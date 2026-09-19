Antonio Hidalgo reparte juego con rotaciones

Yeremay controla el balón con Angeliño detrás en el Deportivo-Sevilla Patricia G. Fraga

Antonio Hidalgo reparte juego. Con Angeliño Tasende y Yeremay Hernández estrenándose en un once, ya son 18 los jugadores del Deportivo que han tenido la oportunidad de ser titulares este curso. La cifra le aleja de la zona baja en la clasificación de mayor diversidad de nombres empleados desde el inicio, pero todavía no le permite escalar a las posiciones delanteras, comandadas por un Celta en el que Claudio Giráldez sigue haciendo de las rotaciones un dogma.

Con motivo de la jornada intersemanal, Hidalgo fue uno de los múltiples técnicos que apostó por oxigenar el once. El preparador catalán realizó cinco cambios en la alineación que puso en liza ante el Sevilla con respecto al equipo que había comenzado el duelo del Coliseum. Entre ellos estaban los dos futbolistas encargados de actuar en la banda izquierda, que no solo comenzaban por primera vez un partido este curso, sino que formaban parte del once después de muchos meses sin hacerlo.

En el caso de Yeremay, su último partido de titular databa de una fecha histórica para el Deportivo: la del ascenso a Primera, el domingo 24 de mayo. Aquel día, en Valladolid, el canario participó por última vez en un encuentro oficial como parte del once inicial. Hasta que el pasado miércoles, después de haber ido acumulando minutos como suplente en los cuatro encuentros anteriores, Hidalgo le dio la oportunidad de comenzar el choque.

Más lejana todavía queda la última titularidad de Angeliño Tasende. El lateral de Coristanco arrancó el pasado curso como titular de la Roma. Pero a partir del quinto partido, sufrió un proceso de bronquitis que se complicó y le mantuvo apartado de la práctica deportiva durante varios meses. Así, hacía casi un año (28 de septiembre de 2025, en un duelo en casa ante el Hellas Verona) que el defensor izquierdo no comenzaba un choque con algo en juego.

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De esta manera, ante el Sevilla, el técnico catalán continuó explorando la profundidad de una plantilla que es amplía en cuanto a número (26 futbolistas, tras la salida de Gijselhart y sin contar a nadie con ficha del Fabril más allá de Bil Nsongo), pero que debe demostrar ser profunda en cuanto a funcionacimiento en Primera División.

Así, después de que Casadó se estrenase como titular en Getafe y tanto Angeliño como Yeremay lo hiciesen frente al Sevilla, de entre los jugadores de campo únicamente restan Diego Villares, David Mella y Adama Traoré por formar parte de un once inicial del Deportivo. También esperan Arnau Comas y Dani Barcia, aunque sus casos son diferentes, pues apenas cuentan para el técnico de Granollers.

Más variantes

La diversidad a la hora de encontrar soluciones no se demuestra únicamente a través del número de futbolistas que ya han sido de la partida, sino del volumen de ‘imprescindibles’. Y en esa lista únicamente figuran en clave Deportivo el centrocampista Lorenzo Amatucci y el delantero Pierre-Emerick Aubameyang. Ambos son los únicos futbolistas de campo que han formado parte de los seis onces dispuestos por Hidalgo.

El preparador del Dépor tiene menos ‘fijos’ que otros rivales directos como el Alavés que ha mantenido hasta a seis futbolistas en todas sus alineaciones titulares (Koski, Tenaglia, Rebbach, Antonio Blanco, Pablo Ibáñez y Ángel Pérez) o el Elche, que ha repetido mantenido siempre a cuatro piezas como inamovibles, sin contar a sus porteros (Chust, Sangaré, Valera y Gonzalo Villar). Pero no hay nadie que, en este sentido, actúe como el Real Betis Balompié.

Manuel Pellegrini no ha manejado un número de futbolistas titulares por encima de la media (se sitúa en 18, como el Deportivo). Sin embargo, el próximo rival del Deportivo es el único equipo, junto al Celta, que ya no cuenta con ningún ‘fijo’ en los onces dentro de su plantilla. Porque el chileno no ha otorgado seis titularidades a ninguno de sus jugadores, al margen del meta Álvaro Valles. Con cinco partidos jugados desde el inicio figuran únicamente el extremo Antony, el central Natan y el mediocentro Facu Bernal. Todos ellos fueron titulares el pasado jueves ante el Getafe, por lo que podrían descansar de cara al duelo de Riazor a pesar de tratarse de tres piezas importantes en la estructura de un Pellegrini que cuenta con muchísimas variantes para sorprender antes y durante el partido.