido ante el Betis, un equipo que aglutina en el carril central la mayor parte del inicio de sus ataques (38%), según Driblab.

Así, si el Dépor quiere fortificarse en esa zona interior y el físico de sus futbolistas se lo permite, no sería de extrañar que volviese a apostar por tres centrocampistas más un Luismi Cruz que se ha convertido en uno de los hombres claves en este inicio de temporada. Ante el Sevilla, el club en el que se formó, el gaditano cumplió 49 partidos oficiales vistiendo la elástica blanquiazul. Si contra el conjunto verdiblanco repite de inicio o desde el banquillo, alcanzaría una cifra redonda... en su derbi particular.